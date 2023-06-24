Гоцук о Глушакове в «Пари НН»: «Он нам помог, передал опыт молодым. Где-то своим юмором смог сплотить команду»

Теги премьер-лига Россия Денис Глушаков Кирилл Гоцук Пари НН Матч ТВ Футбол

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук отметил положительное влияние Дениса Глушакова.

Летом 36‑летний футболист покинул нижегородский клуб и теперь находится в статусе свободного агента.

«Пари НН» сохранил место в Мир РПЛ, обыграв «Родину» по сумме двух стыковых матчей. 

«Денис приходил в команду на полгода - познакомиться, помочь команде остаться в премьер-лиге. Собственно, он помог, потом у него было несколько повреждений, поэтому не смог в концовке выступить за наш клуб.

Я хотел его только поблагодарить за то, что передал опыт молодым футболистам. Где-то своим юмором смог сплотить команду и добавить в концовке нам сплочения», – сказал Гоцук

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3 комментария

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Сергей Орлов
Возьмите меня, у меня с юмором полный порядок)
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Артем Гладских
Пришёл,ушёл...
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