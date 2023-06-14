Грилиш и другие игроки «Ман Сити» прибыли в сборную Англии спустя 3 дня после победы в ЛЧ
Игроки «Ман Сити», три дня назад выигравшие Лигу чемпионов, прибыли в сборную Англии.
Гарет Саутгейт вызвал на матчи с Мальтой (16 июня) и Северной Македонией (19 июня), которые состоятся в рамках квалификации Евро-2024, пятерых футболистов «Манчестер Сити». Это Кайл Уокер, Джон Стоунз, Джек Грилиш, Фил Фоден и Кэлвин Филлипс.
Сегодня пресс-служба сборной Англии опубликовала фотографию этих футболистов: «Наши победители Лиги чемпионов – с нами».
Фото: twitter.com/England
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Прям умиление виднеется)