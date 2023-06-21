Польша проиграла Молдове, ведя 2:0 после 1-го тайма и 2:1 к 79-й минуте

Молдова одержала волевую победу над Польшей в квалификации Евро-2024.

Поляки выиграли первый тайм со счетом 2:0 – с передач друг друга забили форварды и .

В начале второго тайма, на 48-й минуте, один мяч отыграл . На 79-й форвард израильского « » сделал дубль.

Победный гол на 85-й минуте забил защитник украинской «Александрии» Владислав Бабогло.

В группе E Молдова занимает 3-е место, набрав 5 очков, идет 4-й, имея 3 балла и проведя на игру меньше.

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