«МЮ» хочет бесплатно подписать Рабьо летом. Тен Хаг уже общался с хавбеком «Ювентуса»

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Адриен Рабьо Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» вернулся к идее заключения контракта с Адриеном Рабьо.

В августе сообщалось, что английский клуб договорился с «Ювентусом» о трансфере, но в итоге он не был оформлен.

Как передает L’Equipe, «МЮ» вновь пытается подписать хавбека – на сей раз в качестве свободного агента. Туринцы не планируют продлевать с ним договор.

Утверждается, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг уже общался с французским футболистом насчет перехода.

В текущем сезоне Рабьо провел 28 игр в Серии А и забил 8 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Рабьо три года был проблемой «Ювентуса», а теперь забивает с игры больше Влаховича. Прогресс – заслуга Аллегри

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40 комментариев

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Tun
Ответ London.is.blue
Сильнее любого полузащитника МЮ.
Кроме Каземиро, Бруну и Эриксена, а так да
+28
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Олег Кудряшов
God please NO
+21
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Daniil Rakhimov
Ответ London.is.blue
Сильнее любого полузащитника МЮ.
не считая Бруно,Эриксена,Каземиро,Забитцера.А так да,ты полностью прав
+10
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Pushkin_CR7
Кстати, в этом сезоне Рабьо неплохо работал в Ювентусе. Бесплатно при адекватной зарплате это хороший игрок для ротации. Это не вау, но мы же понимаем, что бюджет будет скорее всего ограничен. Деньги на топов на всех позициях будут только при шейхе.
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Никита Самарин
Там главное, чтобы мама против не была. 😏
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Mike From Moscow
а разве у Рабьо норм с морально- волевыми?
на фига тогда?
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Dm Kznts
Ответ Pushkin_CR7
Кстати, в этом сезоне Рабьо неплохо работал в Ювентусе. Бесплатно при адекватной зарплате это хороший игрок для ротации. Это не вау, но мы же понимаем, что бюджет будет скорее всего ограничен. Деньги на топов на всех позициях будут только при шейхе.
адекватной там не будет.
мама потребует 250-300 в неделю.
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fellx
Ответ Brayn Drive
Зачем мю дешевый игроки не поймю
Не дешевые, а послушные. Рабьо сбитый лётчик, будет делать всё, что скажут, как Верхост, что бы играть в АПЛ за хорошие деньги. Топ игроков брать не будут, с ними работать придётся.
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mansur_axe
Ответ London.is.blue
Сильнее любого полузащитника МЮ.
Сейчас он будет хорошо смотреться в МЮ, но класса выше не даст, а с амбициями МЮ нужно прыгнуть очень высоко
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laudrup
Писал об этом ещё летом, при правильном использовании он будет полезен МЮ. Класс у него есть.
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Brayn Drive
Зачем мю дешевый игроки не поймю
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I am Timur >>M<<
Урааа....
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Pushkin_CR7
Ответ Dm Kznts
адекватной там не будет. мама потребует 250-300 в неделю.
Тогда мама будет бегать рядом
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Brayn Drive
Ответ fellx
Не дешевые, а послушные. Рабьо сбитый лётчик, будет делать всё, что скажут, как Верхост, что бы играть в АПЛ за хорошие деньги. Топ игроков брать не будут, с ними работать придётся.
Толку от них? Смотри как векхорст играет ну так себе понимаешь? Надо бороться топ игрокам
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W. Hauff
Ответ fellx
Не дешевые, а послушные. Рабьо сбитый лётчик, будет делать всё, что скажут, как Верхост, что бы играть в АПЛ за хорошие деньги. Топ игроков брать не будут, с ними работать придётся.
Если будут кое-какие деньги и возможности, то почему бы и не купить одного-двух игроков для усиления проблемных позиций?
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мс-мешок
Ответ London.is.blue
Сильнее любого полузащитника МЮ.
зачем
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W. Hauff
Ответ Brayn Drive
Толку от них? Смотри как векхорст играет ну так себе понимаешь? Надо бороться топ игрокам
Возможно деньги не бесконечны, кроме Рабьо должны покупать других топовых игроков, желательно минимум двоих.
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Lucky Luciano
Ахахаха Охохохохо
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Джавез Тилл
Рабьо - это ошибка тренера юношеского футбола... 🤦
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fc_champion
По движению и самоотдаче к Рабью в этом сезоне вообще нет вопросов. Много пользы сейчас приносит. В команде из топ-3 Серии А и полуфиналиста ЛЕ. Кто пишет чушь про возраст или его маму, включите матч-тв сегодня в 21:45 и посмотрите, как он играет
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CoTTo
Рабьё мамка не разрешит в МЮ идти!
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Александр Самбур
Ну и на кой он нужен?
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Lavinka
Можно не надо ?
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Мукунку хороший
Нееееееееееееееееееееееееееет))))
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Dm Kznts
Ответ Paradisemon
Он в основе будет играть ещё и Каземиро будет подменять.Очень хороший игрок который при правильном использование как в сборной Франции может дать нам 10 голов минимум из полузащиты
Почему Каземиро?
Он не опорный. Скорее он бох2бох
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