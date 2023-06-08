«Ювентус» интересуется форвардом «Лилля» Веа. Трансфер оценивается менее чем в 10 млн евро
Форвард «Лилля» Тимоти Веа интересен «Ювентусу».
Туринцам нравится универсальность 23-летнего игрока сборной США.
В ближайшие дни «Ювентус» намерен провести переговоры по Веа, чей трансфер оценивается менее чем в 10 млн евро.
Также футболист интересен «Марселю». Зимой у Веа было предложение от «Севильи», но «Лилль» не захотел отпускать игрока во время сезона.
В 29 матчах минувшего сезона Лиги 1 на счету Веа 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Комментарии