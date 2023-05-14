«МЮ» хочет бесплатно подписать Рабьо летом. Тен Хаг уже общался с хавбеком «Ювентуса»
«Манчестер Юнайтед» вернулся к идее заключения контракта с Адриеном Рабьо.
В августе сообщалось, что английский клуб договорился с «Ювентусом» о трансфере, но в итоге он не был оформлен.
Как передает L’Equipe, «МЮ» вновь пытается подписать хавбека – на сей раз в качестве свободного агента. Туринцы не планируют продлевать с ним договор.
Утверждается, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг уже общался с французским футболистом насчет перехода.
В текущем сезоне Рабьо провел 28 игр в Серии А и забил 8 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Рабьо три года был проблемой «Ювентуса», а теперь забивает с игры больше Влаховича. Прогресс – заслуга Аллегри
на фига тогда?
мама потребует 250-300 в неделю.
Он не опорный. Скорее он бох2бох