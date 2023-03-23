«Юве» интересен форвард «Лилля» Веа. У него 0 голов в 19 матчах этой Лиги 1
Форвард «Лилля» Тимоти Веа может перейти в «Ювентус».
Как сообщает Calciomercato, туринский клуб следит за Веа со времен его выступлений за молодежные команды «ПСЖ». Предварительные контакты с окружением игрока сборной США уже состоялись.
Контракт нападающего с «Лиллем» истекает летом 2024 года, поэтому французский клуб, вероятно, будет рассматривать предложения о трансфере предстоящим летом. Сам игрок настроен попробовать себя в другом чемпионате.
В текущем сезоне Лиги 1 23-летний футболист провел 19 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи. Его подробную статистику можно найти здесь.
Я ещё тогда подумал, что было бы отлично его заполучить.
Он играл ПЗ,ППЗ,ПВ,ЛВ,ЛПЗ,ЛЗ ,как раз то что нужно для Аллегри :)