Холанд – лучший игрок сезона в «Ман Сити» по версии Goal, он получил 10 из 10. У Грилиша, Родри, Гюндогана и Стоунза – 9, у де Брюйне – 8

Сайт Goal.com составил рейтинг лучших игроков «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23.

Авторы выставили футболистам, участвовавшим в завоевании требла, оценки по 10-балльной шкале. В рейтинг вошли 22 игрока, первое место занял нападающий .

Полный список выглядит следующим образом:

1. Эрлинг Холанд – 10;

2. – 9;

3. Родри – 9;

4. – 9;

5. Джон Стоунз – 9;

6. Кевин де – 8;

7. Натан Аке – 8;

8. – 8;

9. Рубен Диаш – 8;

10. Мануэль Аканджи – 7;

11. Хулиан Альварес – 7;

12. Филип Фоден – 7;

13. Кайл Уокер – 7;

14. Эдерсон – 7;

15. Рико Льюис – 6;

16. Штефан Ортега – 6;

17. Рияд Марез – 6;

18. Коул Палмер – 5;

19. Жоау Канселу – 4;

20. Эмерик Лапорт – 4;

21. Серхио Гомес – 3;

22. Кэлвин Филлипс – 3.