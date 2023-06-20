«Если отъезд Куртуа не связан с травмой, Тедеско придется нанести удар и заставить себя уважать. При Доменико нет привилегий, как при Мартинесе, видимо». Экс-защитник Бельгии Альбер о Тибо
Филипп Альбер высказался о последствиях отъезда Тибо Куртуа из сборной Бельгии.
Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа досрочно покинул расположение сборной Бельгии из-за разногласий с Доменико Тедеско относительно капитанства – в отсутствие травмированного Кевина де Брюйне капитаном в матче против Австрии был назначен Ромелу Лукаку. В то же время отмечается, что отъезд Куртуа может быть связан с повреждением колена.
«Мне не терпится узнать истинную причину. Если [Куртуа уехал из сборной] по медицинским показаниям, то все в порядке. Если это не так, нам придется решать проблему как можно скорее.
При Мартинесе [у Куртуа] были некоторые привилегии. При Тедеско их, по-видимому, нет. Надеюсь, что он так поступил по медицинским показаниям.
[В противном случае] Тедеско придется нанести серьезный удар и заставить себя уважать. Он не может позволить помыкать собой и относиться так к игрокам, тренерскому штабу и к болельщикам. Он главный на борту. И ему придется принять твердое решение, если причиной отъезда Куртуа не является травма», – сказал бывший защитник сборной Бельгии.
Куртуа о сборной Бельгии: «Оценка тренера не соответствует действительности. Просил Тедеско принять решения, избежав ситуаций, которые наносили нам вред в прошлом»
Как игрок топ, как человек не очень
Думаю у Тедеско и яйца есть, и вратарей в Бельгии всегда было достаточно.
Что касается лучшего кипера в мире, то это вы так считаете.
А что он сделал такого? Для сборной?
Обычная игра.
Его карьера в Реале это карьера в Реале.