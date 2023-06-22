«Ювентус» и Тимоти Веа согласовали зарплату игрока. «Лилль» хочет 15 млн евро
«Ювентус» намерен подписать Тимоти Веа.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 23-летний вингер является трансферной целью туринского клуба. На днях спортивный директор Джованни Манна провел встречу с представителями игрока, стороны согласовали зарплату Веа. Считается, что американец сможет заменить Хуана Куадрадо на правом фланге.
За трансфер Тимоти «Лилль» запрашивает 15 миллионов евро. Чтобы снизить цену, «бьянконери» могут предложить французам одного из своих футболистов, например, Дениса Закарию. Представители клубов скоро проведут встречу.
Отмечается, что интерес к Веа также проявляет «Атлетико».
В прошедшем сезоне Лиги 1 Веа провел 29 матчей и отличился 2 результативными передачами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
За весь предыдущий сезон 0 - голов, 2 - передачи.
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