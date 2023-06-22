«Барсе» предложили создать команду в Катаре по франшизе. Обсуждалась возможность создания Суперлиги в Саудовской Аравии

«Барселоне» предложили создать клуб в Катаре по франшизе.

По информации Mundo Deportivo, на прошлой неделе делегация «Барселоны» во главе с президентом клуба Жоаном Лапортой встретилась в Дохе с представителями катарского холдинга Baladi.

Сообщается, что в качестве одного из вариантов сотрудничества «Барселоне» предложили создать команду в Катаре по франшизе. В перспективе планируется привлечение к этой инициативе других европейских топ-клубов. В данный момент предложение изучается на предмет юридических несоответствий. В перспективе его реализация может принести «Барселоне» дополнительный доход.

Также Лапорта побывал в Саудовской Аравии, где обсуждалась возможность создания в стране Суперлиги, где «Барселона» и «Ювентус» могли бы соревноваться в случае санкций УЕФА.

Отметим, что на данный момент свою франшизу имеет «Манчестер Сити». Компания City Football Group владеет 12 клубами по всему миру, в том числе «Жироной», «Труа» и «Нью-Йорк Сити».