Кулибали интересен «Аль-Хилалю». Арендовать защитника «Челси» хотел «Интер»

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Калиду Кулибали Фабрицио Романо Футбол

Калиду Кулибали заинтересовал клуб из Саудовской Аравии.

По данным Foot Mercato, защитник «Челси» привлек внимание «Аль-Хилаля». Информацию о желании команды из Эр-Рияда приобрести сенегальца подтверждает инсайдер Фабрицио Романо.

31-летний футболист провел 23 игры в АПЛ и забил 2 гола. Сообщалось, что арендовать его хочет «Интер».

Подробно со статистикой Кулибали можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Акира_1
Интер конкурент? Который только аренду может предложить с половиной зарплаты или арабские деньги 🤣
+3
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Двоечник
Кулибаль для Аль-Хиляль
+1
0
+1
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giant
Ответ Акира_1
Интер конкурент? Который только аренду может предложить с половиной зарплаты или арабские деньги 🤣
Да, здесь все просто. Либо ехать зарабатывать деньги, либо поиграть ещё на высшем уровне
+1
0
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Pro Shhavel
Ответ Двоечник
Кулибаль для Аль-Хиляль
шаурма какая-то))
0
0
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Хан Сахан
Ответ Двоечник
Кулибаль для Аль-Хиляль
Аль-Кулибаль
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