Чернышов об изоляции России: «Во всем можно находить плюсы. Англию отстраняли от еврокубков. Там развивали чемпионат, и сейчас АПЛ – одна из сильнейших лиг Европы»

Андрей Чернышов считает, что бан в международных турнирах может помочь развитию Мир РПЛ.

– В Сербии, где я работал, транслируют наш чемпионат, общее представление я о нем составил. Это был сезон изоляции для России.

С другой стороны, во всем можно находить плюсы. Кто-то из легионеров уехал из страны. Когда наши молодые ребята увидят, что могут играть, выходить на поле, приносить пользу своим клубам, это тоже хорошее дело.

Я думаю, в скором времени мы получим новое поколение футболистов, как раз окрепших на фоне отъезда из страны иностранцев

К тому же наш чемпионат сейчас – один из лучших по инфраструктуре. Почти у всех клубов прекрасные стадионы, базы, условия. Скоро появится еще больше талантливых российских футболистов. Спустя какое-то время наш футбол вернется на хорошие позиции, я в этом уверен.

– Как это проверить, если нет еврокубков?

– Это, конечно, большой минус. Но снова надо извлекать уроки. Есть опыт той же Англии. Ее клубы в свое время отстранили от участия в европейских турнирах (в 1985 году после трагедии в матче «Ливерпуля» и «Ювентуса» – Sports.ru).

В Англии занимались развитием внутреннего чемпионата, потом ее команды вернулись на международную арену конкурентоспособными. Сейчас АПЛ – одна из сильнейших лиг в Европе.

Всегда есть возможность развивать свой футбол, находить резервы для движения вперед, – сказал бывший тренер « ».