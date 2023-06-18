«Бавария» хочет добавить Хавертца в линию атаки к Шупо-Мотингу и Телю. Варианты с Кейном, Осимхеном и Коло-Муани не рассматриваются

«Бавария» проявляет интерес к Каю Хавертцу.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, боссы клуба считают, что линия атаки из , Эрика-Максима Шупо- и имеет хороший потенциал. Кроме того, Хавертц может играть как на позиции форварда, так и роли плеймейкера.

В клубе считают цены на Рандаля Коло-Муани и Виктора Осимхена слишком высокими, подписание выглядит трудноосуществимым, а кандидатура в последние дни не обсуждалась руководством клуба.

Сообщается, что «Бавария» не делала официального предложения по Хавертцу, но в клубе знают об условиях трансфера и об интересе к игроку со стороны «Арсенала».

Ранее появилась информация, что Хавертц согласовал условия контракта с «Арсеналом».

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