«Манчестер Юнайтед» вернулся к идее заключения контракта с Адриеном Рабьо.

В августе сообщалось, что английский клуб договорился с « » о трансфере, но в итоге он не был оформлен.

Как передает L’Equipe, « » вновь пытается подписать хавбека – на сей раз в качестве свободного агента. Туринцы не планируют продлевать с ним договор.

Утверждается, что главный тренер манкунианцев тен Хаг уже общался с французским футболистом насчет перехода.

В текущем сезоне Рабьо провел 28 игр в Серии А и забил 8 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Рабьо три года был проблемой «Ювентуса», а теперь забивает с игры больше Влаховича. Прогресс – заслуга Аллегри