«Ман Сити» сделает предложение о трансфере Райса сегодня. «Арсенал» уверен, что подпишет опорника
«Манчестер Сити» может перехватить Деклана Райса у «Арсенала».
Сегодня «горожане» сделают официальное стартовое предложение о трансфере опорника «Вест Хэма», сообщает The Athletic. Как добавляет инсайдер Фабрицио Романо, «Сити» пойдет на сделку, если англичанин даст согласие на переход.
«Арсенал» сохраняет уверенность, что сможет подписать 24-летнего игрока. Ранее «Вест Хэм» отклонил предложение «канониров» на сумму 75+15 млн фунтов, но лондонцы готовы сделать новое предложение.
Статистику Райса можно изучить здесь.
Наверное, МанСити их отрицательно купил?