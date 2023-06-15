Рио Фердинанд: «Продажа «МЮ» неизбежна, все произойдет в считаные дни. Говорят, предложение катарцев принято. Аллилуйя!»

Рио Фердинанд доволен предстоящей сменой собственника «Манчестер Юнайтед».

«Продажа «МЮ» неизбежна. Говорят, что предложение катарцев принято, что сделка неизбежна, что все состоится. Аллилуйя, чуваки! Не могу дождаться. Пожалуйста, пусть это произойдет!

Посмотрите, как долго все это тянется. Глейзеры уперлись.

Клуб достанется тому, кто больше всех предложит, это нормально. Но я хочу, чтобы все было решено до открытия трансферного окна.

Я каждый день просыпался с надеждой, что предложение будет принято. Мы слышим, что сделка уже близка. Что все произойдет в считаные дни, если не часы.

Но если этого не случится, то даже не представляю, сколько денег придется потратить на то, чтобы догнать конкурентов.

Так что скрестим пальцы в надежде на то, что информация правдива. Я слышал от надежного источника, что все это правда», – заявил в своем подкасте экс-защитник « ».

«МЮ» и катарский шейх обсуждают начало эксклюзивных переговоров о сделке на 6 млрд долларов. Новое предложение от Рэтклиффа могло бы помешать этому