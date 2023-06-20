У Лукаку 75 голов за Бельгию. Он вошел в топ-4 бомбардиров в истории европейских сборных

Лишь три игрока забили за европейские сборные больше, чем Ромелу Лукаку.

Форвард оформил дубль в игре с Эстонией (2:0, перерыв) в квалификации Евро.

Всего на счету 30-летнего игрока 75 мячей за 108 матчей в составе национальной команды. Столько же за 68 игр забил (Венгрия).

В первой тройке идут ( , 122 гола за 200 матчей), (Венгрия и Испания, 84 гола за 89 матчей) и Роберт Левандовски (Польша, 78 голов за 141 матч).

Подробно со статистикой Лукаку, принадлежащего «Челси» и проведшего последний сезон в «Интере», можно ознакомиться здесь.