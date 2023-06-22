Класико «Барсы» и «Реала» пройдут в октябре и апреле, мадридские дерби – в сентябре и феврале. Опубликован календарь Ла Лиги

Ла Лига объявила расписание следующего сезона.

Первый тур сезона-2023/24 пройдет на выходных 12-13 августа.

между «Барселоной» и «Реалом» состоятся в 11-м и 32-м турах, на выходных 28-29 октября 2023-го и 20-21 апреля 2024-го соответственно.

Мадридские дерби между «Реалом» и «Атлетико» пройдут в 6-м и 23-м турах, ориентировочно 24 сентября и 4 февраля.

Матчи первого тура :

«Хетафе» – «Барселона»

«Атлетик» – «Реал» Мадрид

«Атлетико» – «Гранада»

« » – « »

«Сельта» – «Осасуна»

«Севилья» – «Валенсия»

«Лас-Пальмас» – «Мальорка»

«Вильярреал» – «Бетис»

«Реал Сосьедад» – «Жирона»

«Кадис» – «Алавес»