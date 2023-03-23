«Юве» интересен форвард «Лилля» Веа. У него 0 голов в 19 матчах этой Лиги 1

Теги Лилль Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Тимоти Веа Футбол

Форвард «Лилля» Тимоти Веа может перейти в «Ювентус».

Как сообщает Calciomercato, туринский клуб следит за Веа со времен его выступлений за молодежные команды «ПСЖ». Предварительные контакты с окружением игрока сборной США уже состоялись.

Контракт нападающего с «Лиллем» истекает летом 2024 года, поэтому французский клуб, вероятно, будет рассматривать предложения о трансфере предстоящим летом. Сам игрок настроен попробовать себя в другом чемпионате.

В текущем сезоне Лиги 1 23-летний футболист провел 19 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи. Его подробную статистику можно найти здесь.

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12 комментариев

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ymuller
молодцы, правильно, отличный талант
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Syroezhkin
Типа «у тебя 0 голов» тогда пожаловать в Юве
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Amalfitano
Еще один Мойзе Кин? Зачем? Может на Дэвида обратите внимание?
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Александр Тарасенко
На ЧМ очень хорошо играл, кстати. Обострял индивидуально, хорошие пасы отдавал.
Я ещё тогда подумал, что было бы отлично его заполучить.
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Roman
Слишком забивной для Юве
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Joel Campbell
Чекнул его стату в этом сезоне
Он играл ПЗ,ППЗ,ПВ,ЛВ,ЛПЗ,ЛЗ ,как раз то что нужно для Аллегри :)
+13
-1
+12
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d.xoxlov
А чего не в "Милан"? По папкиным стопам.
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Lindeman
Он и не совсем форвард. В основном играет левого полузащитника
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bb_att
будущий правый латераль
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pit4er
К ЧМ-24 каждый клуб по американцу в состав берёт, чтобы с новоиспечённых поклонников футбола бабла состричь. В АПЛ и Бундеслиге человек по 10 уже
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avcgloronalduMU
юве шут гороховый
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Анатолий
он уже и не форвард. Американская версия Альфонсо Дэвиса
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