«Юве» интересен форвард «Лилля» Веа. У него 0 голов в 19 матчах этой Лиги 1

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Как сообщает Calciomercato, туринский клуб следит за Веа со времен его выступлений за молодежные команды «ПСЖ». Предварительные контакты с окружением игрока сборной США уже состоялись.

Контракт нападающего с «Лиллем» истекает летом 2024 года, поэтому французский клуб, вероятно, будет рассматривать предложения о трансфере предстоящим летом. Сам игрок настроен попробовать себя в другом чемпионате.

В текущем сезоне Лиги 1 23-летний футболист провел 19 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи. Его подробную статистику можно найти здесь.