«Бавария» оценивает Коло-Муани в 60 млн евро плюс бонусы, «Айнтрахт» хочет 120 млн

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Рандаль Коло-Муани Футбол

«Бавария» и «Айнтрахт» расходятся в оценке Рандаля Коло-Муани примерно на 60 млн евро.

Как сообщает Bild, мюнхенцы хотят предложить за форварда 60 млн евро и бонусы. Клуб из Франкфурта хочет получить за француза 120 млн евро.

Несмотря на расхождения в оценке игрока, ожидается, что стороны могут прийти к соглашению. Пока что «Бавария» не делала официального предложения по 24-летнему игроку, но уже провела с ним предварительные переговоры.

Проблема для «Баварии» заключается в том, что интерес «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» к лучшему игроку Бундеслиги по системе «гол+пас» может поднять его цену. Руководство мюнхенцев хотело бы заплатить за Коло-Муани гораздо меньше 100 млн евро.

Статистику финалиста чемпионата мира, забившего 13 голов и отдавшего 10 результативных передач в Бундеслиге, можно найти здесь.

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53 комментария

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kaka10
Ответ cektor
челси купит во сколько оценят .)
«Айнтрахт» оценивает Коло-Муани в 60 млн евро плюс бонусы, «Челси» хочет 120 млн
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+18
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cektor
Ответ david lamer
Оценивать можно во сколько угодно, но купите все равно по цене которую скажут
челси купит во сколько оценят .)
+18
-2
+16
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david lamer
Оценивать можно во сколько угодно, но купите все равно по цене которую скажут
+23
-8
+15
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Мельников Михаил
Чуваку в конце года 25 лет. За всю карьеру на высшем уронве 34 гола и 18 голевых. И Айнтрахт хочет 120 млн...
А мы ещё смеёмся над Бакаевым у нас.
Футбольный мир чокнулся к хренам.
+11
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Los Galácticos
Что-то мне подсказывает что этот Коло-Муани не намного лучше Шупо-Мотинга, а ценник выставили будто обладателя Золотого мяча продают.
+18
-10
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Los Galácticos
Ответ Дядя ТУРА
намного лучше. шикарный игрок.
В финале ЧМ как перепуганный с закрытыми глазами лупонул в Мартинеса, был бы крутым игроком покатил бы Мбаппе на пустые. Ему уже 25 лет будет в этом году, статистика у него никакая к своим годам, это явный кот в мешке за 120 млн.
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Дядя ТУРА
Ответ Los Galácticos
Что-то мне подсказывает что этот Коло-Муани не намного лучше Шупо-Мотинга, а ценник выставили будто обладателя Золотого мяча продают.
намного лучше. шикарный игрок.
+8
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gPk
Ответ Мельников Михаил
Чертовски странный вингер 187 см роста.
Маркус Тюрам тоже вингер, при этом рост 1.92
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Surviving
Ответ <~Inter~>
Всё в руках Айнтрахта. Могут проявить жесткость как в своё время сделали Атлетик и Атлетико в переговорах с Баварией
Какую жесткость?) С ними никто не разговоривал, Бавария просто заплатила отступные в контракте ла лиге и все.
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<~Inter~>
Ответ Мельников Михаил
Чертовски странный вингер 187 см роста.
Анри с Роналду же как-то играли классических вингеров в начале карьеры несмотря на такой же рост
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error505
Значит тоже мимо. Если никого кто их будет устраивать по всем показателям не найдут, то и правда будет тащить один Шупо-Мотинг
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hxwqs7qmsq
Ответ Хамзат Богатырев
120 лямов за игрока который не соответствует к параметрам 9 не правильно и не разумно. Лучше взять Осимхена за 150 который полностью подходит ко всем параметрам: игра головой есть, скорость есть, выбор позиции очень хорошая. Так что 120 за того кто 1 год в Бундеслиге много тем более у него не так уж и много голов а тем более он в начинал не как нап а вингер.
Ну как они возьмут Осимхена за 150 они ни за кого не готовы отдать больше 60.
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Nogoi89
Лучше бы согласились на 60, иначе Бавария и 20 может предложить.
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<~Inter~>
Всё в руках Айнтрахта. Могут проявить жесткость как в своё время сделали Атлетик и Атлетико в переговорах с Баварией
+3
-2
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Генна Букин
Ответ cektor
челси купит во сколько оценят .)
зависть удел муд*ков)
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гилберт
Ответ david lamer
Оценивать можно во сколько угодно, но купите все равно по цене которую скажут
Нет конечно. Найдут компромис.
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Джейсон Стэтхэм
Он стоит 60 не больше совсем уже с ума сошли
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Гекдениз Кардениз
Ответ <~Inter~>
Всё в руках Айнтрахта. Могут проявить жесткость как в своё время сделали Атлетик и Атлетико в переговорах с Баварией
и потом бесплатно уйдет он в дальнейшем)
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<~Inter~>
Ответ Surviving
Какую жесткость?) С ними никто не разговоривал, Бавария просто заплатила отступные в контракте ла лиге и все.
Бавария всё лето пыталась снизить цену за Мартинеза и а лишь уже когда поняли, что шансов нет пошли платить отступные
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<~Inter~>
Ответ Мельников Михаил
Чуваку в конце года 25 лет. За всю карьеру на высшем уронве 34 гола и 18 голевых. И Айнтрахт хочет 120 млн... А мы ещё смеёмся над Бакаевым у нас. Футбольный мир чокнулся к хренам.
Ну он вообще вингером начинал и поэтому цифры скромные. Вроде только в этом сезоне его начали использовать как центрфорварда
+1
-1
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Фан 373
Бавария хочет как всегда взять запесплатно, но уже не получится☝️🤭...
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Mr@k
ясно что он столько не стоит, но деньги решают, клубу дадут из Англии больше, а ему самому з/п больше, вот и всё
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Андрей
с одной стороны верно, он не стоит сотку, но блин закон рынка "спрос порождает цену".
пока другие могут предложить больше, то конечно.
а вы как кстати думаете люди, если такие простые чемпионаты как бундеслига, лалига и сериА не могут предложить сотку а англичане могут. как такое расценивать?
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Мельников Михаил
Ответ gPk
Маркус Тюрам тоже вингер, при этом рост 1.92
Блин, да разных много. Но Тюрам - тень своего отца. Сошо, Генгам и Гладбах при посредственной статистике.
Если возьмешь вот сейчас десятку лучших в мире по ролям - высокорослых венгеров там не будет. Равно, как если возьмешь общий срез, доля высокорослых венгеров будет незначительной. И это очень не спроста.
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Мельников Михаил
Ответ <~Inter~>
Ну он вообще вингером начинал и поэтому цифры скромные. Вроде только в этом сезоне его начали использовать как центрфорварда
Чертовски странный вингер 187 см роста.
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