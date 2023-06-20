Альбер о жалобах Куртуа на график: «Месси после 60 игр за сезон едет в июне в сборную на 2-3 товарищеских матча. Это ваша работа. Да, игр больше, чем раньше, но и платят намного больше»
Филипп Альбер считает неоправданными жалобы Тибо Куртуа на календарь матчей.
Так, голкипер сборной Бельгии в 2021 году говорил, что ФИФА и УЕФА не думают о футболистах, вводя новые турниры вроде Лиги наций.
«Помню, однажды мы играли с Фарерскими островами в начале июня, а спустя неделю был финал Кубка Бельгии.
Но это работа игроков. Они профессиональные футболисты. У них совершенно потрясающая жизнь. Да, сейчас больше матчей, чем раньше, но и игрокам платят намного больше, это надо учитывать.
Я исхожу из того, что отказываться от вызова в сборную недопустимо. Ну, кроме ситуаций с травмами, конечно.
Лионель Месси проводит 60 игр за сезон и в середине июня едет в сборную Аргентины на два или три товарищеских матча», – сказал бывший защитник сборной Бельгии.
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