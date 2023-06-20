Роналду забил 5 голов за 4 игры Португалии в отборе на Евро-2024. Лишь у Лукаку и Хейлунда больше

Лишь два игрока забили в квалификации Евро-2024 больше, чем Криштиану Роналду.

Форвард сборной отметился победным голом на 89-й минуте игры с Исландией (1:0).

За четыре тура в отборочном цикле на счету 38-летнего игрока 5 голов. В марте он по два раза забил Лихтенштейну и Люксембургу.

По 5 голов также у (Англия) и ( ). По 6 раз отличились (Бельгия) и Расмус Хейлунд (Дания).

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.