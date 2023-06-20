У Лукаку 75 голов за Бельгию. Он вошел в топ-4 бомбардиров в истории европейских сборных

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Лишь три игрока забили за европейские сборные больше, чем Ромелу Лукаку.

Форвард сборной Бельгии оформил дубль в игре с Эстонией (2:0, перерыв) в квалификации Евро.

Всего на счету 30-летнего игрока 75 мячей за 108 матчей в составе национальной команды. Столько же за 68 игр забил Шандор Кочиш (Венгрия).

В первой тройке идут Криштиану Роналду (Португалия, 122 гола за 200 матчей), Ференц Пушкаш (Венгрия и Испания, 84 гола за 89 матчей) и Роберт Левандовски (Польша, 78 голов за 141 матч).

Подробно со статистикой Лукаку, принадлежащего «Челси» и проведшего последний сезон в «Интере», можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев

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alexis2020
Лукаку забил за сборную даже больше чем Клозе...
+34
-1
+33
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Н.Ф.
Ответ Артур Артур
Лукаку играет с 18 лет
17/11/2010
Воронеж. Стадион "Центральный"
РОССИЯ — БЕЛЬГИЯ 0:2
Голы: Лукаку, 2 (0:1); Лукаку, 73 (0:2).
+18
-1
+17
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alexis2020
И ему 30 лет ещё. Возможно, будет больше ста голов за сборную Бельгии
+18
-2
+16
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Spaten
Пушкаш и Кочиш конечно монстры
+9
0
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wadwill13
Ответ alexis2020
И ему 30 лет ещё. Возможно, будет больше ста голов за сборную Бельгии
не будет)за 10 лет в сборной 70. и 30 он должен будет забить за 2-4 года когда он становится медленным и предсказуемым? наврятли
+10
-3
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Grime Font
Удивительный футболист
+3
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Shuller18
75 голов в 108 матчах экстра топовая статистика. Если что, у Лукаку на крупных турнирах забито 11 голов в 22 встречах, то есть, не только на карликах в отборе разменивается.
+4
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Н.Ф.
17/11/2010 Воронеж. Стадион "Центральный" РОССИЯ — БЕЛЬГИЯ 0:2 Голы: Лукаку, 2 (0:1); Лукаку, 73 (0:2).
Как быстро время летит. Сейчас вспомнил этот матч и вроде не так давно был. Перед началом игры многие(в том числе и я) наших фаворитами считали. Бельгия всё-таки не была тогда такой грозной командой, от того и разочарование от такого результата.
+3
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Александр Александров
Ответ Н.Ф.
17/11/2010 Воронеж. Стадион "Центральный" РОССИЯ — БЕЛЬГИЯ 0:2 Голы: Лукаку, 2 (0:1); Лукаку, 73 (0:2).
как быстро время летит... помню, первый курс института, сборная в родном городе, еле-еле достал на себя и друзей билеты на фанатскую трибуну))) итог, дождь, ветер, сборная проиграла) как давно уже это было)
+2
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Артур Артур
Ответ alexis2020
Лукаку забил за сборную даже больше чем Клозе...
Лукаку играет с 18 лет
+4
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Герман Ткаченко
Даже этим Дивеева не удивить.
+1
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Ярик01
Ответ Криштиану Роналду
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Все понимают, что сейчас и матчей больше и матчи с футбольными карликами чаще
+5
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Born is the King
100 забьёт учитывая возраст
+1
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Igor Ede
Думаю десяток, а то и два десятка голов он обменял бы на один победный в финале ЛЧ.
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Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
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Юрий Стеклов
Вот будет хохма если второй в истории после Роналдо будет при всей своей деревянности и мемов про Лакаку
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Фут.Боль
На второе место реально подняться по голам.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Игорь Климов
Статистика у Кочиша и Пушкаша по гол/матч, конечно космос!
другой чуть футбол был
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