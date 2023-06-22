«Реал» объявил о продлении контракта с Начо до 2024 года. Защитник провел в клубе всю карьеру

Начо Фернандес продлил контракт с «Реалом».

Мадридский клуб официально объявил о продлении соглашения с 33-летним футболистом до 2024 года.

Начо является воспитанником «Реала» и провел в мадридском клубе всю карьеру, сыграв за него 319 матчей во всех турнирах. Испанец выиграл с « » 23 трофея.

Начо – легенда «Реала», хотя никогда не был основным. Это трудный путь настоящего мадридиста