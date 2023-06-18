Малком дебютировал за сборную Бразилии и заработал пенальти, выйдя на 82-й в игре с Гвинеей
Малком дебютировал за сборную Бразилии.
Вингер «Зенита» вышел на поле на 82-й минуте товарищеского матча с Гвинеей (4:1), заменив Родриго.
На 87-й минуте Малком заработал пенальти, который реализовал Винисиус Жуниор.
Это первый матч Малкома за национальную сборную Бразилии. Ранее он выступал лишь за молодежную и олимпийскую сборные.
В марте 2023 года бразилец получил паспорт гражданина России.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
РПЛ - трамплин в сборную Бразилии.
Надеюсь, что станет крепким игроком ротации в команде!
Русские вперед!!!