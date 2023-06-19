«Барселоне» предложили Рабьо. У хавбека заканчивается контракт с «Ювентусом» (Жерар Ромеро)

Теги Ювентус Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Адриен Рабьо Футбол

Адриен Рабьо может присоединиться к «Барселоне».

По сведениям журналиста Жерара Ромеро, полузащитника «Ювентуса» предложили каталонцам как свободного агента.

Туринцы пытаются продлить с ним контракт, но представители игрока рассматривают и другие варианты.

Рабьо провел 32 матча в Серии А в сезоне-2022/23 и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Анвар Масимов
спасибо не надо !!!
+24
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bel01
Только не этого пафосного тормоза!
Сломает всю игру в середине((
+8
-1
+7
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Игорь Климов
А зачем он нужен Барселоне?
+4
-2
+2
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Spaten
Не по Хуану сомбреро
+1
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f0rmoceft
Я думал ему уже за 30 давно, а ему 28. Обалдеть
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Reims Start 2023
интересные некоторые))
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flowhal
Ромеро уже успел написать, что Барселона отказалась от этого вариант. Ждём завтра новость от Спортса
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Дмитрий Мороз
Короче. Закончится тем что от Рабьо все откажутся и он еще денег будет Юве предлагать чтоб остаться 😹😹
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UnforgivenX2
Ответ Анвар Масимов
спасибо не надо !!!
Ну почему. Продать Кессиэ, бесплатно получить Рабьо
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