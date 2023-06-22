«Реал» объявил о продлении контракта с Начо до 2024 года. Защитник провел в клубе всю карьеру

Теги Реал Мадрид Ла Лига Начо Фернандес Футбол

Начо Фернандес продлил контракт с «Реалом».

Мадридский клуб официально объявил о продлении соглашения с 33-летним футболистом до 2024 года.

Начо является воспитанником «Реала» и провел в мадридском клубе всю карьеру, сыграв за него 319 матчей во всех турнирах. Испанец выиграл с «Мадридом» 23 трофея.

Начо – легенда «Реала», хотя никогда не был основным. Это трудный путь настоящего мадридиста

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43 комментария

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Геннадий Чеботарев
это очень хорошо.
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Руслан Арапханов
Ответ Golden Valley
Жаль что после завершения карьеры его вспомнить никто не будет, потому что я сам как истинный фанат Реала, его плохо знаю
Я не как истинный фанат его прекрасно знаю, как ты можешь его не знать? Что за истинные фанаты пошли))
+22
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Шем
Ответ Golden Valley
Жаль что после завершения карьеры его вспомнить никто не будет, потому что я сам как истинный фанат Реала, его плохо знаю
Настоящие болельщики никогда не забудут его! А такие преданные болельщики как барсамания и ригоберка ещё пару лет после завершения карьеры Начо будут напоминать о нем.
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M93
Ответ Руслан Арапханов
А не стал ли он первым капитаном часом? Кажется, что дольше всех в команде после ухода Карима.
После ухода Бензема именно он первый капитан. Затем Модрич, Карвахаль и Кроос.
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Mr. Galacticos
что и требовалось оформить!
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alexandresong
Мда Реал всегда уважительно относился к ветеранам, хотят остаться при хороших кондициях остаются, хотят уйти уходят. Жаль наша Барса так не может:) У нас все всегда в снижении зарплаты упирается:)
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Руслан Арапханов
А не стал ли он первым капитаном часом? Кажется, что дольше всех в команде после ухода Карима.
+5
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дамьен
Ответ alexandresong
Мда Реал всегда уважительно относился к ветеранам, хотят остаться при хороших кондициях остаются, хотят уйти уходят. Жаль наша Барса так не может:) У нас все всегда в снижении зарплаты упирается:)
Есть все-таки адекваты среди болел Барсы
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Harut Hovsepyan
Ответ Руслан Арапханов
А не стал ли он первым капитаном часом? Кажется, что дольше всех в команде после ухода Карима.
Так и есть. Полный список: Начо > Модрич > Карвахаль > Кроос. Следующий сезон уже точно проводят в таком составе, а вот потом, возможно, будут глобальные изменения в этом списке)
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дамьен
Ответ Harut Hovsepyan
Так и есть. Полный список: Начо > Модрич > Карвахаль > Кроос. Следующий сезон уже точно проводят в таком составе, а вот потом, возможно, будут глобальные изменения в этом списке)
все четверо на пенсию скорее всего
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Руслан Арапханов
Ответ Harut Hovsepyan
Так и есть. Полный список: Начо > Модрич > Карвахаль > Кроос. Следующий сезон уже точно проводят в таком составе, а вот потом, возможно, будут глобальные изменения в этом списке)
Модрич и Кроос, как минимум, уйдут, насколько я понимаю. Эпоха.
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Uf1k
Ответ Руслан Арапханов
Я не как истинный фанат его прекрасно знаю, как ты можешь его не знать? Что за истинные фанаты пошли))
просто он истинный фанат с 2022 года
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mancunian82
Ответ Golden Valley
Жаль что после завершения карьеры его вспомнить никто не будет, потому что я сам как истинный фанат Реала, его плохо знаю
На фанат Реала, и не слежу за новостями. Но могу сказать, Начо, это как Оле Гунер в своё время в МЮ. Не портит атмосферу, со всеми дружелюбен, и всегда готов выйти на замену. При этом полностью отдавая себе отчёт, что он именно игрок замены. И выходя на замену, или подменяя травмированного, онипоказывал достойный футбол. Возможно он не в одном ряду с Рамосом и Вараном, нона мой взгляд он заслужил своё место в зале славы Мадридского клуба. Хотябы своей преданностью одному клубу.
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M93
Ответ Golden Valley
Жаль что после завершения карьеры его вспомнить никто не будет, потому что я сам как истинный фанат Реала, его плохо знаю
Настоящие болельщики и фанаты отлично знают и будут помнить Начо.
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Сикарио
Это вам не Бурса, которая выставила на мороз Пике в середине сезона и Джессику в конце))
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timustus
Ответ ARAMIS777
Красава. По-моему последним таким футболистом,который всю жизнь играл за один клуб является Франческо Тотти.
Акинфеев, Шунин? Первые, что в голову пришли.
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гилберт
Начо можно и до 2034 продлить.
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Спартак Уокер
Прекрасная новость
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добрый грек
Хорошечно.
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Cruel Snake
Мадридист! Универсальный защитник, важный и нужный игрок
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ARAMIS777
Красава.
По-моему последним таким футболистом,который всю жизнь играл за один клуб является Франческо Тотти.
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Golden Valley
Ответ Руслан Арапханов
Я не как истинный фанат его прекрасно знаю, как ты можешь его не знать? Что за истинные фанаты пошли))
Ну я же истинный
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Bashibuzuck
Такие игроки вызывают уважение👏👏👏
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Руслан Арапханов
Ответ M93
После ухода Бензема именно он первый капитан. Затем Модрич, Карвахаль и Кроос.
Понял, достойно, слушай. Заслужил, только ради этого стоило остаться в Мадриде, пусть и не был никогда железным игроком основы.
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ARAMIS777
Ответ timustus
Акинфеев, Шунин? Первые, что в голову пришли.
Я про тех,кто уже закончил. И Начо видимо тоже к этому стремится.
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