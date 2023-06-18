Андрей Канчельскис: «Жулики и проходимцы никогда не отдадут свои места, они продолжат уничтожать наш футбол. В «Динамо» с такими спонсорами и вливаниями вообще бардак»

Андрей Канчельскис выявил жуликов и воров в «Динамо».

– Вы сказали, что составить конкуренцию «Зениту» могут только ЦСКА и « ». Те же «Локомотив» и « » пока не в силах этого сделать?

– В «Динамо» с такими спонсорами и вливаниями вообще происходит бардак. Надо, чтобы в клуб пришли люди, которые понимают в футболе, а не жулики, дилетанты и воры. Тогда все встанет на свои места. А что взять с жуликов? Приходят временщики – и все.

Те же ЦСКА и «Спартак» могут что-то противопоставить «Зениту», другие команды пока не в силах этого сделать.

Пока «Динамо» не разберется в своих внутренних проблемах, рано говорить о чем-то. Раньше там были классные специалисты – и , в «Спартаке» это был .

Жулики и проходимцы никогда не отдадут свои места, они будут драться за них и продолжать уничтожать наш футбол. Весь наш футбол изрезали, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной