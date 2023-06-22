Саудовский клуб предлагал Левандовскому 150 млн евро в год, но форвард «Барселоны» не стал вести переговоры (Meczyki)
Роберт Левандовски отказался от перехода в Саудовскую Аравию.
Как сообщает Meczyki.pl, один из саудовских клубов связался с агентом нападающего. Футболисту предлагали зарплату в размере 150 миллионов евро в год.
Однако сам футболист не был заинтересован в этом трансфере и не стал вести переговоры.
В прошедшем сезоне Ла Лиги форвард «Барселоны» провел 34 матча, отметившись 23 голами и 7 ассистами. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата.
Подробную статистику 34-летнего игрока можно найти здесь.
Да и 150 миллионов Левандовски - как-то не верится.
Но вот твой пассаж про отца Месси, которого сын бросил под суд....смешно)
Ты хоть изучи нюансы этой канители.
Батя Месси был вписан в схемы сына и явно на добровольной основе и за солидный гешефт. Семейный подряд, так сказать.
Но когда тема вскрылась, в семье явно порешали что нужно отвести угрозу от главного кормильца (то бишь Лео) и батя просто стал громоотводом (ну и не только он, кстати) по обоюдному согласию. Все прекрасно понимали, что никто в реальности в тюрьму не сядет, максимум получат условные сроки и штрафы. Так и вышло.
Прогнозируемо семья Месси отделалась малой кровью.
А ты преподнёс, что за батей Леонеля по наводке сына, ночью приехал чёрный воронок и его ничего не подозревающего вытащили из постели, а он кричал "я ни в чем не виноват" и бросили в тюрягу, потому-что сын сдал))
Какие шутки еще в твоем стендапе?:))
Харизма у Карима сильная - это факт, но про востребованность опять же с потолка взято. Бавария и Барселона ничем не уступают Реалу, а мериться предложенными зарплатами в Саудовской Аравии - это кринж. Не представляю, что можно было такого увидеть в Бензема, чтобы сделать такие фантастические выводы про доминацию над Левандовски и другими нападающими эпохи.
Но даже если бы ему предложили в два раза меньше, он бы всё равно перешёл в клуб из СА, на такое то бабло в таком возрасте.