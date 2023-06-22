Вероятность перехода Райса в «Сити» растет. Клуб уверен, что купит хавбека «Вест Хэма» (Джанлука Ди Марцио)

Деклан Райс может стать игроком «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что «горожане» планирует сделать « » предложение о трансфере полузащитника.

Вероятность перехода игрока в клуб из Манчестера растет, сообщает журналист . «Сити» уверен, что сможет договориться с «Вест Хэмом».

В подписании Райса также заинтересован « ». «Вест Хэм» отклонил два трансферных предложения «канониров».

В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 24-летнего хавбека можно найти здесь.