Грилиш и другие игроки «Ман Сити» прибыли в сборную Англии спустя 3 дня после победы в ЛЧ

Игроки «Ман Сити», три дня назад выигравшие Лигу чемпионов, прибыли в сборную Англии.

Гарет Саутгейт вызвал на матчи с Мальтой (16 июня) и Северной Македонией (19 июня), которые состоятся в рамках квалификации Евро-2024, пятерых футболистов « ». Это Кайл Уокер, , , и Кэлвин Филлипс.

Сегодня пресс-служба сборной Англии опубликовала фотографию этих футболистов: «Наши победители Лиги чемпионов – с нами».

Фото: twitter.com/England

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