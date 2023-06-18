Андрей Канчельскис: «Жулики и проходимцы никогда не отдадут свои места, они продолжат уничтожать наш футбол. В «Динамо» с такими спонсорами и вливаниями вообще бардак»
Андрей Канчельскис выявил жуликов и воров в «Динамо».
– Вы сказали, что составить конкуренцию «Зениту» могут только ЦСКА и «Спартак». Те же «Локомотив» и «Динамо» пока не в силах этого сделать?
– В «Динамо» с такими спонсорами и вливаниями вообще происходит бардак. Надо, чтобы в клуб пришли люди, которые понимают в футболе, а не жулики, дилетанты и воры. Тогда все встанет на свои места. А что взять с жуликов? Приходят временщики – и все.
Те же ЦСКА и «Спартак» могут что-то противопоставить «Зениту», другие команды пока не в силах этого сделать.
Пока «Динамо» не разберется в своих внутренних проблемах, рано говорить о чем-то. Раньше там были классные специалисты – Газзаев и Семин, в «Спартаке» это был Романцев.
Жулики и проходимцы никогда не отдадут свои места, они будут драться за них и продолжать уничтожать наш футбол. Весь наш футбол изрезали, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
что бы закрыть этот круг нужно:
- дать клуб Мостовому
- Быстрову
- Канчельскису
- второй шанс Аленичеву
вот тогда, все обновиться ))9