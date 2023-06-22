Чернышов об изоляции России: «Во всем можно находить плюсы. Англию отстраняли от еврокубков. Там развивали чемпионат, и сейчас АПЛ – одна из сильнейших лиг Европы»
Андрей Чернышов считает, что бан в международных турнирах может помочь развитию Мир РПЛ.
– В Сербии, где я работал, транслируют наш чемпионат, общее представление я о нем составил. Это был сезон изоляции для России.
С другой стороны, во всем можно находить плюсы. Кто-то из легионеров уехал из страны. Когда наши молодые ребята увидят, что могут играть, выходить на поле, приносить пользу своим клубам, это тоже хорошее дело.
Я думаю, в скором времени мы получим новое поколение футболистов, как раз окрепших на фоне отъезда из страны иностранцев
К тому же наш чемпионат сейчас – один из лучших по инфраструктуре. Почти у всех клубов прекрасные стадионы, базы, условия. Скоро появится еще больше талантливых российских футболистов. Спустя какое-то время наш футбол вернется на хорошие позиции, я в этом уверен.
– Как это проверить, если нет еврокубков?
– Это, конечно, большой минус. Но снова надо извлекать уроки. Есть опыт той же Англии. Ее клубы в свое время отстранили от участия в европейских турнирах (в 1985 году после трагедии в матче «Ливерпуля» и «Ювентуса» – Sports.ru).
В Англии занимались развитием внутреннего чемпионата, потом ее команды вернулись на международную арену конкурентоспособными. Сейчас АПЛ – одна из сильнейших лиг в Европе.
Всегда есть возможность развивать свой футбол, находить резервы для движения вперед, – сказал бывший тренер «Спартака».
Английские клубы отстранили в 1985, до этого за 10 лет 8 раз в финале играли английские клубы, и 7 раз они выигрывали. Еще раз, за 10 лет английские клубы выигрывали 7 раз, тотальное доминирование.
После дисквалификации, английский клуб сыграли в финале только в 98-99, потом опять пропали и потом только в 04-05.
Это не просто грандиозное падение, за 10 лет после возвращения, только 1 финал (правда его выиграли).
А российские клубы и до отстранения ужасно играли, боюсь представить, что будет потом...
Ну либо следят только за Ростовом, где действительно стало меньше иностранцев.
во-первых, КК не третьесортный турнир, а в те годы второй турнир после Кубка чемпионов
во-вторых, собственно, в первый же сезон после возвращения Манчестер Юнайтед взял его, на всякий случай, в финале Барселону обыграв
50% карьеры в Арсенале -он важный игрок
другие 50% - он не игрок основного состава
Во всех остальных сферах изоляцию так любят называть
Поколение Кокорина дошло до 1/4 финала ЧМ, где проиграли по пенальти.
Напомните пожалуйста, когда подобные успехи были до этого?
Глыба !
Не тренировал только в Америке и Австралии и ни года простоя практически за 20 лет…
Столько энергии, что невольно подумаешь, что большую часть бромантана получил именно он, а не Титов.
Во всяком случае - осложнения налицо !