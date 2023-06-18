«Бавария» хочет добавить Хавертца в линию атаки к Шупо-Мотингу и Телю. Варианты с Кейном, Осимхеном и Коло-Муани не рассматриваются
«Бавария» проявляет интерес к Каю Хавертцу.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, боссы клуба считают, что линия атаки из Хавертца, Эрика-Максима Шупо-Мотинга и Матиса Теля имеет хороший потенциал. Кроме того, Хавертц может играть как на позиции форварда, так и роли плеймейкера.
В клубе считают цены на Рандаля Коло-Муани и Виктора Осимхена слишком высокими, подписание Харри Кейна выглядит трудноосуществимым, а кандидатура Душана Влаховича в последние дни не обсуждалась руководством клуба.
Сообщается, что «Бавария» не делала официального предложения по Хавертцу, но в клубе знают об условиях трансфера и об интересе к игроку со стороны «Арсенала».
Ранее появилась информация, что Хавертц согласовал условия контракта с «Арсеналом».
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Впрочем, им бы все равно лучше взять чистую девятку.