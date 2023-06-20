Президент «Интер Майами»: «Готовили состав к приезду Месси, подпишем еще от трех до пяти игроков»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Хорхе Мас Футбол

Президент «Интер Майами» анонсировал несколько подписаний помимо Лионеля Месси.

«Мы готовили наш состав к приезду Месси [в 2023 году], поэтому мы заложили огромную свободу действий. Во время летнего трансферного окна мы подпишем новые контракты, их будет больше, чем ожидают люди.

Нам не нужно разрушать команду, проводить чистку состава, но я могу сказать, что потенциально мы заключим от трех до пяти контрактов», – сказал Хорхе Мас.

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9 комментариев

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Andrey Yaroslavtsev
Капитальная перестройка, однако.
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локо чемпик
тогда ждем еще Суареса и можно закрывать МЛС
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AminO2
Идет сцепка сине-гранатовых вагонов.
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Игорь Климов
Значит реально руководство Интер Майами настроено выигрывать кубки.
+2
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avcgloronalduMU
чушь несут, не готовили они состав - там много молодых игроков в основе из академии - это точно не для Месси

сейчас же они будут продавать 5 игроков ))
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Greatest Of All Time
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Легли под пенальтиста другими словами
Сам рюналду лёг, почему и не Майами.
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