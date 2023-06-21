Польша проиграла Молдове, ведя 2:0 после 1-го тайма и 2:1 к 79-й минуте
Молдова одержала волевую победу над Польшей в квалификации Евро-2024.
Поляки выиграли первый тайм со счетом 2:0 – с передач друг друга забили форварды Аркадиуш Милик и Роберт Левандовски.
В начале второго тайма, на 48-й минуте, один мяч отыграл Ион Николэеску. На 79-й форвард израильского «Бейтара» сделал дубль.
Победный гол на 85-й минуте забил защитник украинской «Александрии» Владислав Бабогло.
В группе E Молдова занимает 3-е место, набрав 5 очков, Польша идет 4-й, имея 3 балла и проведя на игру меньше.
- Дата проведения
- 20 июня, 21.45, «стадион Зимбру»
- Голы:
- 0:1 – 12 Милик, 0:2 – 34 Левандовски, 1:2 – 48 Николэеску, 2:2 – 79 Николэеску, 3:2 – 85 Бабогло.
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Молдова –
Райлян, Ревенко, Посмак, Мудрак, Крэчун, Рябчук, Бабогло, Дрос (Моцпан, 46), Кожокару, Домашкан (Постолаки, 46), Николэеску (Кожокарь, 85).
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Польша –
Шченсны, Кендзера, Беднарек, Кивер, Залевски (Каминьски, 64), Зелиньски, Шиманьски (Линетти, 83), Шиманьски, Франковски (Берешиньски, 64), Левандовски, Милик (Свидерски, 73).
- Предупреждения:
- Бабогло (51), Николэеску (80), Райлян (89), Рябчук (90).
Таблицы квалификации Евро-2024
ибо многие из них сильней стали гораздо играть
Но что за фактор не позволяет достичь хоть какой-то стабильности и дойти до уровня Болгарии или Албании я не понимаю.