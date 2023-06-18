Андрей Канчельскис: «Жулики и проходимцы никогда не отдадут свои места, они продолжат уничтожать наш футбол. В «Динамо» с такими спонсорами и вливаниями вообще бардак»

Теги Спартак Валерий Газзаев Юрий Семин премьер-лига Россия Динамо Москва Олег Романцев Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис выявил жуликов и воров в «Динамо».

– Вы сказали, что составить конкуренцию «Зениту» могут только ЦСКА и «Спартак». Те же «Локомотив» и «Динамо» пока не в силах этого сделать?

– В «Динамо» с такими спонсорами и вливаниями вообще происходит бардак. Надо, чтобы в клуб пришли люди, которые понимают в футболе, а не жулики, дилетанты и воры. Тогда все встанет на свои места. А что взять с жуликов? Приходят временщики – и все.

Те же ЦСКА и «Спартак» могут что-то противопоставить «Зениту», другие команды пока не в силах этого сделать.

Пока «Динамо» не разберется в своих внутренних проблемах, рано говорить о чем-то. Раньше там были классные специалисты – Газзаев и Семин, в «Спартаке» это был Романцев.

Жулики и проходимцы никогда не отдадут свои места, они будут драться за них и продолжать уничтожать наш футбол. Весь наш футбол изрезали, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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11 комментариев

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Amalfitano
Андрюша, ну так возьми клуб из ФНЛ и докажи, что достоин тренировать в рпл. А то вы с Мостом в каждом интервью ноете, что везде не тех берут в тренеры, а сами ничего не можете показать. По всем признакам вы балаболы. Хоть и добротные игроки в прошлом.
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Amalfitano
Ответ Dinamus
Кончелло уязвлен тем, что оказался никому не нужен в русском футболе .. думаю, его обвинения безадресные, огромное спасибо банку, что держит нас на плаву и полностью обеспечивает !!!
А чему он удивляется? Он нигде не работал. Нигде не показал на что способен. Давайте возьмём на работу водителем автобуса того кто в молодости хорошо управлял велосипедом. Глупо же.
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Dinamus
Ответ Amalfitano
А чему он удивляется? Он нигде не работал. Нигде не показал на что способен. Давайте возьмём на работу водителем автобуса того кто в молодости хорошо управлял велосипедом. Глупо же.
я не отрицаю, что он профессионал уровня МЮ, но зачем ежедневно вспоминать Динамо ? Учись, доказывай способности, добивайся, а за этот гон на Динамо ничего доброго в ответ не услышит
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+2
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Dinamus
Кончелло уязвлен тем, что оказался никому не нужен в русском футболе .. думаю, его обвинения безадресные, огромное спасибо банку, что держит нас на плаву и полностью обеспечивает !!!
+3
-2
+1
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Viktor Martunov
И сколько, Канчельскис,там был Сëмин?Хочешь сам попробовать? Не с того начал Андрюлька.
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инок
В чем-то прав Андрей. Для начала тренер нормальный нужен. При Шварце все было хорошо. Стадион есть, академия есть.
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Амин Чич
У наших бывших "легенд мирового футбола" один принцип: " нам не нужна слава и признание в тренерской деятельности, лишь бы у вас ее не было"
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Амин Чич
Когда Гус добился результата на оценку отлично, даже тогда находились персоны, который говорили, что " да дай этот состав тому-же Семину, Газаеву и они бы смогли"!
что бы закрыть этот круг нужно:
- дать клуб Мостовому
- Быстрову
- Канчельскису
- второй шанс Аленичеву
вот тогда, все обновиться ))9
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Сибирский литовец
И в Динамо все не так . Все не так, ребята
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Viktor Martunov
Ответ Ковид 07.10.52
Ждем опровержения...или как обычно промолчат...
Слушай, а вакцин то нет от этого дела, и что делать с этим?
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