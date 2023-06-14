Грилиш и другие игроки «Ман Сити» прибыли в сборную Англии спустя 3 дня после победы в ЛЧ

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Игроки «Ман Сити», три дня назад выигравшие Лигу чемпионов, прибыли в сборную Англии.

Гарет Саутгейт вызвал на матчи с Мальтой (16 июня) и Северной Македонией (19 июня), которые состоятся в рамках квалификации Евро-2024, пятерых футболистов «Манчестер Сити». Это Кайл Уокер, Джон Стоунз, Джек Грилиш, Фил Фоден и Кэлвин Филлипс.

Сегодня пресс-служба сборной Англии опубликовала фотографию этих футболистов: «Наши победители Лиги чемпионов – с нами».

Фото: twitter.com/England

Фото Грилиша с парада «Сити» станет бессмертным. Это великая красота

Грилиша накачали пивом и водкой, Холанд облил шампанским. Парад «Сити» – главная туса лета!

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28 комментариев

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Roman
Грилиш помятенький, конечно 😀
+32
0
+32
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maks44
Ответ Roman
Грилиш помятенький, конечно 😀
Для Мальты сойдет.
+14
0
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Максим Черкашин
Грилиш, я обязательно выживу.😁🍻
+12
0
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error505
Ответ Спартак Уокер
Они же пьяные
Скорее только Грилиш
+4
0
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Роман
Неужели Грилиш трезвый? Фотошоп
+5
-1
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Zombieset
Джеки, спасибо, что живой.
+4
0
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maks44
Ответ Роман
Неужели Грилиш трезвый? Фотошоп
Нет, конечно. Видно же что навеселе.
+3
0
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a.sh.s.
Грилиш, сколько часов вы спали с субботы?

Грилиш: да...
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Алексей Богородицкий
А грилиш приплыл)))
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Shadow1882
Есть великолепная фотка, где на следующий день после празднования, Уокер практически под ручку ведёт полуживого из-за похмелья Грилиша в капюшоне
+2
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error505
Грилишу будет трудно после таких празднований
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serginn
Джек на боржоми)
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Ussaev M
тёпленькие)
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Спартак Уокер
Они же пьяные
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Caniball
Да с Мальтой можно и без них обойтись, а к 19-ому июня уж точно отрезвеют)
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GuruFutbola
Уважение, криштиану после товарняка лиги наций месяц с Бадром в Марокко отходил
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-2
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Джавез Тилл
Как же пьянь в комментах рада Грилишу... 😂😂😂😂
Прям умиление виднеется)
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Милан137
Филипса надо продавать и покупать Райса, а так же Гвардиола ☝️...
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Милан137
Отошли все кроме Грилиша, он до сих пор в прострации 🤭 ...
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Дмитрий Сотников
Грилиш весь удар принял на себя
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Рашпель793
Грилишу респект, что вообще туда приехать сумел, ещё и довольный такой, будто уже на грудь принял )) А может и не будто ))
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Marcus-light
Грилиш в багажном отделении?
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tampa-bay
Отпуск? Не не слышали
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Алексей Ненахов
Ответ Roman
Грилиш помятенький, конечно 😀
Ещё бы столько бухать
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Евгений Лифшиц
Форма классная тренировочная
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