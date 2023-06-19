«Барселоне» предложили Рабьо. У хавбека заканчивается контракт с «Ювентусом» (Жерар Ромеро)
Адриен Рабьо может присоединиться к «Барселоне».
По сведениям журналиста Жерара Ромеро, полузащитника «Ювентуса» предложили каталонцам как свободного агента.
Туринцы пытаются продлить с ним контракт, но представители игрока рассматривают и другие варианты.
Рабьо провел 32 матча в Серии А в сезоне-2022/23 и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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