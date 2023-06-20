Альбер о жалобах Куртуа на график: «Месси после 60 игр за сезон едет в июне в сборную на 2-3 товарищеских матча. Это ваша работа. Да, игр больше, чем раньше, но и платят намного больше»

Теги Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Сборная Аргентины по футболу Тибо Куртуа Филипп Альбер Интер Майами Футбол

Филипп Альбер считает неоправданными жалобы Тибо Куртуа на календарь матчей.

Так, голкипер сборной Бельгии в 2021 году говорил, что ФИФА и УЕФА не думают о футболистах, вводя новые турниры вроде Лиги наций.

«Помню, однажды мы играли с Фарерскими островами в начале июня, а спустя неделю был финал Кубка Бельгии.

Но это работа игроков. Они профессиональные футболисты. У них совершенно потрясающая жизнь. Да, сейчас больше матчей, чем раньше, но и игрокам платят намного больше, это надо учитывать.

Я исхожу из того, что отказываться от вызова в сборную недопустимо. Ну, кроме ситуаций с травмами, конечно.

Лионель Месси проводит 60 игр за сезон и в середине июня едет в сборную Аргентины на два или три товарищеских матча», – сказал бывший защитник сборной Бельгии.

Куртуа бросил Бельгию из-за конфликта с Тедеско. Что произошло?

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Johnie
И что он не так сказал?
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Куртуа на воротах стоит. Грех жаловаться вообще.
+28
-4
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
Куртуа устал стоять в воротах ?))
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Black Phoenix
А что не так со словами Куртуа? УЕФА и ФИФА реально плевать на футболистов, их здоровье и самочувствие с повышенным риском словить травму - важно же Лигу Конференций учредить и Лигу Наций в угоду алчности. Ну давайте футболисты умирать будут на поле от перегрузки - это же их работа, за это платят, проблем никаких, ахах. Тем более пример Эриксена уже был, причём недавно.
Можно не идти в футбол, все просто. Ротацию также никто не отменял. В командах по 3 вратаря, а играет все матчи один, все решаемо.Фифа и Уефа в целом плевать, да. Деньги и только деньги. И команды играют по этим правилам.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Ответ Black Phoenix
А что не так со словами Куртуа? УЕФА и ФИФА реально плевать на футболистов, их здоровье и самочувствие с повышенным риском словить травму - важно же Лигу Конференций учредить и Лигу Наций в угоду алчности. Ну давайте футболисты умирать будут на поле от перегрузки - это же их работа, за это платят, проблем никаких, ахах. Тем более пример Эриксена уже был, причём недавно.
Ротацию никто не запрещал. Эриксен вообще каким боком здесь?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Ответ cektor
Куртуа устал стоять в воротах ?))
Общался пару раз с Джанаевым когда он за Ростов играл, для них страшное оскорбление говорить стоял на воротах) они говорят играл в воротах
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ Black Phoenix
А что не так со словами Куртуа? УЕФА и ФИФА реально плевать на футболистов, их здоровье и самочувствие с повышенным риском словить травму - важно же Лигу Конференций учредить и Лигу Наций в угоду алчности. Ну давайте футболисты умирать будут на поле от перегрузки - это же их работа, за это платят, проблем никаких, ахах. Тем более пример Эриксена уже был, причём недавно.
пример Эриксена вообще не в тему. Тот несчастный случай не имеет прямого отношения к количеству матчей. Такие случаи в футболе были, есть и будут всегда.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr. Voronoi
Ответ Михо
Общался пару раз с Джанаевым когда он за Ростов играл, для них страшное оскорбление говорить стоял на воротах) они говорят играл в воротах
Черчесов в интервью говорил: "Стоит знаешь что? А я играл!"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сурхай Лукманов
Криштиану Роналду вообще играет в стране где всегда жарко .
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
С Месси сравнивать не стоит, Лео отдыхал в 2023
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Black Phoenix
А что не так со словами Куртуа? УЕФА и ФИФА реально плевать на футболистов, их здоровье и самочувствие с повышенным риском словить травму - важно же Лигу Конференций учредить и Лигу Наций в угоду алчности. Ну давайте футболисты умирать будут на поле от перегрузки - это же их работа, за это платят, проблем никаких, ахах. Тем более пример Эриксена уже был, причём недавно.
Как вратарь может жаловаться на график? Сколько он за матч пробегает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ Black Phoenix
А что не так со словами Куртуа? УЕФА и ФИФА реально плевать на футболистов, их здоровье и самочувствие с повышенным риском словить травму - важно же Лигу Конференций учредить и Лигу Наций в угоду алчности. Ну давайте футболисты умирать будут на поле от перегрузки - это же их работа, за это платят, проблем никаких, ахах. Тем более пример Эриксена уже был, причём недавно.
Если Куртуа с его миллионами и здоровьем так тяжело, надо бы ему в зону СВО за пару иксанутых зарплат. Смешно от этого нытья футболистов.
Не хочешь не играй, заставить не могут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий