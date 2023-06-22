«Ман Сити» сделает предложение о трансфере Райса сегодня. «Арсенал» уверен, что подпишет опорника

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс Футбол

«Манчестер Сити» может перехватить Деклана Райса у «Арсенала».

Сегодня «горожане» сделают официальное стартовое предложение о трансфере опорника «Вест Хэма», сообщает The Athletic. Как добавляет инсайдер Фабрицио Романо, «Сити» пойдет на сделку, если англичанин даст согласие на переход.

«Арсенал» сохраняет уверенность, что сможет подписать 24-летнего игрока. Ранее «Вест Хэм» отклонил предложение «канониров» на сумму 75+15 млн фунтов, но лондонцы готовы сделать новое предложение.

Статистику Райса можно изучить здесь.

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50 комментариев

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Nogoi89
Филиппса не вписал ещё, Райса уже берет Пеп? Это, типа под Родри? Райс не заменит Гюндогана или Сильву, и не подвинет Родри. Интересно.
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Спартак Уокер
Борьба за Райса мне не понятна
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ман сити фейк
Ответ Nogoi89
Филиппса не вписал ещё, Райса уже берет Пеп? Это, типа под Родри? Райс не заменит Гюндогана или Сильву, и не подвинет Родри. Интересно.
Как будто Пепа не знаешь. От него можно ожидать что угодно. По моему он может Родри и Райса выпустить в одном составе.
+10
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Второй эксперт
Канониры амбициозны в это трансферное окно
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CHELSEA_2008
Ответ Los Galácticos
Ман Сити 100+ за Райса, 100+ за Гвардиола пока это слухи - но все может быть, так что Лудогорцу и Динамо Загреб лучше заранее приготовится.
Согласен. Так же и Реал 110+ Беллингем, но даже ничего не выиграв и не получав призовые за требл.
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Galym Muratuly
Ответ ман сити фейк
А может Сити спецом цену поднимают чтобы пушкари не смогли подписать больше игроков
Это не сити спецом поднимает цену, а Вэстхэм искусственно взвинчивает цену
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Dan Kennedy
Ответ Sergey Kuznetsov
Хочется надеется, что пушкари не упустят нужный трансфер из под носа, как это случилось прошлым летом с Мудриком.
Поправлю, этой зимой.
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выходец из убежища
Ответ Nogoi89
Филиппса не вписал ещё, Райса уже берет Пеп? Это, типа под Родри? Райс не заменит Гюндогана или Сильву, и не подвинет Родри. Интересно.
Скорее берут на подмену Стоунзу. Ещё один игрок, способный играть защитника и смещаться в опорную зону.
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Sergey Kuznetsov
Хочется надеется, что пушкари не упустят нужный трансфер из под носа, как это случилось прошлым летом с Мудриком.
+6
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Ман Сити
Ответ Nogoi89
Филиппса не вписал ещё, Райса уже берет Пеп? Это, типа под Родри? Райс не заменит Гюндогана или Сильву, и не подвинет Родри. Интересно.
ВХ запросили Филлипса и доплату за Райза. Для Сити выгодно избавится от полена и взять Райза.
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#SharkTeam
Ответ Ман Сити
ВХ запросили Филлипса и доплату за Райза. Для Сити выгодно избавится от полена и взять Райза.
Это уже реальный вариант
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Руслан Арапханов
Выглядит именно так, но Пеп его может вывести на новый уровень)
Артета тоже это может. Посмотрите на молодых игроков Арсенала. Абсолютно все вышли на небывалый уровень именно при Артете
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ман сити фейк
Ответ Born is the King
Вест Хэм теперь точно выбьет 120 млн фунтов
А может Сити спецом цену поднимают чтобы пушкари не смогли подписать больше игроков
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Godare88
Ответ выходец из убежища
Скорее берут на подмену Стоунзу. Ещё один игрок, способный играть защитника и смещаться в опорную зону.
фига се подмена за сотку
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#SharkTeam
Ответ Godare88
ну да, вместо них то никого не купили! куда сити Райс при наличии Родри, Стоунса, Филлипса+Ковачича берут?
Если так интересно посмотри внимательнее уход приход. Что-то заявка шире не становится
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Red devi1
Ответ ман сити фейк
Как будто Пепа не знаешь. От него можно ожидать что угодно. По моему он может Родри и Райса выпустить в одном составе.
Один будет вратарь, второй вингером
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Born is the King
Вест Хэм теперь точно выбьет 120 млн фунтов
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Kipriot
Эх, как сильно и долго ждали твоего возвращения на СБ
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Vinnipukh Vinni
Ответ Godare88
Пепка боится конкурентов в Англии и скупает всех
Если МанСити всех скупает, как в Арсенале оказались Зинченко и Жезус, а в Челси Стерлинг?
Наверное, МанСити их отрицательно купил?
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Nikolai Pino
Ответ Dmitry Molchanov
мне кажется, это трансфер, как Мудрик в Челси. подписать ради того, чтобы перехватить. им не к чему Райс, с такими Родри и Стоунсом. Силву, Гюндогана КДБ он явно не сможет заменить. такого игрока брать на банку нету смысла, если у них ещё не вошел Филлипс
Гюндоган оф уже в барсе
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Nikolai Pino
Ответ Dmitry Molchanov
мне кажется, это трансфер, как Мудрик в Челси. подписать ради того, чтобы перехватить. им не к чему Райс, с такими Родри и Стоунсом. Силву, Гюндогана КДБ он явно не сможет заменить. такого игрока брать на банку нету смысла, если у них ещё не вошел Филлипс
И Силву пишут что продадут
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Galym Muratuly
Вооттт ни наааадаа его в Мансити...Купите Мэддисона Джеймса и всё. Джеймс будет вместо Бернарду и Гюндогана.
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Тухель
Ответ Aleksandr Khachoyan
Вы себя слышите? Артета - свободный человек, захотел работать в Арсенале и ушел по взаимному согласию. Без согласия Артеты, никто его никуда не мог отправить
Включаем мозг и читаем на что я отвечал. Я отвечал на бред что МС боится конкуренции с Арсеналом. У Артеты был действующий контракт с МС и он хотел быть главным тренером и если бы МС боялся конкуренции, то не отпустил Артету в Арсенал, но согласился отпустить его в Испанию например, где Артете тоже предлагали работу. И Артета бы согласился, сидеть помощником Пепа он не особо хотел.
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Dmitry Molchanov
мне кажется, это трансфер, как Мудрик в Челси. подписать ради того, чтобы перехватить. им не к чему Райс, с такими Родри и Стоунсом. Силву, Гюндогана КДБ он явно не сможет заменить. такого игрока брать на банку нету смысла, если у них ещё не вошел Филлипс
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#SharkTeam
Ответ Вадим Дзахоев
Вот и замах на третий состав
Только на вход считаешь?
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