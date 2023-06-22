Рыбус о том, почему остался в России: «Для каждого мужчины важно, чтобы семья была счастлива, она самое главное для меня. Был в «Спартаке» уже запасным, в сборную и так не вызвали бы, думаю»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Польши по футболу Мачей Рыбус Политика Футбол

Мачей Рыбус рассказал, почему решил остаться в России после 2022 года.

– В прошлом году вас перестали вызывать в сборную Польши, оттуда на вас оказывалось сильное давление. Как пережили?

– Тяжелая тема. Не хочу о ней говорить. Я согласился с тем, что все идет так, как есть. Для меня семья – самое главное в жизни. Для каждого мужчины важно, чтобы его семья была счастлива.

Я сыграл 66 матчей за сборную Польши. И счастлив, что был полезен национальной команде. Но в тот момент понимал, что я уже запасной игрок в клубе. Это даже не политическая тема. Не думаю, что с тем игровым временем я мог бы выступать за сборную. Все-таки, чтобы получить вызов, надо постоянно играть в клубе.

– И решили остаться в России.

– Я сам принял такое решение. Знал, что из-за этого не буду играть в сборной. Но я так решил. Для меня семья всегда была на первом месте.

Я мог уехать в другую страну, у меня были предложения. Но у меня есть своя голова. Не буду никому ничего доказывать, никого слушать. Я так решил сам и сам несу ответственность за это.

– Получается, это жертва ради семьи?

– Я за сборную играл на чемпионатах мира и Европы. Возможно, если бы я был помоложе, принял бы другое решение. Но я в тот момент уже не был игроком стартового состава. Поэтому решил для себя так, – сказал польский защитник, покинувший «Спартак».

«Спартак» расторг контракт с Мачеем Рыбусом. Ранее сообщалось, что 33-летним защитником интересуются «Рубин», «Пари НН» и «Балтика».

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9 комментариев

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Спартак Уокер
Надеюсь Мацей найдёт новый клуб В РПЛ
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Andreir888
Очень по-мужски! 👍🤝
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Ярик01
Бабки такие в Польше не платят, как в Спартаке
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Сергей48
Что тут рассуждать, всё понятно Россия не Польша! На сегодня Россия лучшая страна👌😁
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Никита Самарин
Рыбус адекватный парень. Успехов в дальнейшие карьере! Слухи вроде были про Рубин, так что ещё посмотрим на его игру.
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Дмитрий Пузырёв
Лучший вариант был у Мачея, для себя всё правильно решил!
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Roman
Ответ Спартак Уокер
Надеюсь Мацей найдёт новый клуб В РПЛ
В Нижний вроде звали
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