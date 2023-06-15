Рио Фердинанд: «Продажа «МЮ» неизбежна, все произойдет в считаные дни. Говорят, предложение катарцев принято. Аллилуйя!»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Футбол

Рио Фердинанд доволен предстоящей сменой собственника «Манчестер Юнайтед».

«Продажа «МЮ» неизбежна. Говорят, что предложение катарцев принято, что сделка неизбежна, что все состоится. Аллилуйя, чуваки! Не могу дождаться. Пожалуйста, пусть это произойдет!

Посмотрите, как долго все это тянется. Глейзеры уперлись.

Клуб достанется тому, кто больше всех предложит, это нормально. Но я хочу, чтобы все было решено до открытия трансферного окна.

Я каждый день просыпался с надеждой, что предложение будет принято. Мы слышим, что сделка уже близка. Что все произойдет в считаные дни, если не часы.

Но если этого не случится, то даже не представляю, сколько денег придется потратить на то, чтобы догнать конкурентов.

Так что скрестим пальцы в надежде на то, что информация правдива. Я слышал от надежного источника, что все это правда», – заявил в своем подкасте экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» и катарский шейх обсуждают начало эксклюзивных переговоров о сделке на 6 млрд долларов. Новое предложение от Рэтклиффа могло бы помешать этому

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61 комментарий

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Любезный Коссутий
Ответ Александр Елисеев
И что ему делать в бестрофейеном клубе? Уж лучше уже тогда в Барселону, если не хочет/не может в Реал.
Барселоне придется последние трусы легенд, из музея, на продажу выставить, чтобы платить ему зп
+51
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+44
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Анвар Масимов
Мбаппе в мю????
+43
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+40
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vzi
Катар vs Абу-Даби в одном городе.
+25
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Roaltar
Надо говорить не аллилуя, а иншаллах
+15
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Ихарь Окенфэйлов
Ну честно говоря хочется посмотреть на рубилово шейхов в Манчестере. Уступать не захочет никто. Да и Глейзеры уже достали, пора выводить МЮ на прежний уровень
+15
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Тима Мамхяг
Поздравляю всех Глоров MU👹
+12
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+9
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Vanila Panda
грядет великая переобувка от глориков мю. сити был мешком столько лет, а тут традиции. Что же теперь говорить
+13
-5
+8
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CoTTo
Ответ Vanila Panda
грядет великая переобувка от глориков мю. сити был мешком столько лет, а тут традиции. Что же теперь говорить
++++++++++++++ скажут деньги сами заработали))
+7
-1
+6
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sashafan2
До чего докатился футбол. Легенда клуба мечтает, чтобы его клуб купил шейх.
+7
-1
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Svobodu Mne
Глейзеры великие. Купить клуб за счёт клуба. +5 лярдов
+6
0
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Incendier Deafening
Ну если так… то три призовых места известно. Ман.Сити, Ман.Ю, Ньюксал. Остается одно место для шейха чтоб в лч поиграться. Место свободно))
+5
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Abdul Suleymanov
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
когда же человечество перейдёт на темоядерную энергетику, или типо того. Чтобы все шейхи вернулись обратно в пустыню
Тогда и Россия превратится в безжизненную пустыню.
+6
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Манковский
Ответ a2wai
Фердинанд зря радуется - приход шейхов по своей сути ничего хорошего для МЮ не сулит. Тем более катарских.
То, что Глейзеры останутся тоже ничего хорошего не сулит, проверено временем.
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"Kuzya"
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
когда же человечество перейдёт на темоядерную энергетику, или типо того. Чтобы все шейхи вернулись обратно в пустыню
А что, РОссия уже слезла с нефтегазовой иглы?
+3
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Любезный Коссутий
кто угодно, лишь бы не Глейзеры.
+3
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SaH4r.
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
когда же человечество перейдёт на темоядерную энергетику, или типо того. Чтобы все шейхи вернулись обратно в пустыню
не дождётесь, они инвестируют деньги во всё что угодно кроме энергетики, и итог они вылезли из нефтегазовой иглы)
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OldRedWhite
Ответ vzi
А кто там за слова отвечает?.. сегодня одно сказал, завтра другое. Если бы не всем известные события, то и российские олигархи поучаствовали бы в аукционе. Сотрудничал же МЮ с Аэрофлотом когда-то.
Правильно :
А кто хоть где-то и когда-то отвечает за слова ?
)))
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Rad0
Ответ Vanila Panda
грядет великая переобувка от глориков мю. сити был мешком столько лет, а тут традиции. Что же теперь говорить
Типа МЮ до шейхов не мог много татить?) Или МЮ также, как Сити, является никем, пока не придут катарцы? В какой теплице таких, как ты, выращивают? Я её сожгу
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corazón blanco
Ответ Манковский
В Реале стоят стенки, которые при штрафном сами подпрыгивают, а в МЮ до сих пор Магуайр бегает за ворота мячи доставать. Хочется чтобы обновили стадион, модернизировали инфраструктуру и пару точечных усилений Тен Хагу, без сумасшедних трат на трансферы в первые несколько сезонов.
Без сумасшедших трат не получится, сейчас за любого игрока, который попадает по мячу требуют большие деньги, а кто еще что-то умеет на поле, так вообще баснословные.
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Анваржан Хашимов
Ответ Анвар Масимов
Мбаппе в мю????
Дааа я тоже жду с нетерпением но факт 50/50
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Любезный Коссутий
Ответ Тюменец
Настоящие поклонники должны отписаться. Это не вписывается в легенду о «тратит свои», «воспитанники» и бла, бла, бла… Вперед за миллиардными тратами! Зря уволили Моеса.
до сих пор тратил свои.
умудрялся обслуживать глейзеровский долг, платить хозяевам бонусы и крупнейшие в АПЛ зарплаты.
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Glukinho
потом сам же этих катарцев будет поливать за права человека или какую-нибудь ещё ерунду
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PsichoEscape
Ответ Vanila Panda
грядет великая переобувка от глориков мю. сити был мешком столько лет, а тут традиции. Что же теперь говорить
Да какая переобувка, ну? Сидящее тут глорье просто перестанут ходить на олд траффорд
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Манковский
В Реале стоят стенки, которые при штрафном сами подпрыгивают, а в МЮ до сих пор Магуайр бегает за ворота мячи доставать.

Хочется чтобы обновили стадион, модернизировали инфраструктуру и пару точечных усилений Тен Хагу, без сумасшедних трат на трансферы в первые несколько сезонов.
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Барсик Юрана
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