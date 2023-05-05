«Бавария» оценивает Коло-Муани в 60 млн евро плюс бонусы, «Айнтрахт» хочет 120 млн
«Бавария» и «Айнтрахт» расходятся в оценке Рандаля Коло-Муани примерно на 60 млн евро.
Как сообщает Bild, мюнхенцы хотят предложить за форварда 60 млн евро и бонусы. Клуб из Франкфурта хочет получить за француза 120 млн евро.
Несмотря на расхождения в оценке игрока, ожидается, что стороны могут прийти к соглашению. Пока что «Бавария» не делала официального предложения по 24-летнему игроку, но уже провела с ним предварительные переговоры.
Проблема для «Баварии» заключается в том, что интерес «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» к лучшему игроку Бундеслиги по системе «гол+пас» может поднять его цену. Руководство мюнхенцев хотело бы заплатить за Коло-Муани гораздо меньше 100 млн евро.
Статистику финалиста чемпионата мира, забившего 13 голов и отдавшего 10 результативных передач в Бундеслиге, можно найти здесь.
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А мы ещё смеёмся над Бакаевым у нас.
Футбольный мир чокнулся к хренам.
пока другие могут предложить больше, то конечно.
а вы как кстати думаете люди, если такие простые чемпионаты как бундеслига, лалига и сериА не могут предложить сотку а англичане могут. как такое расценивать?
Если возьмешь вот сейчас десятку лучших в мире по ролям - высокорослых венгеров там не будет. Равно, как если возьмешь общий срез, доля высокорослых венгеров будет незначительной. И это очень не спроста.