Бернарду близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии (Marca)
Бернарду Силва может начать новый сезон в чемпионате Саудовской Аравии.
Как утверждает Marca, сделка с участием полузащитника «Манчестер Сити» близка к заключению. Клуб, за который будет играть португалец, не называется.
Ранее сообщалось, что 28-летний футболист хотел бы остаться в Европе, но был готов рассмотреть любые варианты.
Силва выступает за «Ман Сити» с 2017 года. В АПЛ-2022/23 он провел 34 матча, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.
Подробную статистику выступлений Бернарду можно найти здесь.
Пс а все вижу марку, это забейтк пацаны, типичная желтуха от марки )
А вот это угроза уровня Мстителей)
В пик карьеры , гробить ее