Альбер о жалобах Куртуа на график: «Месси после 60 игр за сезон едет в июне в сборную на 2-3 товарищеских матча. Это ваша работа. Да, игр больше, чем раньше, но и платят намного больше»

Филипп Альбер считает неоправданными жалобы Тибо Куртуа на календарь матчей.

Так, голкипер сборной Бельгии в 2021 году говорил, что ФИФА и УЕФА не думают о футболистах, вводя новые турниры вроде наций.

«Помню, однажды мы играли с Фарерскими островами в начале июня, а спустя неделю был финал Кубка Бельгии.

Но это работа игроков. Они профессиональные футболисты. У них совершенно потрясающая жизнь. Да, сейчас больше матчей, чем раньше, но и игрокам платят намного больше, это надо учитывать.

Я исхожу из того, что отказываться от вызова в сборную недопустимо. Ну, кроме ситуаций с травмами, конечно.

проводит 60 игр за сезон и в середине июня едет в сборную на два или три товарищеских матча», – сказал бывший защитник сборной Бельгии.

Куртуа бросил Бельгию из-за конфликта с Тедеско. Что произошло?