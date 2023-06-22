Чернышов об изоляции России: «Во всем можно находить плюсы. Англию отстраняли от еврокубков. Там развивали чемпионат, и сейчас АПЛ – одна из сильнейших лиг Европы»

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия Андрей Чернышов Политика Футбол

Андрей Чернышов считает, что бан в международных турнирах может помочь развитию Мир РПЛ.

– В Сербии, где я работал, транслируют наш чемпионат, общее представление я о нем составил. Это был сезон изоляции для России.

С другой стороны, во всем можно находить плюсы. Кто-то из легионеров уехал из страны. Когда наши молодые ребята увидят, что могут играть, выходить на поле, приносить пользу своим клубам, это тоже хорошее дело.

Я думаю, в скором времени мы получим новое поколение футболистов, как раз окрепших на фоне отъезда из страны иностранцев

К тому же наш чемпионат сейчас – один из лучших по инфраструктуре. Почти у всех клубов прекрасные стадионы, базы, условия. Скоро появится еще больше талантливых российских футболистов. Спустя какое-то время наш футбол вернется на хорошие позиции, я в этом уверен.

– Как это проверить, если нет еврокубков?

– Это, конечно, большой минус. Но снова надо извлекать уроки. Есть опыт той же Англии. Ее клубы в свое время отстранили от участия в европейских турнирах (в 1985 году после трагедии в матче «Ливерпуля» и «Ювентуса» – Sports.ru).

В Англии занимались развитием внутреннего чемпионата, потом ее команды вернулись на международную арену конкурентоспособными. Сейчас АПЛ – одна из сильнейших лиг в Европе.

Всегда есть возможность развивать свой футбол, находить резервы для движения вперед, – сказал бывший тренер «Спартака».

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43 комментария

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trasion17
Санкции нам только на пользу. (с) Since 2014.
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Savardus
Мало того, что у человека нарушены причинно-следственные связи (новое поколение у него окрепнет без конкуренции), так он ещё в принципе рассчитывает что это будет на целое поколение. Клёво, чо.
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Jeremy Fraser
Он или прикалывается или прям совсем не в теме (если это так, то это ужасно).
Английские клубы отстранили в 1985, до этого за 10 лет 8 раз в финале играли английские клубы, и 7 раз они выигрывали. Еще раз, за 10 лет английские клубы выигрывали 7 раз, тотальное доминирование.
После дисквалификации, английский клуб сыграли в финале только в 98-99, потом опять пропали и потом только в 04-05.
Это не просто грандиозное падение, за 10 лет после возвращения, только 1 финал (правда его выиграли).
А российские клубы и до отстранения ужасно играли, боюсь представить, что будет потом...
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Ответ Аморалинни
Поколение Аршавина наверное окрепло с такими топарями как Алехандро Домингес и Эктор Бракомонте? Жаль поколение Кокорина не смогло окрепнуть с Халком, Этоо, Витселем и т.д.
Поколение Аршавина понимало, что если они не будут пахать, то на их место быстро найдут нового Олича или Вагнера Лава. А поколение Кокорина знало, что у них всегда будет теплое место, так как из-за лимита количество Халков и Витцелей будет ограничено
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Savardus
Ответ re-gree
Ну он же не говорит именно так. Просто пытается найти какие то положительные моменты
Они все говорят не именно так. Денацификация, отрицательный рост, хлопок, импортозамещение, она утонула и все прочее
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Under
так Англия же стала как-то шевелиться не после Эйзеля, а после Хиллсборо, если товарищ не в курсе
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Куприн
Ну англичане то в итоге вернулись в еврокубки, да и их последние успехи это результат тесного сотрудничества с игроками и тренерами из остальной Европы. А в Россию то кто поедет после войны и анти-западной национальной идеологии, и как они себе возвращение в Еврокубки представляют? Переходить уже надо в Азию чтоб в каком-то виде международный футбол остался, а там может через поколение другое страна и её отношения с миром изменятся, может и увидим еще наши команды в Европе.
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вкус крабовых чипсов
Сразу что то вспомнилось - Крепостное право это уверенность в завтрашнем дне и гарантированные рабочие места
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Ростовский
Такое ощущение, что подобные персонажи совсем не следят за футболом раз говорят такое и незнают, что в РПЛ стало только больше иностранцев.
Ну либо следят только за Ростовом, где действительно стало меньше иностранцев.
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Under
Ответ Ярик01
Вернувшись, английские команды первые пять лет днили в еврокубках, выделялся лишь Арсенал в третьесортном КК.
что за лютая дичь?
во-первых, КК не третьесортный турнир, а в те годы второй турнир после Кубка чемпионов
во-вторых, собственно, в первый же сезон после возвращения Манчестер Юнайтед взял его, на всякий случай, в финале Барселону обыграв
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Under
Ответ Ярик01
Вторым турниром был кубок УЕФА, где действительно сильнейшие команды выступали, после чемпионов стран, а не случайные победители кубка или даже финалисты А МУ после этой победы, занимая вторые места в чемпионате, позорился в первых раундах КУЕФА то с Ротором, то с Торпедо
почему тогда в суперкубке играл победитель КК?
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Loading...
Поколение Аршавина понимало, что если они не будут пахать, то на их место быстро найдут нового Олича или Вагнера Лава. А поколение Кокорина знало, что у них всегда будет теплое место, так как из-за лимита количество Халков и Витцелей будет ограничено
Причем тот же Олич продолжал пахать и дорос до Баварии, как и Видич с Ивановичем,играли в одинаковых условиях со всеми в лиге)
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atomio
Ответ Куприн
Ну англичане то в итоге вернулись в еврокубки, да и их последние успехи это результат тесного сотрудничества с игроками и тренерами из остальной Европы. А в Россию то кто поедет после войны и анти-западной национальной идеологии, и как они себе возвращение в Еврокубки представляют? Переходить уже надо в Азию чтоб в каком-то виде международный футбол остался, а там может через поколение другое страна и её отношения с миром изменятся, может и увидим еще наши команды в Европе.
Ждать еще долго. Впереди два срока. В 2036 можно поднять эту ветку.
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LaffyTaffy
Ответ Black Phoenix
До 2011-го Аршавин был важной составляющей канониров, а в запас и резерв ушёл только перед Евро-2012.
поэтому я и говорю "полузапасной".
50% карьеры в Арсенале -он важный игрок
другие 50% - он не игрок основного состава
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Daniel
Странно, что он не сказал про укрепление футбольного суверенитета
Во всех остальных сферах изоляцию так любят называть
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Dima
Причем тут отстранения... Просто Англия привлекательная(статусная) страна как для жизни, так и для бизнеса. Потому в АПЛ стали вкладывать деньги. И там появились как специалисты, так и игроки, а не только бей-беги
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zaebarca
После - не значит в следствие, господин Чернышов.
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Ярик01
Ответ Under
почему тогда в суперкубке играл победитель КК?
Потому что в момент организации суперкубка КУЕФА был новорожденным. А в 90ые КК по статусу участвующих команд был ниже КУЕФА, что закончилось и его похоронами
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Black Phoenix
Ответ LaffyTaffy
поэтому я и говорю "полузапасной". 50% карьеры в Арсенале -он важный игрок другие 50% - он не игрок основного состава
Странный термин, ахах, ну да ладно.
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OldRedWhite
Ответ Under
а как ещё проверить?
Ну есть же и морально - нравственные категории !
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OldRedWhite
Ответ S.A.N.
С учётом отечественной специфики, без еврокубков шанс на развитие футбола в стране действительно выше, чем с ними. Другое дело, что в этом должны быть заинтересованы сами участники процесса т.е клубы, а не только болельщики и чиновники. Пока что количество бабла на покупку негров ради результата здесь и сейчас всё еще слишком большое, чтобы кто-то решил поработать вдолгую.
Импортозамещение )))
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Savardus
Ответ Аморалинни
Поколение Аршавина наверное окрепло с такими топарями как Алехандро Домингес и Эктор Бракомонте? Жаль поколение Кокорина не смогло окрепнуть с Халком, Этоо, Витселем и т.д.
Поколение Аршавина дошло до полуфинала Евро и почти целиком поиграли в Европе.
Поколение Кокорина дошло до 1/4 финала ЧМ, где проиграли по пенальти.

Напомните пожалуйста, когда подобные успехи были до этого?
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OldRedWhite
Человек удивительной тренерской судьбы !
Глыба !
Не тренировал только в Америке и Австралии и ни года простоя практически за 20 лет…
Столько энергии, что невольно подумаешь, что большую часть бромантана получил именно он, а не Титов.
Во всяком случае - осложнения налицо !
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S.A.N.
С учётом отечественной специфики, без еврокубков шанс на развитие футбола в стране действительно выше, чем с ними. Другое дело, что в этом должны быть заинтересованы сами участники процесса т.е клубы, а не только болельщики и чиновники. Пока что количество бабла на покупку негров ради результата здесь и сейчас всё еще слишком большое, чтобы кто-то решил поработать вдолгую.
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lus
Да, только Англия имела еще и сильную экономику и развивала ее с помощью партнеров, а экономика России будет в этих условиях постепенно загибаться. Какая экономика, такой и футбол у нас будет.
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