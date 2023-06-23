«Бавария» контактирует с Кейном. Трансфер «актуален как никогда» (Bild)

«Бавария» сохраняет интерес к подписанию Харри Кейна.

Сообщалось, что мюнхенцы перестали рассматривать вариант с приобретением форварда « ». По данным Bild, ситуация изменилась, и возможный трансфер актуален как никогда.

Утверждается, что немецкий клуб контактирует с .

Контракт футболиста сборной Англии со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории лондонской команды можно ознакомиться здесь.