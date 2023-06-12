Холанд – лучший игрок сезона в «Ман Сити» по версии Goal, он получил 10 из 10. У Грилиша, Родри, Гюндогана и Стоунза – 9, у де Брюйне – 8
Сайт Goal.com составил рейтинг лучших игроков «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23.
Авторы выставили футболистам, участвовавшим в завоевании требла, оценки по 10-балльной шкале. В рейтинг вошли 22 игрока, первое место занял нападающий Эрлинг Холанд.
Полный список выглядит следующим образом:
1. Эрлинг Холанд – 10;
2. Джек Грилиш – 9;
3. Родри – 9;
4. Илкай Гюндоган – 9;
5. Джон Стоунз – 9;
6. Кевин де Брюйне – 8;
7. Натан Аке – 8;
8. Бернарду Силва – 8;
9. Рубен Диаш – 8;
10. Мануэль Аканджи – 7;
11. Хулиан Альварес – 7;
12. Филип Фоден – 7;
13. Кайл Уокер – 7;
14. Эдерсон – 7;
15. Рико Льюис – 6;
16. Штефан Ортега – 6;
17. Рияд Марез – 6;
18. Коул Палмер – 5;
19. Жоау Канселу – 4;
20. Эмерик Лапорт – 4;
21. Серхио Гомес – 3;
22. Кэлвин Филлипс – 3.
Холанд конечно выдал отличный сезон для дебюта, переписав множество рекордов.
Отдельно хочется отметить Де Брейне, Гюндогана.
КДБ провел ее совсем ровный сезон, немало матчей пропустил. Смущает место Грилиша, мне кажется, он должен быть ниже