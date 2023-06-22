Вероятность перехода Райса в «Сити» растет. Клуб уверен, что купит хавбека «Вест Хэма» (Джанлука Ди Марцио)

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Деклан Райс Футбол

Деклан Райс может стать игроком «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что «горожане» планирует сделать «Вест Хэму» предложение о трансфере полузащитника.

Вероятность перехода игрока в клуб из Манчестера растет, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. «Сити» уверен, что сможет договориться с «Вест Хэмом».

В подписании Райса также заинтересован «Арсенал». «Вест Хэм» отклонил два трансферных предложения «канониров».

В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 24-летнего хавбека можно найти здесь.

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27 комментариев

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Игорь Буев
Глупое решение Райса. Будет с лавочки, вместе с Филлипсом смотреть, как Родри играет в футбол.
+39
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2ran
Шобы було.
+12
-2
+10
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charly_54
Ответ Матвей Суицидин
Судьба оберегает Арсенал от покупки деревьев по оверпрайсу
Давно ли?)))
+6
0
+6
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itemme
Ответ #SharkTeam
Сам Райс куда хочет было мнение? Или все равно
Арсенал
+5
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+5
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алекс голудин
Он за такие бабки не нужен, пусть забирают, очередной флюгер, которому нравится Арсенал и футбол Принты переобуется за пару дней
+4
-1
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Umid Rahimov
Ну почему же так всё сложно, как что то очень нужно Арсеналу все налетают, до этого Челси сейчас Сити, да оставьте нас в покое!! Ну придёт Райс главным лавочником Сити и что дальше, а Арсенале он будет в основном составе.
+4
-1
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Матвей Суицидин
Судьба оберегает Арсенал от покупки деревьев по оверпрайсу
+7
-4
+3
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DonaldBrashear 2.0
так Арсеналу и надо, легко могли бы договориться с ВХ, но нет же, надо специально издеваться и после первого отказа и четко обозначенной суммы, увеличить свое предложение на 5 миллионов всего, хотя просили все 25.

в МС Райс станет еще лучше, первый год, возможно, посидит в запасе чаще, чем играть будет, но пока будет рвать и метать. Трансфер на ближайшие 7-8 лет точно. Топовый игрок.
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Billy_Shears
Ответ DonaldBrashear 2.0
так Арсеналу и надо, легко могли бы договориться с ВХ, но нет же, надо специально издеваться и после первого отказа и четко обозначенной суммы, увеличить свое предложение на 5 миллионов всего, хотя просили все 25. в МС Райс станет еще лучше, первый год, возможно, посидит в запасе чаще, чем играть будет, но пока будет рвать и метать. Трансфер на ближайшие 7-8 лет точно. Топовый игрок.
Если за все трансферы платить сколько просят, трансферов станет в два раза меньше. Если бы сити переплачивало за каждый трансфер, сейчас бы были там же где мю..
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charly_54
Ответ Михо
Значит правда топ игрок, Пеп разбирается. Жаль Стоунза, только нашел новую позицию и заиграл в основе
Согласен, что Пеп так просто не берет игроков, но и место всем найдёт, Райс молодой, пока адаптируется
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Второй эксперт
При наличии Родри, Филлипса и теперь Ковачича опорники будут ротироваться со скоростью тестомешалки
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Михо
Значит правда топ игрок, Пеп разбирается. Жаль Стоунза, только нашел новую позицию и заиграл в основе
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#SharkTeam
Сам Райс куда хочет было мнение? Или все равно
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Crazy Writer
Где-то я это уже видел: мы долго хотим игрока, все время разговоры о том что он уже наш, и тут дело доходит до денег и включаются конкуренты.. Показалось наверное...
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Михо
Значит правда топ игрок, Пеп разбирается. Жаль Стоунза, только нашел новую позицию и заиграл в основе
Ещё не факт что выдавит Стоунза из старта или с этой позиции
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Жирный Лукаку
Помнится в комментах фаны выписывали, что ВХ доиграется и Райс уйдёт бесплатно. Ага
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Vitalkharit
Ответ Михо
Значит правда топ игрок, Пеп разбирается. Жаль Стоунза, только нашел новую позицию и заиграл в основе
Это, скорее, замена Гюндогану.
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llolishe
Арсенал так и будет экономить как всегда
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Ja BRITER
Ответ Игорь Буев
Глупое решение Райса. Будет с лавочки, вместе с Филлипсом смотреть, как Родри играет в футбол.
не факт. Филлипс, как мы можем догадываться, просто расслабился и не проявляет особого интереса к изучению схем Сити. комментариев только нет, только ирония от Пепа
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trav
Ответ Второй эксперт
При наличии Родри, Филлипса и теперь Ковачича опорники будут ротироваться со скоростью тестомешалки
Филипс дно. Родри нужна подмена и напарник. А Ковачич это на место Бернарду вообще-то
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