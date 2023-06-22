Саудовский клуб предлагал Левандовскому 150 млн евро в год, но форвард «Барселоны» не стал вести переговоры (Meczyki)

Теги Барселона Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски отказался от перехода в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Meczyki.pl, один из саудовских клубов связался с агентом нападающего. Футболисту предлагали зарплату в размере 150 миллионов евро в год.

Однако сам футболист не был заинтересован в этом трансфере и не стал вести переговоры.

В прошедшем сезоне Ла Лиги форвард «Барселоны» провел 34 матча, отметившись 23 голами и 7 ассистами. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Подробную статистику 34-летнего игрока можно найти здесь.

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68 комментариев

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Ничего Смешного
Скорее всего бред, от таких сум на закате карьеры не отказываются, если в своем уме.
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Dan Kennedy
Ответ ArtShud01
Месси же отказался
У Месси альтернатива выгодная с МЛС была.
Да и 150 миллионов Левандовски - как-то не верится.
+29
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Александр Рабонов
Ответ Los Galácticos
Если и было такое предложение то отклонил наверняка из-за семьи, они хотели переехать в солнечную Испанию и кайфовать там, переезд спустя год в СА это был бы для них трешак. Всех денег в мире не заработаешь а Роберт и так сейчас обеспечен не на одну жизнь, так что правильно сделал что остался.
Конечно) Челу предлагают контракт на два года с зарплатой 150 евро в год и он отказывается))) Такие вбросы даже смешно слушать) Особенно когда про это пишут польские газетенки а не журналисты с мировым именем)))
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ArtShud01
Ответ Ничего Смешного
Скорее всего бред, от таких сум на закате карьеры не отказываются, если в своем уме.
Месси же отказался
+26
-16
+10
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Cearvm
Ответ Ничего Смешного
Скорее всего бред, от таких сум на закате карьеры не отказываются, если в своем уме.
У Роналду и Бензема сопоставимые контракты, вполне могли предложить где-то рядом. И причины отказа понятные: Роберт специально шел в Барселону, чтобы продолжить топ-карьеру, пока позволяет здоровье. Если уйдет, то явно не этим летом.
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+8
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Ansu Fati
Ответ DolJun
за такие деньги мог бы весь состав барсы выкупить у лапорты) кто в эти утки верит))
Это тебе не наемники Челси Канте, Зиеш, Менди, Кулибали все побежали за баблом к саудитам, кто там следующий?)) и главное 40 млн за четверых!! Чтоб потом за 80 млн Челси купил очередного Кукурелью))
+9
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Тухель
Польская газетка написала херню.
+12
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#SharkTeam
Ответ Los Galácticos
Если и было такое предложение то отклонил наверняка из-за семьи, они хотели переехать в солнечную Испанию и кайфовать там, переезд спустя год в СА это был бы для них трешак. Всех денег в мире не заработаешь а Роберт и так сейчас обеспечен не на одну жизнь, так что правильно сделал что остался.
Думаю будь такое предложение, как раз семья бы и присела ему на уши чтобы ехал
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server34
Ответ ArtShud01
Месси же отказался
Как-то некорректно сравнивать Месси и Левандовского. Месси - это величина сравнимая с Марадонной, а про поляка через 20 лет будут помнить только заядлые любители футбола и польские болельщики. Что касается Саудовской Аравии, то Месси очень привязан к своей семье. И его семье намного комфортнее жить в Майами, чем в Саудовской Аравии. Карьерой поляка тоже жена заправляет. Это не бразильцы, которые готовы ездить на заработки без жён.
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rigobersong
Ответ DolJun
так фк мем же в ла лиге, а не в лиге бедуинов) чего туда месси решил не возвращаться?)
Месси понимает, что пришла эпоха Гави и Педри:)
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wmfrxwf5rq
Ответ Пётр Смирнов
Педри и Гави > весь центр у Челси
Весь состав*
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Пётр Смирнов
Ответ DolJun
за такие деньги мог бы весь состав барсы выкупить у лапорты) кто в эти утки верит))
Педри и Гави > весь центр у Челси
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rigobersong
Ответ DolJun
китайские хави и педро - это топовый центр поля)
Ну жто не шутка, а очевидный факт:))
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Montenegro Serbian
Ответ Zidan GOAT
А типа в МЛС меньше получит? Человек, который кинул своего отца под суд думаешь может отказаться от больших денег? Нужно просто понимать, что такое контракты от Адидас и имиджевые права, за которое пешеход будет получать деньги вместо клуба, там сумма не меньше выйдет )
То что Месси не против большого бабла, тут никто не спорит.
Но вот твой пассаж про отца Месси, которого сын бросил под суд....смешно)
Ты хоть изучи нюансы этой канители.
Батя Месси был вписан в схемы сына и явно на добровольной основе и за солидный гешефт. Семейный подряд, так сказать.
Но когда тема вскрылась, в семье явно порешали что нужно отвести угрозу от главного кормильца (то бишь Лео) и батя просто стал громоотводом (ну и не только он, кстати) по обоюдному согласию. Все прекрасно понимали, что никто в реальности в тюрьму не сядет, максимум получат условные сроки и штрафы. Так и вышло.
Прогнозируемо семья Месси отделалась малой кровью.

А ты преподнёс, что за батей Леонеля по наводке сына, ночью приехал чёрный воронок и его ничего не подозревающего вытащили из постели, а он кричал "я ни в чем не виноват" и бросили в тюрягу, потому-что сын сдал))
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rigobersong
Ответ DolJun
фк мем скоро сам заявится в азиатскую лч, пока челси грамотно расчищает состав: в прошлом году отправляли в фк мем - в этом к саудовцам)
Грамотно расчищает:)🤣🤣🤣

Какие шутки еще в твоем стендапе?:))
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rigobersong
Ответ Ansu Fati
Это тебе не наемники Челси Канте, Зиеш, Менди, Кулибали все побежали за баблом к саудитам, кто там следующий?)) и главное 40 млн за четверых!! Чтоб потом за 80 млн Челси купил очередного Кукурелью))
Там еще Бакайоко же ушел, а за него в свое время платили 40 лямов:))
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Cearvm
Ответ Олег Грачёв
Конечно, не Карим. Ни по вкладу в историю, ни по харизме, ни по востребованности. Карим после завершения карьеры будет в пантеоне легенд футбола, Левандовски, при всех своих голевых талантах — как один из лучших нападающих 2010-х, но не более
Смешно. Бензема, конечно, сильно закончил карьеру, но до этого там и близко ничего не было на пантеон, долгие годы над его ролью поддержки Роналду посмеивались. Если говорить про персональные награды, то у Левандовски два The Best и фантомный ЗМ в отмененный год, что признавал даже Месси. Хорошо, если Бензема будет вспоминаться хотя бы рядом с ним и Суаресом, хотя по цифрам едва ли этого заслужил. Для меня Суарес - однозначно выше.

Харизма у Карима сильная - это факт, но про востребованность опять же с потолка взято. Бавария и Барселона ничем не уступают Реалу, а мериться предложенными зарплатами в Саудовской Аравии - это кринж. Не представляю, что можно было такого увидеть в Бензема, чтобы сделать такие фантастические выводы про доминацию над Левандовски и другими нападающими эпохи.
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kotopandych
Ответ Ничего Смешного
Скорее всего бред, от таких сум на закате карьеры не отказываются, если в своем уме.
Жить несколько лет в СА, даже за кучу денег, так себе перспектива.
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Не уверен!!
Ты не понимаешь. Ради игр за Барселону игроки готовы от всего отказываться. Даже уменьшать свою зп на благо клуба
Особенно когда тебе за 30
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Teodrakis
Ответ rigobersong
Левандовски понимает, что поиграть в Барселоне это привилегия для футболиста, тем более под руководством топаря Чави:) За деньги не купишь величие:))
Тем более быть главным нападающим Барселоны и ассоциироваться с её подъёмом со дна.
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Sergeev55
Ответ Игорь Климов
Ну, через пару годиков этот проект Саудовской Аравии, может закончиться, как и в Китае.
Не закончится, они уже продолжительное время проводят в Аравии суперкубок Италии, Испании, клубный чемпионат мира вот был. Они таким образом хотят привлечь к себе людей, развить туризм и т.д.
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aidos_1979
Ответ Zidan GOAT
А типа в МЛС меньше получит? Человек, который кинул своего отца под суд думаешь может отказаться от больших денег? Нужно просто понимать, что такое контракты от Адидас и имиджевые права, за которое пешеход будет получать деньги вместо клуба, там сумма не меньше выйдет )
Ну так ежу понятно что Месси пошел чилить в Майями не за мешок картошки) Просто сравнивать лигу верблюдов и млс)
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Sobachkin
300 и будет разговор
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Aram Avanesian
И кто сказал что у Левы уже закат карьеры? Через год 100% будут такие же предложения, и думаю даже по жирнее
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Montenegro Serbian
Сумма явно бред и взята с потолка.
Но даже если бы ему предложили в два раза меньше, он бы всё равно перешёл в клуб из СА, на такое то бабло в таком возрасте.
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