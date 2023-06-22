Фердинанд про «МЮ»: «Я бы взял Тчуамени. Он станет лишним в «Реале» и не будет попадать в состав»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Орельен Тчуамени Футбол

Рио Фердинанд предложил «Манчестер Юнайтед» купить Орельена Тчуамени.

«Знаете, кого я бы взял в полузащиту? Я бы постарался заполучить Тчуамени.

Он станет тем игроком, который не будет попадать в состав [«Реала»], сейчас он лишний. Это было бы значительное усиление», – сказал в своем подкасте экс-защитник «МЮ».

В первом сезоне в Испании француз провел в Ла Лиге 33 игры и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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А.Э.РАСИМ
Считаю экспертизу Фердинанда нулевой.
Причин продавать у Реала нет.Парень играет неплохо.
Вот если бы огромные деньги, очень большие, тогда может быть.
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dr. cage
С чего все решили, что Реал готов отпустить Орельена.....единственного чистого разрушителя в составе??
+2
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wjvxpb5q6f
Потом...

Ближе к 30 годам МЮ заберет за 100🍋
+3
-1
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Brigande
Да что за бред все несут про Чуамени . Мадрид не для того потратил 80 лямов в основного игрока сборной Франции , чтобы после смазанной второй половины сезона его продавать . Очевидно , что на него сделана ставка в в средне и долгосрочной перспективе .
+1
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Anton Trofimov
Алё, у них Каземиро в составе
+1
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<~Inter~>
А через год после ухода Крооса и Модрича он железный игрок старта. Логики его продажи для Реала никакой
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Фарид Харисов
Ответ llolishe
МЮшник фарт свой весь оставил когда магическим и даже мистическим образом уговорил Каземиру играть за МанЮнайтед
Впервые слышу, чтобы большие деньги называли «Магией и мистикой»...
+2
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Extrim
Как и МЮ не особого смысла его покупать так и Мадриду нет смысла его продавать
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llolishe
Ответ Фарид Харисов
Впервые слышу, чтобы большие деньги называли «Магией и мистикой»...
Так он в Реале тоже большие деньги получал+трофеи
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Фарид Харисов
Ответ llolishe
Так он в Реале тоже большие деньги получал+трофеи
Много денег не бывает. В МЮ он получает больше. А в Реале уже всё выиграл.
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llolishe
Ответ Фарид Харисов
Много денег не бывает. В МЮ он получает больше. А в Реале уже всё выиграл.
Ну он выбрал смотреть за супер игрой Салаха вживую
Это достойно уважения
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dr. cage
Ответ Дядя Тима
Камавинга разве таким не является ?
Камавинга бокс-ту-бокс..
Орельен же чистый опорник..
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