«Ман Сити» сделает предложение о трансфере Райса сегодня. «Арсенал» уверен, что подпишет опорника

«Манчестер Сити» может перехватить Деклана Райса у «Арсенала».

Сегодня «горожане» сделают официальное стартовое предложение о трансфере опорника « », сообщает The Athletic. Как добавляет инсайдер Фабрицио Романо, « » пойдет на сделку, если англичанин даст согласие на переход.

« » сохраняет уверенность, что сможет подписать 24-летнего игрока. Ранее «Вест Хэм» отклонил предложение «канониров» на сумму 75+15 млн фунтов, но лондонцы готовы сделать новое предложение.

Статистику Райса можно изучить здесь.