Фердинанд про «МЮ»: «Я бы взял Тчуамени. Он станет лишним в «Реале» и не будет попадать в состав»

Рио Фердинанд предложил «Манчестер Юнайтед» купить Орельена Тчуамени.

«Знаете, кого я бы взял в полузащиту? Я бы постарался заполучить .

Он станет тем игроком, который не будет попадать в состав [« »], сейчас он лишний. Это было бы значительное усиление», – сказал в своем подкасте экс-защитник « ».

В первом сезоне в француз провел в Ла Лиге 33 игры и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.