У Лукаку 75 голов за Бельгию. Он вошел в топ-4 бомбардиров в истории европейских сборных
Лишь три игрока забили за европейские сборные больше, чем Ромелу Лукаку.
Форвард сборной Бельгии оформил дубль в игре с Эстонией (2:0, перерыв) в квалификации Евро.
Всего на счету 30-летнего игрока 75 мячей за 108 матчей в составе национальной команды. Столько же за 68 игр забил Шандор Кочиш (Венгрия).
В первой тройке идут Криштиану Роналду (Португалия, 122 гола за 200 матчей), Ференц Пушкаш (Венгрия и Испания, 84 гола за 89 матчей) и Роберт Левандовски (Польша, 78 голов за 141 матч).
Подробно со статистикой Лукаку, принадлежащего «Челси» и проведшего последний сезон в «Интере», можно ознакомиться здесь.
Воронеж. Стадион "Центральный"
РОССИЯ — БЕЛЬГИЯ 0:2
Голы: Лукаку, 2 (0:1); Лукаку, 73 (0:2).