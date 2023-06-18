Малком дебютировал за сборную Бразилии и заработал пенальти, выйдя на 82-й в игре с Гвинеей

Малком дебютировал за сборную Бразилии.

Вингер « » вышел на поле на 82-й минуте товарищеского матча с Гвинеей (4:1), заменив Родриго.

На 87-й минуте заработал пенальти, который реализовал .

Это первый матч Малкома за национальную сборную . Ранее он выступал лишь за молодежную и олимпийскую сборные.

В марте 2023 года бразилец получил паспорт гражданина России.

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