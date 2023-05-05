«Бавария» оценивает Коло-Муани в 60 млн евро плюс бонусы, «Айнтрахт» хочет 120 млн

«Бавария» и «Айнтрахт» расходятся в оценке Рандаля Коло-Муани примерно на 60 млн евро.

Как сообщает Bild, мюнхенцы хотят предложить за форварда 60 млн евро и бонусы. Клуб из хочет получить за француза 120 млн евро.

Несмотря на расхождения в оценке игрока, ожидается, что стороны могут прийти к соглашению. Пока что « » не делала официального предложения по 24-летнему игроку, но уже провела с ним предварительные переговоры.

Проблема для «Баварии» заключается в том, что интерес « » и « » к лучшему игроку Бундеслиги по системе «гол+пас» может поднять его цену. Руководство мюнхенцев хотело бы заплатить за гораздо меньше 100 млн евро.

Статистику финалиста чемпионата мира, забившего 13 голов и отдавшего 10 результативных передач в Бундеслиге, можно найти здесь.

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