Фердинанд про «МЮ»: «Я бы взял Тчуамени. Он станет лишним в «Реале» и не будет попадать в состав»
Рио Фердинанд предложил «Манчестер Юнайтед» купить Орельена Тчуамени.
«Знаете, кого я бы взял в полузащиту? Я бы постарался заполучить Тчуамени.
Он станет тем игроком, который не будет попадать в состав [«Реала»], сейчас он лишний. Это было бы значительное усиление», – сказал в своем подкасте экс-защитник «МЮ».
В первом сезоне в Испании француз провел в Ла Лиге 33 игры и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Причин продавать у Реала нет.Парень играет неплохо.
Вот если бы огромные деньги, очень большие, тогда может быть.
Ближе к 30 годам МЮ заберет за 100🍋
Это достойно уважения
Орельен же чистый опорник..