«Бавария» контактирует с Кейном. Трансфер «актуален как никогда» (Bild)

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

«Бавария» сохраняет интерес к подписанию Харри Кейна.

Сообщалось, что мюнхенцы перестали рассматривать вариант с приобретением форварда «Тоттенхэма». По данным Bild, ситуация изменилась, и возможный трансфер актуален как никогда.

Утверждается, что немецкий клуб контактирует с Кейном.

Контракт футболиста сборной Англии со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории лондонской команды можно ознакомиться здесь.

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23 комментария

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Egor Aleksandrovich
Ответ OldRedWhite
Прямо сейчас есть события поинтереснее и поактуальнее !
ты про мужа Валерии?
+62
-2
+60
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OldRedWhite
Прямо сейчас есть события поинтереснее и поактуальнее !
+43
-11
+32
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OldRedWhite
Ответ Edwin_Hubble
Ростовчане, что у вас там творится?
ФИФА с УЕФА учинили очередную провокацию !
+23
-2
+21
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Buharoid
Ответ OldRedWhite
Прямо сейчас есть события поинтереснее и поактуальнее !
Тоже трансфер актуален, как никогда.
+14
-2
+12
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Edwin_Hubble
Ростовчане, что у вас там творится?
+14
-4
+10
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slg
Ответ Egor Aleksandrovich
ты про мужа Валерии?
Который Евгений?
+8
-2
+6
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#SharkTeam
Ответ Алекс 777
это ник у тебя? или правда заблокировали?
открыть его профиль можешь?
+2
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#SharkTeam
Ответ OldRedWhite
Прямо сейчас есть события поинтереснее и поактуальнее !
Утро вечера мудренее
+2
0
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Koulmann
Ответ Алекс 777
у нас сайт не про музыкантов.
Да ну.
>>>ЧВК «Вагнер» может стать спонсором женского баскетбольного клуба из Ростова-на-Дону.

Вот как раз сейчас и едут на переговоры.
+2
0
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Артур Артур
Продадут Люка и купят Кейна походу
+3
-2
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Алекс 777
Ответ заблокированному пользователю
Интересно, возьмут ли Москву за три дня???
это ник у тебя? или правда заблокировали?
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Koulmann
Ответ Edwin_Hubble
Ростовчане, что у вас там творится?
ЧВК «Вагнер» может стать спонсором женского баскетбольного клуба из Ростова-на-Дон

С нетерпением следим за ходом сделки!
+1
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#SharkTeam
тубалт давай новый расклад по теориям заговора, у тебя наверняка несколько припасено
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Алекс 777
Ответ Egor Aleksandrovich
ты про мужа Валерии?
у нас сайт не про музыкантов.
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Trash Talking
Хоть какие-то трофеи возьмет. Мужик все-таки заслужил хоть какие-то чашки.
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Sunnyboy
Ну если только за гарантированным трофеем)) хотя подождите, тогда в Зенит будет надежней!
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Руслан
Ответ Trash Talking
Хоть какие-то трофеи возьмет. Мужик все-таки заслужил хоть какие-то чашки.
В Баварии любой игрок может взять в году пару трофеев и в реалушке, неконкурентном лиге,без труда. Зачем такие халявные кубки то. незаслуженные. Вот перейди в МЮ выиграй апл след году, ты станешь другим уже кейном. А таких монолигах играть неинтересно.
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