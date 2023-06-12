Холанд – лучший игрок сезона в «Ман Сити» по версии Goal, он получил 10 из 10. У Грилиша, Родри, Гюндогана и Стоунза – 9, у де Брюйне – 8

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги Илкай Гюндоган Кайл Уокер Кевин де Брюйне Джон Стоунз Эмерик Лапорт Натан Аке Джек Грилиш Жоау Канселу Эдерсон Рияд Марез Бернарду Силва Рубен Диаш Штефан Ортега Кэлвин Филлипс Родри Мануэль Аканджи Филип Фоден Эрлинг Холанд Серхио Гомес Хулиан Альварес Коул Палмер Рико Льюис Футбол

Сайт Goal.com составил рейтинг лучших игроков «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23.

Авторы выставили футболистам, участвовавшим в завоевании требла, оценки по 10-балльной шкале. В рейтинг вошли 22 игрока, первое место занял нападающий Эрлинг Холанд

Полный список выглядит следующим образом:

1. Эрлинг Холанд – 10;

2. Джек Грилиш – 9;

3. Родри – 9;

4. Илкай Гюндоган – 9;

5. Джон Стоунз – 9;

6. Кевин де Брюйне – 8;

7. Натан Аке – 8;

8. Бернарду Силва – 8;

9. Рубен Диаш – 8;

10. Мануэль Аканджи – 7;

11. Хулиан Альварес – 7;

12. Филип Фоден – 7;

13. Кайл Уокер – 7;

14. Эдерсон – 7;

15. Рико Льюис – 6;

16. Штефан Ортега – 6;

17. Рияд Марез – 6;

18. Коул Палмер – 5;

19. Жоау Канселу – 4;

20. Эмерик Лапорт – 4;

21. Серхио Гомес – 3;

22. Кэлвин Филлипс – 3.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис Александрович
КДБ 8 ,дальше можно не читать.
+41
-5
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ignazio DE Alter
Ответ А. Мостовой
Холланд за голы в пустые? Пока Мбаппе хетрик в финале ЧМ.
вместо того чтобы учиться на тренера, он сидит тут на спортс🗿
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jedemdasseine
Неуважуха какая-то к КДБ
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2vdhrvmmzf
Грилиш и Стоун выше КДБ, очень «авторитетный» рейтинг
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lindeman
Грилиш конечно хороший сезон провёл но не лучше КДБ
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Казаков
Как по мне, кдб 10 заслужил.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
У пепа даже Аке стал топ защитником ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Ман Сити
Да ерунда, Грилиш был не плох, но точно не лучше Де Брюйне, ну может быть только в раздевалке
Грилиш лучше на алковечеринках
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Каждый игрок достоин высокой оценки, так как внёс весомый вклад в победу.
Холанд конечно выдал отличный сезон для дебюта, переписав множество рекордов.
Отдельно хочется отметить Де Брейне, Гюндогана.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ночной кошмар Логинова
Холанд заслуженно на первом месте. Побил все рекорды в первый же сезон. То, что в полуфинале и финале ЛЧ мало что показал - немалые силы соперника на него были стянуты, что давало свободу другим. Он действительно лучший в этом сезоне и в АПЛ, и в ЛЧ.

КДБ провел ее совсем ровный сезон, немало матчей пропустил. Смущает место Грилиша, мне кажется, он должен быть ниже
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
А вот и знаменитый рейтинг Goal. Де Брюйне чисто на уровне Гарначо, Ван-Биссаки и Варана побегал, но до гения Рэшфорда и Фернандеша не дотянулся))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ribikorto
КДБ 8? Видимо они решили, что он травмы в финалах наносит сам себе и сливается с них специально, иначе этот бред объяснить невозможно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Да ерунда, Грилиш был не плох, но точно не лучше Де Брюйне, ну может быть только в раздевалке
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lux_Vid Александров
Ответ Burel
хет-трик из пеналей
я запутался, так кто всё таки бил пенали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ А. Мостовой
Холланд за голы в пустые? Пока Мбаппе хетрик в финале ЧМ.
ну как бы Мбаппе пока к МС никоим боком не относится🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Грилиш красавчик в этом сезоне,Иньесту он напоминает , мало забивает, зато голевых особенно предголевых у него много. Пусть он будет таким же как Иньеста на долгие годы .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
Ответ Ман Сити
Да ерунда, Грилиш был не плох, но точно не лучше Де Брюйне, ну может быть только в раздевалке
плох, не плох но Грилиш отыграл весь сезон без травм на уровне, у него не было спада, от этого такая оценка высокая..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий