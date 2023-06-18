Кулибали интересен «Аль-Хилалю». Арендовать защитника «Челси» хотел «Интер»

Калиду Кулибали заинтересовал клуб из Саудовской Аравии.

По данным Foot Mercato, защитник « » привлек внимание « ». Информацию о желании команды из Эр-Рияда приобрести сенегальца подтверждает инсайдер .

31-летний футболист провел 23 игры в и забил 2 гола. Сообщалось, что арендовать его хочет « ».

Подробно со статистикой Кулибали можно ознакомиться здесь.

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