«Реал» объявил о продлении контракта с Начо до 2024 года. Защитник провел в клубе всю карьеру
Начо Фернандес продлил контракт с «Реалом».
Мадридский клуб официально объявил о продлении соглашения с 33-летним футболистом до 2024 года.
Начо является воспитанником «Реала» и провел в мадридском клубе всю карьеру, сыграв за него 319 матчей во всех турнирах. Испанец выиграл с «Мадридом» 23 трофея.
Начо – легенда «Реала», хотя никогда не был основным. Это трудный путь настоящего мадридиста
По-моему последним таким футболистом,который всю жизнь играл за один клуб является Франческо Тотти.