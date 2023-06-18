Кейн – приоритетная цель «ПСЖ». Аль-Хелайфи лично хочет подписать форварда «Тоттенхэма»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Нассер Аль-Хелайфи Футбол

«ПСЖ» хочет подписать Харри Кейна этим летом.

Как сообщает Le10sport со ссылкой на Le Parisien, Кейн является приоритетной целью Нассера Аль-Хелайфи для усиления «ПСЖ» в летнее трансферное окно. 

Однако «Тоттенхэм» намерен сохранить Харри Кейна в следующем сезоне. Контракт форварда со «шпорами» истекает летом 2024 года.

В прошедшем сезоне Харри Кейн забил 30 голов в 38 матчах за «Тоттенхэм» в АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Аль-Хелайфи поиграл с утра в фифу за Тоттенхэм и теперь лично хочет подписать Кейна, примерно по такому принципу происходят все трансферы в ПСЖ.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Кейн в плену у Леви - освободить его затруднительно
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Васильев
Кубок Франции выиграет. Трофей.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Graff Shkreben
220 млрд заплатит сам за себя мистеру еврею
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temo Sokhadze
Ответ Любезный Коссутий
Кейн в плену у Леви - освободить его затруднительно
Ну, пленник сам подписал контракт
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кан и Баллак сидят в баре
А у Кейна кто-то спрашивал?) Надо было новость написать "президент ПСЖ хочет Кейна, лично хочет. "
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
slatar99
Ответ Любезный Коссутий
Кейн в плену у Леви - освободить его затруднительно
У шейхов как раз есть то, что может смягчить сердце лысого бухгалтера! А именно большое количество денежных знаков))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Для этого бедиунчику Нассеру придётся покупать Тоттенхэм целиком.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вегетарианец_
Ответ Temo Sokhadze
Ну, пленник сам подписал контракт
Тогда Харри с Леви договорились, что Кейн продлит со шпорами контракт только при условии, что при интересе топ-клуба, Леви его отпустит. Ударили по рукам, Кейн подписал контракт, но не стал прописывать это условие в контракте, доверившись еврею и думая, что тот его не обманет. Как показало время, очень зря.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ slatar99
У шейхов как раз есть то, что может смягчить сердце лысого бухгалтера! А именно большое количество денежных знаков))
Кейн может и хочет вырваться из ТТХ, но чета мне кажется, что он предпочтет остаться в Англии/поехать в Испанию, чем во Францию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий