Малком дебютировал за сборную Бразилии и заработал пенальти, выйдя на 82-й в игре с Гвинеей

Теги Зенит Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия сборная Гвинеи товарищеские матчи (сборные) Малком Винисиус Жуниор Футбол

Малком дебютировал за сборную Бразилии.

Вингер «Зенита» вышел на поле на 82-й минуте товарищеского матча с Гвинеей (4:1), заменив Родриго.

На 87-й минуте Малком заработал пенальти, который реализовал Винисиус Жуниор.

Это первый матч Малкома за национальную сборную Бразилии. Ранее он выступал лишь за молодежную и олимпийскую сборные.

В марте 2023 года бразилец получил паспорт гражданина России.

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9 комментариев

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Лор'темар Терон
Там, кстати, Айртон также дебютировал.
РПЛ - трамплин в сборную Бразилии.
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Фарид Харисов
Отрадно, что игру Малкома заметили даже из заблокированного и скатившегося по рейтингам Чемпионата России.

Надеюсь, что станет крепким игроком ротации в команде!
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Трёшка от Ибры
Ах гордость за россиянина берет!!!
Русские вперед!!!
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Дмитрий9779
Молодец,использует каждый шанс
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kokakoka
Прекрасный дебют. Малком в отличной форме!
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Зубы Дзюбы
Ответ Фарид Харисов
Отрадно, что игру Малкома заметили даже из заблокированного и скатившегося по рейтингам Чемпионата России. Надеюсь, что станет крепким игроком ротации в команде!
Как бы его ещё раньше заметили по Бордо-Роме-Барселоне
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Фарид Харисов
Ответ Зубы Дзюбы
Как бы его ещё раньше заметили по Бордо-Роме-Барселоне
Да, он на радарах мирового футбола уже с 2017, но он никогда не выходил играть за сборную Бразилии.
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Velirpa
Ответ Трёшка от Ибры
Ах гордость за россиянина берет!!! Русские вперед!!!
первый россиянин, сыгравший за сборную Бразилии, это ли не рывок? бгг
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