Бернарду близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии (Marca)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва может начать новый сезон в чемпионате Саудовской Аравии.

Как утверждает Marca, сделка с участием полузащитника «Манчестер Сити» близка к заключению. Клуб, за который будет играть португалец, не называется.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист хотел бы остаться в Европе, но был готов рассмотреть любые варианты.

Силва выступает за «Ман Сити» с 2017 года. В АПЛ-2022/23 он провел 34 матча, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.

Подробную статистику выступлений Бернарду можно найти здесь.

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55 комментариев

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Tigo_Volchara93
Как же не хочется чтобы он выпадал из виду. Сильнейший игрок
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Los Galácticos
После требла в саудовскую аравию на самом пике карьеры, вы серьезно...
+42
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Спартак Уокер
Так половина топ игроков близки к переходу в лигу верблюдов
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azt3c14
Ответ maximilian_15
Китай-2 намечается? Что-то сильно они активизировались.
Китай так деньгами не бросался.Были Халк,Оскар…Но все же это не был 28 летний игрок на пике форме,который к тому же являлся ключевым футболистом в команде победительнице требла
+10
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Tiestorzn17
Ого, вот кому точно рано! Он в полнейшем порядке и нет и 30 лет, какая пенсия то?!
+10
0
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Stivi M.D.
Чтооо? Это не шутка? Чуваку еще играть и играть, ну куда? Неужели настолько большие деньги?

Пс а все вижу марку, это забейтк пацаны, типичная желтуха от марки )
+11
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Иван Левин
Будет пacти верблюдов и иногда навешивать на Рона
+14
-7
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fussballer
Скоро лига Саудовской Аравии станет топ-5. Рон был прав.
+7
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Инженер Управляющий
Ответ Висита Эльмурзаев
зато в лигу орков никто не хочет
уже висита, не стоита?
+7
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Direct free kick
Ответ Tigo_Volchara93
Как же не хочется чтобы он выпадал из виду. Сильнейший игрок
Португалы любят арабские деньги (Роналду тут не причём, он хоть и был стар и даже так исскуственно выпилен из Европы)
+7
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+4
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Sergeev55
Ответ Tigo_Volchara93
Как же не хочется чтобы он выпадал из виду. Сильнейший игрок
в самом рассвете сил
+2
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kondr222
Я не поверю пока не увижу инфу от Фабрицио Романо. Марке не стоит всецело доверять.
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Бегис
вот и Супер лига будет, удар по УЕФА откуда не ждали))
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Фёдор Кузнецов
Становится интереснее, в Китае такого и близко не было
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Павел Гребнев
2-3 года этот движ продлится. Купят несколько классных футболистов с именем, но уже давно перешагнувших экватор карьеры. К ним пару десятков хорошего крепкого уровня игроков. Но при этом остальные 80% футболистов будут даже не уровня ФНЛ. В итоге даже если с распространением прав на трансляцию все будет нормально, то на постоянной основе подобное зрелище мало кто будет готов наблюдать. В общем грустно что столь качественные футболисты, которые ещё несколько сезонов способны играть на высочайшем уровне, переходят в неконкурентную среду, в которой даже за ними наблюдать особого интереса не будет.
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Павел Гребнев
Ответ Vano from Tbilisi
Сколько лет было хулку когда он в зенит смотался?
Ну сравнивать Халка и Бернарду не совсем корректно, да и "Зенит" все же регулярно в ЛЧ играл, и тот уровень РПЛ был повыше португальской лиги и нынешней арабской, даже если они ещё с десяток громких имён к себе зазовут. Все же средний уровень остальных футболистов там может даже до нашей медиалиги не дотянет.
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Блуждающий странник
Разочаруюсь если он туда перейдет. Человек может выбрать буквально любой клуб какой хочет. Его возьмут и в АПЛ все и ПСЖ и испанские гранды. И зарплата у него вполне себе высокая. Если бы ещё предлагали 100 мультов я бы понял, но сомневаюсь, что ему столько дадут, не медийный все же
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Кулёс
А вот это уже не смешно
А вот это угроза уровня Мстителей)
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Диер Ташкент
Похоже на утку. Бернарду рано ещё в Саудовскую Аравию
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cektor
Тю
В пик карьеры , гробить ее
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Аморалинни
По стопам Оскара
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Абдула Магомедсаидов
И кто то в это верит?
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DonaldBrashear 2.0
хоть бы в Аль-Наср к Роналду, вместе пошумят там
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Safar Safar
А я нормально отношусь. Несмотря на возраст Бернарду все эмоции оставил уже в МС . И выиграл все что можно .Так что отдыхай Красавчик 👍✊️
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Олег Раздорожный
Ответ Vano from Tbilisi
Сколько лет было хулку когда он в зенит смотался?
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