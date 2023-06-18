Кулибали интересен «Аль-Хилалю». Арендовать защитника «Челси» хотел «Интер»
Калиду Кулибали заинтересовал клуб из Саудовской Аравии.
По данным Foot Mercato, защитник «Челси» привлек внимание «Аль-Хилаля». Информацию о желании команды из Эр-Рияда приобрести сенегальца подтверждает инсайдер Фабрицио Романо.
31-летний футболист провел 23 игры в АПЛ и забил 2 гола. Сообщалось, что арендовать его хочет «Интер».
Подробно со статистикой Кулибали можно ознакомиться здесь.
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