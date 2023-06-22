«Ювентус» и Тимоти Веа согласовали зарплату игрока. «Лилль» хочет 15 млн евро

Теги Лилль Ювентус Атлетико лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Денис Закария Тимоти Веа Футбол

«Ювентус» намерен подписать Тимоти Веа.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 23-летний вингер является трансферной целью туринского клуба. На днях спортивный директор Джованни Манна провел встречу с представителями игрока, стороны согласовали зарплату Веа. Считается, что американец сможет заменить Хуана Куадрадо на правом фланге. 

За трансфер Тимоти «Лилль» запрашивает 15 миллионов евро. Чтобы снизить цену, «бьянконери» могут предложить французам одного из своих футболистов, например, Дениса Закарию. Представители клубов скоро проведут встречу.

Отмечается, что интерес к Веа также проявляет «Атлетико». 

 В прошедшем сезоне Лиги 1 Веа провел 29 матчей и отличился 2 результативными передачами. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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12 комментариев

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Амин Чич
ЮВеа
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hiper26
Ответ Direct free kick
29 игр 0 голов, брат Белотти?
Он по всей бровке играл у Фонсеки.
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Ramiz Tamazanov
Что за фрукт? Зачем он Юве?
+2
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27nvn
Кроме фамилии своего легендарного отца чем-то разве хорош?
За весь предыдущий сезон 0 - голов, 2 - передачи.
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Дмитрий
Там Аллигатору ищут замену, где новость?
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Итачи Учиха
Нормального нападающего не видать Юве, судя по всему
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Заяцволк
Чипсы любят Тимоти, клубы любят Тимоти, а кто его не любит, просто ему завидует !
- Где лучшие тусовки ?
- У нас в Юве !
- Где лучшие бомбардиры ?
- У нас в Юве !
+1
-1
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Peter Parker
185 рост и 66 кг вес? Он реально такой или у Спортса неактуальная информация в профиле?
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Мансур Мадаев
Ответ Ramiz Tamazanov
Что за фрукт? Зачем он Юве?
не свободный агент, у большому удивлению
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Pucheslav
Ответ 27nvn
Кроме фамилии своего легендарного отца чем-то разве хорош? За весь предыдущий сезон 0 - голов, 2 - передачи.
он большую часть сезона вроде как крайнего защитника играл
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