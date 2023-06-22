Саудовский клуб предлагал Левандовскому 150 млн евро в год, но форвард «Барселоны» не стал вести переговоры (Meczyki)

Роберт Левандовски отказался от перехода в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Meczyki.pl, один из саудовских клубов связался с агентом нападающего. Футболисту предлагали зарплату в размере 150 миллионов евро в год.

Однако сам футболист не был заинтересован в этом трансфере и не стал вести переговоры.

В прошедшем сезоне форвард «Барселоны» провел 34 матча, отметившись 23 голами и 7 ассистами. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Подробную статистику 34-летнего игрока можно найти здесь.