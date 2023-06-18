Андрей Канчельскис: «Фергюсон извинялся передо мной, а наши люди в футболе не извиняются, потому что трусы. Есть тренеры, которые только проигрывают, а потом на «Матч ТВ» рассказывают, как играть»

Андрей Канчельскис отметил, что непорядочные специалисты наносят вред российскому футболу.

«Все все видят, только почему-то никто ничего не говорит. Почему-то я говорю, а на меня смотрят как на врага народа и на врага футбола. Я говорю то, что вижу. Я как будто говорю, что на улице нет дождя, когда его действительно нет, а мне отвечают, что дождь есть.

Проходимцы и жулики пинают наш футбол, хотя нам и так тяжело. Давайте определимся, чего мы хотим от этой жизни, и признаем свои ошибки. Только великие люди признают свои ошибки. Передо мной так однажды извинился .

А наши люди в футболе не извиняются ни перед кем. А почему? Потому что они трусы. Знаете, трусишки такие.

Есть у нас такие тренеры, которые только проигрывают, а на следующий день приходят на «Дом-2» – так я называю «Матч ТВ» – и рассказывают, как надо играть в футбол.

Ты вчера все проиграл, а приходишь на «Дом-2» и начинаешь там рассказывать о каких-то тонкостях. Нет в людях ни честности, ни совести!» – заявил бывший полузащитник « ».

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной