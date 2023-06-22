Вероятность перехода Райса в «Сити» растет. Клуб уверен, что купит хавбека «Вест Хэма» (Джанлука Ди Марцио)
Деклан Райс может стать игроком «Манчестер Сити».
Ранее стало известно, что «горожане» планирует сделать «Вест Хэму» предложение о трансфере полузащитника.
Вероятность перехода игрока в клуб из Манчестера растет, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. «Сити» уверен, что сможет договориться с «Вест Хэмом».
В подписании Райса также заинтересован «Арсенал». «Вест Хэм» отклонил два трансферных предложения «канониров».
В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 24-летнего хавбека можно найти здесь.
в МС Райс станет еще лучше, первый год, возможно, посидит в запасе чаще, чем играть будет, но пока будет рвать и метать. Трансфер на ближайшие 7-8 лет точно. Топовый игрок.