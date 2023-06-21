«Пока в Россию не хочу приезжать. Даже если бы дали 10 млн евро, я бы отказался. У меня есть характер». Экс-ассистент Абаскаля об РПЛ

Экс-ассистент Гильермо Абаскаля наотрез отказался работать в России.

«Мне нравится российская лига, но пока продолжается конфликт, я не хочу приезжать в Россию. Это будет просто нечестно.

Если бы все было нормально, я бы приехал, но мне не нравится то, что происходит. Даже если бы мне предложили десять миллионов евро, я бы отказался.

Я должен работать со свободной от мыслей головой. У меня есть характер», – сказал Месут Темель, работавший с нынешним главным тренером « » в « ».