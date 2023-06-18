Кейн – приоритетная цель «ПСЖ». Аль-Хелайфи лично хочет подписать форварда «Тоттенхэма»

«ПСЖ» хочет подписать Харри Кейна этим летом.

Как сообщает Le10sport со ссылкой на Le Parisien, Кейн является приоритетной целью для усиления « » в летнее трансферное окно.

Однако « » намерен сохранить в следующем сезоне. Контракт форварда со «шпорами» истекает летом 2024 года.

В прошедшем сезоне Харри Кейн забил 30 голов в 38 матчах за «Тоттенхэм» в АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной