Класико «Барсы» и «Реала» пройдут в октябре и апреле, мадридские дерби – в сентябре и феврале. Опубликован календарь Ла Лиги

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Ла Лига объявила расписание следующего сезона.

Первый тур сезона-2023/24 пройдет на выходных 12-13 августа.

Класико между «Барселоной» и «Реалом» состоятся в 11-м и 32-м турах, на выходных 28-29 октября 2023-го и 20-21 апреля 2024-го соответственно.

Мадридские дерби между «Реалом» и «Атлетико» пройдут в 6-м и 23-м турах, ориентировочно 24 сентября и 4 февраля.

Матчи первого тура Ла Лиги:

«Хетафе» – «Барселона»

«Атлетик» – «Реал» Мадрид

«Атлетико» – «Гранада»

«Альмерия» – «Райо Вальекано»

«Сельта» – «Осасуна»

«Севилья» – «Валенсия»

«Лас-Пальмас» – «Мальорка»

«Вильярреал» – «Бетис»

«Реал Сосьедад» – «Жирона»

«Кадис» – «Алавес»

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49 комментариев

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Ихарь Окенфэйлов
В Испании календарь вручную составляется что ли? Классико всегда примерно в одно и то же время. Не помню чтобы они играли в самом начале сезона, или в самом конце
+14
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max bogomazov
Ответ alexandresong
Выезд к Хетафе это всегда легкие 3 очка для нашей Барсы. Ждём дебютных мячей от Гюндогана и Бернарду Силвы:)
От Бернарду который одной ногой в Сауд Арабии
+10
-2
+8
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Shadow1882
Класс. Ждём сентябрь!
+6
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Fma wozo
винисиус станет белым
+14
-9
+5
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Однажды в Космосе
Ответ Kaka_GOAT
Как в ответном полуфинала кубка Испании?
Как обычно традиционно Барселона унижает реал 5-0 6-2 4-0 3-0 5-1 4-1 и это по много раз
+4
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+4
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Однажды в Космосе
Ответ VictorVallecano
Что-то ты раньше времени раскудахтался. Смотри, чтобы не пришлось следить за календарем Сегунды с Негрейрой на пару :)
🤡до свидания
+4
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Однажды в Космосе
Ответ Kaka_GOAT
Только один клуб в Испании платил главе судей и насколько мне известно это не Реал И в ЛЧ самые большие скандалы были дважды, когда судили Эвребе и Айтекин,оба раза прошел дальше Испанский клуб,и этот клуб тоже не Реал
Где ,кто доказал что Барселона платила?? Вот реал это народный судейский клуб
+5
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Тухель
А когда примерно осенние и весенние каникулы в школах?
+3
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Однажды в Космосе
Ответ M93
Сказал глор команды, 21 год платившей Нейгрейрам.
Мальчик суд ничего не доказал))) реал же официально судейский клаб!
+5
-2
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Fma wozo
Ответ Виктор Кашшаи
Надеюсь вместе с этим уедет из Испании. А то всю Иберию позорит эта 🐵
Он должен покинуть Испанию 🙉
+9
-6
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serhio_ramos_
Ответ alexandresong
Выезд к Хетафе это всегда легкие 3 очка для нашей Барсы. Ждём дебютных мячей от Гюндогана и Бернарду Силвы:)
Ты что сын Ригоберки?
+2
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Abdul Aziz
Снова в мой день рождения. Неужели снова придется посетить. В прошлый раз Барса декламировала 5:1😊
+4
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Andrey Ashhabadskiy
Реал в новом сезоне оформит сегунду
+3
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SCOTT WALKER
Ответ Тухель
А когда примерно осенние и весенние каникулы в школах?
скорее всего, как раз 28-29 октября начинаются осенние, а весенние в конце марта-начале апреля
+1
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Илья Манахов
Ответ alexandresong
Выезд к Хетафе это всегда легкие 3 очка для нашей Барсы. Ждём дебютных мячей от Гюндогана и Бернарду Силвы:)
Бернарду силвы😂😂😂Так сказал будто лично за него заплатишь
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Алекс Самойлов
Ответ Direct free kick
Надеюсь Атлетико жестко отомстит за 2 судейских беспредела в этом году. Выбили из кубка Испании за счёт судьи и таким же способом украли победу во втором круге. Мерзавцы
ничего подобного. реал уже занёс куда надо . за 15-16 пеналей и удаление у соперников
+1
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Kaka_GOAT
Ответ Однажды в Космосе
Комментарий удален модератором
Как в ответном полуфинала кубка Испании?
+12
-11
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Colin Corr
Ответ alexandresong
Выезд к Хетафе это всегда легкие 3 очка для нашей Барсы. Ждём дебютных мячей от Гюндогана и Бернарду Силвы:)
Бернарду это конечно наверное фантастика, но я был бы рад ему. 2 сезона точно бы приносил колоссальные результаты
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Abdul Aziz
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
😁😁 смешно. Для тебя посещение матча что-то нереальное? Сочувствую.
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Rail Ragimkhanov
Ответ max bogomazov
От Бернарду который одной ногой в Сауд Арабии
Аравии*
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BARCA_10
Ответ Ихарь Окенфэйлов
В Испании календарь вручную составляется что ли? Классико всегда примерно в одно и то же время. Не помню чтобы они играли в самом начале сезона, или в самом конце
в 98 году последний раз играли в 3 туре, после этого почти всегда конец сентября - октябрь, за исключением некоторых сезонов когда играли в ноябре-декабре
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artcity
А что так рано в этом году начинают? Середина августа и жара и каникул у всех.
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Однажды в Космосе
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b3thees
Ливерпуль и Челси тоже интересно
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Заяцволк
Обычно на таких новостях пишут что-то вроде "Синоптики в октябре и апреле обещают сильную концентрацию газов в воздухе от одновременного взрыва пуканов", бгг
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