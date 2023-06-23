Исполнитель роли Человека-паука Том Холланд посоветовал Кейну и Сону перейти в «Реал»: «Идите вместе и выиграйте Лигу чемпионов!»
Том Холланд порекомендовал Харри Кейну и Сон Хын Мину перейти в «Реал».
Актер сначала высказался касательно английского нападающего «Тоттенхэма».
«Переходи в «Реал». Будь лучшим игроком в мире, потому что ты этого заслуживаешь», – сказал актер, известный по роли Человека-паука.
Затем Том Холланд также назвал Сон Хын Мина своим любимым футболистом: «Я бы ему тоже посоветовал уйти. Идите вместе и выиграйте Лигу чемпионов, пожалуйста!» – сказал с улыбкой Холланд, который поддерживает «Тоттенхэм».
Том Холланд (Человек-паук) обожает «Тоттенхэм» и даже хантил Мбаппе на «Золотом мяче». Ответ: смешок и «это невозможно»
кейн получает то, что заслужил. явно тот тип людей, который будет делать вид что хочет уйти, хотя на самом деле хочет остаться, а вся эта показушность в виде жертвы обстоятельств просто удобное оправдание чтобы остаться.