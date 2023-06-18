«Бавария» хочет добавить Хавертца в линию атаки к Шупо-Мотингу и Телю. Варианты с Кейном, Осимхеном и Коло-Муани не рассматриваются

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«Бавария» проявляет интерес к Каю Хавертцу.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, боссы клуба считают, что линия атаки из Хавертца, Эрика-Максима Шупо-Мотинга и Матиса Теля имеет хороший потенциал. Кроме того, Хавертц может играть как на позиции форварда, так и роли плеймейкера.

В клубе считают цены на Рандаля Коло-Муани и Виктора Осимхена слишком высокими, подписание Харри Кейна выглядит трудноосуществимым, а кандидатура Душана Влаховича в последние дни не обсуждалась руководством клуба.

Сообщается, что «Бавария» не делала официального предложения по Хавертцу, но в клубе знают об условиях трансфера и об интересе к игроку со стороны «Арсенала».

Ранее появилась информация, что Хавертц согласовал условия контракта с «Арсеналом».

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11 комментариев

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Amalfitano
Шупо-Мотинг в атаке Баварии это смачный плевок в лицо мечтам о чём-то большем чем Бундеслига. Да еще с Хавертцем и пока молодым Те.
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Акира_1
Ну что благодаря Баварии можно выдоить из кошелечка Арсенала больше денег за Кая. Спрос рождает цену. 🤣
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DolJun
оп, а вот и гонка за хаверцем. лучше бы конечно за 70 в баварию, но походу там уже за 68 в арсенал на мази.
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Yu123
зачем? лучше 9 нормальную подпишите
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a2wai
Учитывая как резко Бавария сработала с Кимом, они вполне могут перехватить Хаверца у Арсенала.

Впрочем, им бы все равно лучше взять чистую девятку.
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avcgloronalduMU
Тоттенхем собирает сборную Англии, Кейн не уйдет, может только через год
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Сергей Уткин
Бавария опасается, что Кейн и Осимхен не выиграют конкуренцию у Шупо-Мотинга
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Alar Asus
Надеюсь он перейдёт в Баварию, очень бы не хотелось увидеть его в Арсенале. Для АПЛ медленный и долговязый слишком + физики не хватает
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Surviving
Аня новости придумывает, Бавария не интересуется Хавертцом.
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