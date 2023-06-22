«Ювентус» и Тимоти Веа согласовали зарплату игрока. «Лилль» хочет 15 млн евро

«Ювентус» намерен подписать Тимоти Веа.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 23-летний вингер является трансферной целью туринского клуба. На днях спортивный директор Джованни Манна провел встречу с представителями игрока, стороны согласовали зарплату Веа. Считается, что американец сможет заменить Хуана Куадрадо на правом фланге.

За трансфер « » запрашивает 15 миллионов евро. Чтобы снизить цену, «бьянконери» могут предложить французам одного из своих футболистов, например, Дениса Закарию. Представители клубов скоро проведут встречу.

Отмечается, что интерес к Веа также проявляет « ».

В прошедшем сезоне 1 Веа провел 29 матчей и отличился 2 результативными передачами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.