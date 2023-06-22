Класико «Барсы» и «Реала» пройдут в октябре и апреле, мадридские дерби – в сентябре и феврале. Опубликован календарь Ла Лиги
Ла Лига объявила расписание следующего сезона.
Первый тур сезона-2023/24 пройдет на выходных 12-13 августа.
Класико между «Барселоной» и «Реалом» состоятся в 11-м и 32-м турах, на выходных 28-29 октября 2023-го и 20-21 апреля 2024-го соответственно.
Мадридские дерби между «Реалом» и «Атлетико» пройдут в 6-м и 23-м турах, ориентировочно 24 сентября и 4 февраля.
Матчи первого тура Ла Лиги:
«Хетафе» – «Барселона»
«Атлетик» – «Реал» Мадрид
«Атлетико» – «Гранада»
«Альмерия» – «Райо Вальекано»
«Сельта» – «Осасуна»
«Севилья» – «Валенсия»
«Лас-Пальмас» – «Мальорка»
«Вильярреал» – «Бетис»
«Реал Сосьедад» – «Жирона»
«Кадис» – «Алавес»
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