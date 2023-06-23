Исполнитель роли Человека-паука Том Холланд посоветовал Кейну и Сону перейти в «Реал»: «Идите вместе и выиграйте Лигу чемпионов!»

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Тоттенхэм Сон Хын Мин Харри Кейн Том Холланд Футбол

Том Холланд порекомендовал Харри Кейну и Сон Хын Мину перейти в «Реал».

Актер сначала высказался касательно английского нападающего «Тоттенхэма».

«Переходи в «Реал». Будь лучшим игроком в мире, потому что ты этого заслуживаешь», – сказал актер, известный по роли Человека-паука.

Затем Том Холланд также назвал Сон Хын Мина своим любимым футболистом: «Я бы ему тоже посоветовал уйти. Идите вместе и выиграйте Лигу чемпионов, пожалуйста!» – сказал с улыбкой Холланд, который поддерживает «Тоттенхэм».

Том Холланд (Человек-паук) обожает «Тоттенхэм» и даже хантил Мбаппе на «Золотом мяче». Ответ: смешок и «это невозможно»
 

22 комментария

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blaugrano
Спортс теряет хватку. "Актер Том" нужно убрать из заголовка.
+25
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Владимир Самсонов
Ответ arspurs9
Думаю, тебе не кажется) Даже в инстаграме у Тома вдвое больше подписчиков. Да и в принципе, норвежец популярен у фанатов футбола. Том же сейчас популярен везде, будучи главным актером одной из известнейших франшиз в истории, вдобавок имея достаточное количество неплохих фильмов.
Проблема в том, что он не единственный исполнитель этой роли, как Хью Джекман - Росомаха. У меня, например, первая ассоциация при слове Человек -Паук - Тоби Макгваер.
+8
0
+8
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Cearvm
Ответ blaugrano
Спортс теряет хватку. "Актер Том" нужно убрать из заголовка.
Том Холланд популярнее Эрлинга, мне кажется)
+16
-9
+7
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DeltaForce
Ответ Zagaman86
Нуууу…. Для кого как.
Для большой аудитории уж точно)
+6
-1
+5
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Zagaman86
Ответ Cearvm
Том Холланд популярнее Эрлинга, мне кажется)
Нуууу…. Для кого как.
+7
-3
+4
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DolJun
кейну достаточно и одного холанда с треблом перед глазами, а тут еще и этот рассказывает сказки по уходу от леви)
кейн получает то, что заслужил. явно тот тип людей, который будет делать вид что хочет уйти, хотя на самом деле хочет остаться, а вся эта показушность в виде жертвы обстоятельств просто удобное оправдание чтобы остаться.
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red hikkikomori
Нормально он Тоттенхэм поддерживает, раз отправляет лучших игроков в Реал)
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Александр Зубков
Ответ Владимир Самсонов
Проблема в том, что он не единственный исполнитель этой роли, как Хью Джекман - Росомаха. У меня, например, первая ассоциация при слове Человек -Паук - Тоби Макгваер.
А у меня при при упоминании Магуайера сразу вспоминается Харри.)
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ALMANAC
Ответ Амин Чич
Человек - паук советует человекам - подкоблучникам лошадей
Ознакомился с трейлером??)
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Александр Зубков
И Кулусевски захватите. Чтоб уж точняк.
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S1rAlex
Давайте уже половину АПЛ запихнём в шити. Всё равно, карточка нелимитированная, а ФФП для лудогорцев.
0
0
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VuNePonimaete
Поддерживаю!
0
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Zagaman86
Ответ DeltaForce
Для большой аудитории уж точно)
🤷🏽‍♂️
+1
-1
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arspurs9
Ответ Cearvm
Том Холланд популярнее Эрлинга, мне кажется)
Думаю, тебе не кажется) Даже в инстаграме у Тома вдвое больше подписчиков. Да и в принципе, норвежец популярен у фанатов футбола. Том же сейчас популярен везде, будучи главным актером одной из известнейших франшиз в истории, вдобавок имея достаточное количество неплохих фильмов.
0
0
0
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Дани Алисса
Ответ HI MARS
Ахах.Он же недавно футболку барсы носил
все равно он фанат ттх
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