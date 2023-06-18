Кейн – приоритетная цель «ПСЖ». Аль-Хелайфи лично хочет подписать форварда «Тоттенхэма»
«ПСЖ» хочет подписать Харри Кейна этим летом.
Как сообщает Le10sport со ссылкой на Le Parisien, Кейн является приоритетной целью Нассера Аль-Хелайфи для усиления «ПСЖ» в летнее трансферное окно.
Однако «Тоттенхэм» намерен сохранить Харри Кейна в следующем сезоне. Контракт форварда со «шпорами» истекает летом 2024 года.
В прошедшем сезоне Харри Кейн забил 30 голов в 38 матчах за «Тоттенхэм» в АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.
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