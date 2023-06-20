Президент «Интер Майами»: «Готовили состав к приезду Месси, подпишем еще от трех до пяти игроков»

Президент «Интер Майами» анонсировал несколько подписаний помимо Лионеля Месси.

«Мы готовили наш состав к приезду [в 2023 году], поэтому мы заложили огромную свободу действий. Во время летнего трансферного окна мы подпишем новые контракты, их будет больше, чем ожидают люди.

Нам не нужно разрушать команду, проводить чистку состава, но я могу сказать, что потенциально мы заключим от трех до пяти контрактов», – сказал Хорхе Мас.

Альба близок к переходу в «Интер Майами» – личные условия контракта согласованы. У защитника есть предложения от «Атлетико», «Интера» и клубов Саудовской Аравии

Бускетс подпишет с «Интер Майами» контракт до 2025 года. Он официально даст согласие в ближайшие часы (Тони Хуанмарти)