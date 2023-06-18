Андрей Канчельскис: «Фергюсон извинялся передо мной, а наши люди в футболе не извиняются, потому что трусы. Есть тренеры, которые только проигрывают, а потом на «Матч ТВ» рассказывают, как играть»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Россия премьер-лига Англия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис отметил, что непорядочные специалисты наносят вред российскому футболу.

«Все все видят, только почему-то никто ничего не говорит. Почему-то я говорю, а на меня смотрят как на врага народа и на врага футбола. Я говорю то, что вижу. Я как будто говорю, что на улице нет дождя, когда его действительно нет, а мне отвечают, что дождь есть.

Проходимцы и жулики пинают наш футбол, хотя нам и так тяжело. Давайте определимся, чего мы хотим от этой жизни, и признаем свои ошибки. Только великие люди признают свои ошибки. Передо мной так однажды извинился Фергюсон.

А наши люди в футболе не извиняются ни перед кем. А почему? Потому что они трусы. Знаете, трусишки такие.

Есть у нас такие тренеры, которые только проигрывают, а на следующий день приходят на «Дом-2» – так я называю «Матч ТВ» – и рассказывают, как надо играть в футбол.

Ты вчера все проиграл, а приходишь на «Дом-2» и начинаешь там рассказывать о каких-то тонкостях. Нет в людях ни честности, ни совести!» – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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14 комментариев

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Tun
Напомните, перед кем извинялся сам Андрей? Формально он прав, но вот делать из себя белого рыцаря странно
+11
-2
+9
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Этот Райола хочет денег
Сэр Ферги может признавать, что был не прав. Поэтому его на Матч ТВ и не приглашали)
+9
-1
+8
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Н.Ф.
Канчельскис: "Да у меня сам Алекс Фергюсон в ногах валялся"
+4
-1
+3
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Кеша
Видимо, жизнь у Канчельскиса идет по наклонной . Никогда не комментировал его высказывания , но в этот раз решил сказать все же . Видно , что у человека жесткая депрессия, не может найти себя в этом мире . Так бывает, когда ты был отличным игроком, а потом ты никому не нужен. Дай бог удержаться тебе от беленькой - это путь в другую Вселенную. Лучшее лекарство -найти работу тренером и не сидеть на жопе . В любую команду и добиться поставленных целей. Это подстегнет тебя и жизнь наладится и будет больше оптимизма .
+3
-1
+2
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Faust Doc
Фергюсон просто побаивается Жору Чердака и Губошлепа! Поэтому на матч ТВ ни ногой, но безумно мечтает!
Гы гы гы
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Eden Hazard
САФ извинялся. Это конечно пряник. Но про кнут его б рассказал) Шпилил он игроков тоже. Как никто другой.
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maxwad27
...сказал Канчельскис, имея ввиду себя.
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Spaten
Талалаев видимо ))
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Alex Alex
Ответ Кеша
Видимо, жизнь у Канчельскиса идет по наклонной . Никогда не комментировал его высказывания , но в этот раз решил сказать все же . Видно , что у человека жесткая депрессия, не может найти себя в этом мире . Так бывает, когда ты был отличным игроком, а потом ты никому не нужен. Дай бог удержаться тебе от беленькой - это путь в другую Вселенную. Лучшее лекарство -найти работу тренером и не сидеть на жопе . В любую команду и добиться поставленных целей. Это подстегнет тебя и жизнь наладится и будет больше оптимизма .
он давно бухает же
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Кеша
Ответ Alex Alex
он давно бухает же
Вы знаете, бывает так, что ты живешь своей жизнью, у тебя все хорошо и ты счастлив. А потом случается что-то такое от чего человек срывается с обрыва и не может найти опору. И неудачи начинают тебя преследовать во всем за что ты берёшься. На тебя начинают смотреть , как на неудачника , отворачиваются «друзья и знакомые», партнеры , коллеги и от этого у человека что -то замкнуло в голове и этот человек начинает ненавидеть весь мир . Предательство близкого человека может быть таким моментом в жизни. Не буду вдаваться в подробности , это просто гипотеза . Есть другой пример из жизни спортсмена , след в истории оставившего не меньше Андрея. Который в аналогичной ситуации не опустил рук и сейчас здравствует и работает спустя двадцать лет после окончания карьеры.
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Alex Alex
Ответ Кеша
Вы знаете, бывает так, что ты живешь своей жизнью, у тебя все хорошо и ты счастлив. А потом случается что-то такое от чего человек срывается с обрыва и не может найти опору. И неудачи начинают тебя преследовать во всем за что ты берёшься. На тебя начинают смотреть , как на неудачника , отворачиваются «друзья и знакомые», партнеры , коллеги и от этого у человека что -то замкнуло в голове и этот человек начинает ненавидеть весь мир . Предательство близкого человека может быть таким моментом в жизни. Не буду вдаваться в подробности , это просто гипотеза . Есть другой пример из жизни спортсмена , след в истории оставившего не меньше Андрея. Который в аналогичной ситуации не опустил рук и сейчас здравствует и работает спустя двадцать лет после окончания карьеры.
ниче не понял
какой пример
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