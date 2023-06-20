Роналду забил 5 голов за 4 игры Португалии в отборе на Евро-2024. Лишь у Лукаку и Хейлунда больше

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Лишь два игрока забили в квалификации Евро-2024 больше, чем Криштиану Роналду.

Форвард сборной Португалии отметился победным голом на 89-й минуте игры с Исландией (1:0).

За четыре тура в отборочном цикле на счету 38-летнего игрока 5 голов. В марте он по два раза забил Лихтенштейну и Люксембургу.

По 5 голов также у Харри Кейна (Англия) и Зеки Амдуни (Швейцария). По 6 раз отличились Ромелу Лукаку (Бельгия) и Расмус Хейлунд (Дания).

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

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64 комментария

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Ответ Этот Райола хочет денег
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ну да это тебе не Панаме забивать чего уж там
+30
-8
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Zidan GOAT
Ответ Oleg
В отборе то Лукаку и Роналду хороши)))) А вот на больших турнирах не очень, один из группы не выходит, другой от Марокко отлетает. Эх, нет Эстоний и Исландий в плей офф ЧМ, жаль)
Ага, один Евро берет только)
+18
-7
+11
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AnMe
Ответ ezkq9
Он тянет сборную назад говорили они..
Ну так и не тянет. Только глупые фанаты будут на эту стату ориентироваться.
+17
-8
+9
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ezkq9
Он тянет сборную назад говорили они..
+27
-19
+8
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Дмитрий Крутенко
Молодец, что не теряет мотивацию в 38.
+10
-4
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Геннадий Тимченко
кстати, Тедеско был прав, отметив качество игры Лукаку капитанской повязкой👏👏👏
+4
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Hella black
Как обычно голы Роналду в пустые с двух метров,сборным уровня Прибалтики. А пафоса как будто Марокканцам в 1/4 Чемпионата Мира забил ))
+16
-12
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VERBLYUD
Ответ ezkq9
Он тянет сборную назад говорили они..
Любой кто смотрел сегодняшний матч, подтвердит это. Он был абсолютно худшим на поле
+11
-8
+3
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Синий туман
И снова гол в ворота футбольного полукарлика.Других новостей нет.Победа Молдовы над Польшей по всей видимости внимания не заслуживает.
+7
-4
+3
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AF007
Будем объективны - на Евро у Франции и Англии нет ни единого шанса против 40-летнего туловища. Только у Марокко, если вдруг заявятся
+5
-3
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BLAYZツ
В чм 2018 аргентина играла против исландии, в итоге сыграли в ничью 1:1 месси тогда не забил
+3
-1
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Этот Райола хочет денег
Маленькие фанаты Рона приходят в восторг от голов своего кумира ну хоть куда-нибудь. Они все еще верят в лучшее, в победу ну хоть в чем-то, ну хоть где-то
+10
-8
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Artur
Ответ QWertY
Покоритель Лихтенштейнов и Исландий. Следующая цель: распечатать наконец ворота Абхи)
Не пента трик из пенок на ЧМ конечно, но тоже неплохо
+5
-3
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Игорь Климов
Ответ BLAYZツ
В чм 2018 аргентина играла против исландии, в итоге сыграли в ничью 1:1 месси тогда не забил
Лео Месси Чемпион Мира-22 и MVP этого турнира, ты здесь о чём? Ха-ха)
+4
-2
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yrok77
Ответ Твори Добро
ну да это тебе не Панаме забивать чего уж там
Панаме, Кюрасао, Гондурасу, Венесуэле и Эстонии
+6
-4
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Карл-Хайнц Кёрбель
Дети лёньки, успокойтесь))
+18
-17
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Егор Крид58
Ответ QWertY
Бред, соперник Кришти > соперников Месси, а именно Гена Букин > Пеле!
гена букин вне конкуренции
+1
0
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Игорь Климов
Ответ Black Phoenix
Люксембург, Лихтенштейн, Исландия - прямо идеальный набор команд для престарелого Роналду в отборе Евро. С такими командами Криш хоть пользу принести может, а вот с середняками и топами уже никак - возраст и сниженный уровень игры в контексте конкуренции и сопротивления не позволит результативные действия набивать.
Люксембург, Гибралтар, Фарерские острова, Лихтенштейн, Черногория, Косово, Кипр, Андорра, Беларусь, Армения, Болгария, Казахстан, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Румыния, Сан-Марино, Эстония, Македония - это "грозные" сборные на ком набивал этот Португалец7 свою статистику) Но в долголетии атлетизма ему не отказать.
+6
-5
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Егор Крид58
думаю после 18 декабря, фанаты Месси буй положили на Роналду и его фанатов
Судя по тому что ты не спишь а завтра будний день, ничего вы не положили 🤣
+1
0
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QWertY
Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
До достижения Гены Букина ему как пешком до Екатеринбурга)
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Алекс Самойлов
из них : 2 Люксембургу , 2 Лихтенштейну. кАроль прям . хпхахах
+10
-9
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Temp LC
Ответ VERBLYUD
Любой кто смотрел сегодняшний матч, подтвердит это. Он был абсолютно худшим на поле
Роналду по оценкам whoscored был одним из лучших в этом матче)
+3
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Алекс Самойлов
Ответ Oleg
Как Евро можно взять в подтрибунке? И почему у того, кто по мнению больных на голову берет Евро, 0 МВП на турнирах сборных?)
зато 4 гола забил , Люксембургам да Лихтенштейнам
+3
-2
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ZamoRano
Ответ udiekemen
Ты смотрел матч?) Ну и вы фаны Месси) удивляете меня с каждым днём)
Так они матчи Роналду смотрят чаще и пристальнее, чем матчи своего карлана🤣🤣
+8
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Hella black
Ответ udiekemen
Ты смотрел матч?) Ну и вы фаны Месси) удивляете меня с каждым днём)
Без условно,сегодняшний и тот самый когда ему пинка под зад Марокканцы дали в 1/4 ЧМ
+3
-2
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