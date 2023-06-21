«Пока в Россию не хочу приезжать. Даже если бы дали 10 млн евро, я бы отказался. У меня есть характер». Экс-ассистент Абаскаля об РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия Базель высшая лига Швейцария Политика деньги Гильермо Абаскаль Футбол

Экс-ассистент Гильермо Абаскаля наотрез отказался работать в России.

«Мне нравится российская лига, но пока продолжается конфликт, я не хочу приезжать в Россию. Это будет просто нечестно.

Если бы все было нормально, я бы приехал, но мне не нравится то, что происходит. Даже если бы мне предложили десять миллионов евро, я бы отказался.

Я должен работать со свободной от мыслей головой. У меня есть характер», – сказал Месут Темель, работавший с нынешним главным тренером «Спартака» в «Базеле».

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35 комментариев

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Михаил Сафонов
Поеду в Израиль или Америку
+65
-13
+52
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Анатолий Дмитриевич
если б ему дали десятку, он бы еще калинку-малянку в центре поля плясал перед каждым матчем)
+54
-7
+47
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Gonzoo
Господи, кто это вообще?! Судя по фамилии это вообще этнический турок.
+46
-10
+36
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Аморалинни
Ответ HI MARS
Респект непродажным людям с совестью👏🏼
Предлагаю тебе тоже перестать заходить на российский ресурс, принадлежащий депутату ГД, пока идёт СВО)))))
+29
-11
+18
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Самозанятый
Ответ Анатолий Дмитриевич
если б ему дали десятку, он бы еще калинку-малянку в центре поля плясал перед каждым матчем)
Не перед каждым. Перед двумя из них танцевал бы лезгинку.
+11
0
+11
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muslim1978
По чесноку, ты здесь никому и не нужен!!! Участвуй в своих парадах!!!
+10
-2
+8
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Данил
Ответ Анатолий Дмитриевич
если б ему дали десятку, он бы еще калинку-малянку в центре поля плясал перед каждым матчем)
ахахаахах
+7
-1
+6
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Дунга Рольф
Ответ Марат Люсьеныч
а что Америка ведет войну с захватом территорий?
А что они в сирии делают ? В Ираке? В Афганистане
+7
-1
+6
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ТрактоПоктер
Нормально накинул на Абаскаля ....
+6
-1
+5
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пердак
Ответ HI MARS
Респект непродажным людям с совестью👏🏼
Флаг хозяина на аватарке
+6
-1
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Nerazzurri-88
"Я должен работать со свободной от мыслей головой"

Это из серии "в голове моей опилки, да-да-да"?
+6
-1
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Mega• Battman
пока в России есть нефть, в Милане есть я. ))))
+3
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OldRedWhite
Ответ Gonzoo
Господи, кто это вообще?! Судя по фамилии это вообще этнический турок.
Тогда только за 11 !
+4
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Spaten
Неуловимый Джо
+3
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Kira625
Но озвучиванием цифры дал понять, что цена у характера всё таки существует.
+2
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LaffyTaffy
Ответ Михаил Сафонов
Поеду в Израиль или Америку
в Америке этот Месут максимум водителем Убера устроится
+3
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Борис _____
Работать со свободной от мыслей головой - это мечта многих)
+2
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Pavelaznaurov
Вот ведь лгун—— надо ему ради забавы предложить 3 лимона——он самолет обгонит по прутья в Москву ——но ведь врет явно((((((
+1
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Антон Фалафель
Ответ Gonzoo
Господи, кто это вообще?! Судя по фамилии это вообще этнический турок.
И што, у турка не может быть мнения?🤔
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Заяцволк
"Я должен работать со свободной от мыслей головой" ?? Он так сказал ? Бгг
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Igor Ede
Но 10 млн. евро никто не предлагает вот и не едет. )
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ericssons
На месте журналистов я бы спросил Абаскаля почему его коллега не хочет приезжать в Россию. А то из этого ответа ничего непонятно.
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serb2010
Ну твое право, не осуждаем. Только кто такой чтобы 10 млн платить?)
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Фан Рубина
Но десятку лимонов такому днарю не дадут, поэтому можно говорить про характер.
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Виталик Украинский
Сила есть, воля есть, а силы воли - нет (с).
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