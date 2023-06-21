Польша проиграла Молдове, ведя 2:0 после 1-го тайма и 2:1 к 79-й минуте

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Молдова одержала волевую победу над Польшей в квалификации Евро-2024.

Поляки выиграли первый тайм со счетом 2:0 – с передач друг друга забили форварды Аркадиуш Милик и Роберт Левандовски.

В начале второго тайма, на 48-й минуте, один мяч отыграл Ион Николэеску. На 79-й форвард израильского «Бейтара» сделал дубль.

Победный гол на 85-й минуте забил защитник украинской «Александрии» Владислав Бабогло.

В группе E Молдова занимает 3-е место, набрав 5 очков, Польша идет 4-й, имея 3 балла и проведя на игру меньше.

Молдова – Польша 3:2 (0:2, 3:0)
Дата проведения
20 июня, 21.45, «стадион Зимбру»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 12 Милик, 0:2 – 34 Левандовски, 1:2 – 48 Николэеску, 2:2 – 79 Николэеску, 3:2 – 85 Бабогло.
МолдоваРайлян, Ревенко, Посмак, Мудрак, Крэчун, Рябчук, Бабогло, Дрос (Моцпан, 46), Кожокару, Домашкан (Постолаки, 46), Николэеску (Кожокарь, 85).
ПольшаШченсны, Кендзера, Беднарек, Кивер, Залевски (Каминьски, 64), Зелиньски, Шиманьски (Линетти, 83), Шиманьски, Франковски (Берешиньски, 64), Левандовски, Милик (Свидерски, 73).
Предупреждения:
Бабогло (51), Николэеску (80), Райлян (89), Рябчук (90).

Таблицы квалификации Евро-2024

Статистика квалификации Евро-2024

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25 комментариев

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NickN
Что творят эти молдоване! Ничья с чехами, теперь вот победа над поляками. Кто-то мог предположить перед началом отборочных такие результаты?
+15
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Григорий Молотков
Ответ NickN
Что творят эти молдоване! Ничья с чехами, теперь вот победа над поляками. Кто-то мог предположить перед началом отборочных такие результаты?
представители слабых лиг наций прокачались видимо во встречах друг с другом)
ибо многие из них сильней стали гораздо играть
+14
0
+14
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DavidRobertJosephBeckham
Самая великая победа в истории сборной Молдовы?
+9
0
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Игорь Климов
Польша просто насмешила всех)
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-4
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Фут.Боль
"Топовая сборная", которая прошла на ЧМ, ну все помнят, думаю, как именно она прошла туда .
+6
-2
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Camarão
Что это такое? Мы не знаем что это такое, но нам это нравится
+3
0
+3
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Eziiko
Сантуш конечно гений,не зря его слили из Португалии
+4
-1
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Recreated
Молдоване удивили приятно!
+3
-1
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Иван Шуткин
Молдова провела похоже главный матч в жизни! Как и Кахази против Дании недавно, круто бывшие страны СССР начали давать сопротивление реальное
+2
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Maleava
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Самая великая победа в истории сборной Молдовы?
выиграли у австрийцев 1-0.Но эта победа превышает тот результат)))
+1
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Ionel Cravciuc
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Самая великая победа в истории сборной Молдовы?
наверное
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Алекс Самойлов
Ответ NickN
Что творят эти молдоване! Ничья с чехами, теперь вот победа над поляками. Кто-то мог предположить перед началом отборочных такие результаты?
Казахстан и Молдова творят конечно
+1
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Фланец
Не, ну если пшеки из-за этого поражения проедут мимо евро, это будет эпично.
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therealgreenman
Я не удивлюсь если завтра наши эксперты начнут из каждого угла выть, на фоне последних матчей и побед, Беларуси, Казахстана, Украины, Армении и Молдовы, что если бы не отстранение нашей сборной, то « а вот представьте что бы сборная России бы показала, всех бы на коленке бы раскатала бы», ну или что то в этом роде…
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zip13
Молдова, поддержала другие страны из бывшего СНГ
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vova123456
Неудивительно для тех кто смотрел второй тайм. И Молдова периодически так может играть, но не весь матч и плюс обычно из-за того что класса не хватает они ещё больше пропускают на контратаках. Вот и кажется что Молдова среди 5-7 худших сборных Европы.
Но что за фактор не позволяет достичь хоть какой-то стабильности и дойти до уровня Болгарии или Албании я не понимаю.
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Жан Поль Бельманда
Молдова красавцы🇲🇩✊👍
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Павел павел
из классики -что за Львы эти молдоване.Серега брат привет)
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Заборостроитель
Красавцы
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Влад Ким
это битва станет легендарной)
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Velirpa
Ответ NickN
Что творят эти молдоване! Ничья с чехами, теперь вот победа над поляками. Кто-то мог предположить перед началом отборочных такие результаты?
Алга, Молдова! чем меньше влияние России, тем лучше бывшие СНГ играют.
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хавбек+
Сантуш знатно налажал
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Camarão
Не зря 2:0 самый нелюбимый счет Капелло:)
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