Бернарду близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии (Marca)

Бернарду Силва может начать новый сезон в чемпионате Саудовской Аравии.

Как утверждает Marca, сделка с участием полузащитника «Манчестер Сити» близка к заключению. Клуб, за который будет играть португалец, не называется.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист хотел бы остаться в Европе, но был готов рассмотреть любые варианты.

выступает за « » с 2017 года. В АПЛ-2022/23 он провел 34 матча, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.

Подробную статистику выступлений Бернарду можно найти здесь.