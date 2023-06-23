«Бавария» контактирует с Кейном. Трансфер «актуален как никогда» (Bild)
«Бавария» сохраняет интерес к подписанию Харри Кейна.
Сообщалось, что мюнхенцы перестали рассматривать вариант с приобретением форварда «Тоттенхэма». По данным Bild, ситуация изменилась, и возможный трансфер актуален как никогда.
Утверждается, что немецкий клуб контактирует с Кейном.
Контракт футболиста сборной Англии со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории лондонской команды можно ознакомиться здесь.
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Вот как раз сейчас и едут на переговоры.
С нетерпением следим за ходом сделки!