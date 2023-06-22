«Барсе» предложили создать команду в Катаре по франшизе. Обсуждалась возможность создания Суперлиги в Саудовской Аравии

Теги Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига УЕФА бизнес Жоан Лапорта высшая лига Катар деньги Суперлига Европы Футбол

«Барселоне» предложили создать клуб в Катаре по франшизе.

По информации Mundo Deportivo, на прошлой неделе делегация «Барселоны» во главе с президентом клуба Жоаном Лапортой встретилась в Дохе с представителями катарского холдинга Baladi.

Сообщается, что в качестве одного из вариантов сотрудничества «Барселоне» предложили создать команду в Катаре по франшизе. В перспективе планируется привлечение к этой инициативе других европейских топ-клубов. В данный момент предложение изучается на предмет юридических несоответствий. В перспективе его реализация может принести «Барселоне» дополнительный доход.

Также Лапорта побывал в Саудовской Аравии, где обсуждалась возможность создания в стране Суперлиги, где «Барселона» и «Ювентус» могли бы соревноваться в случае санкций УЕФА.

Отметим, что на данный момент свою франшизу имеет «Манчестер Сити». Компания City Football Group владеет 12 клубами по всему миру, в том числе «Жироной», «Труа» и «Нью-Йорк Сити».

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10 комментариев

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igls54
ФК "Аль-Барс"
+10
-2
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Savardus
Ответ igls54
ФК "Аль-Барс"
Барс-Эль-Она
+4
0
+4
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Bashibuzuck
Финал Азиатской ЛЧ 2025 "Аль-Барселона" - "Аль-Ювентус"😁
+2
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aleksejsencov7@gmail.com
Я даже название придумал: ФК "Барсетка" 😁
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Savardus
Когда уже появятся идеи в стиле космического футбола, с академией Реала на Марсе, а Манчестер Сити на Венере, в каждой команде на поле будет по три футбольных звезды, три мегабота, три Шаолиньских монаха и двое Ротенбергов.
Играть будут титановым мячом на магнитном поле, а смотреть на матчи можно будет только с помощью VR очков в которых всем будут раздавать AR-пиво?
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СД18
И можно будет проводитт Аль-Классико, если создадут по франшизе Аль-Реал)
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