«Если отъезд Куртуа не связан с травмой, Тедеско придется нанести удар и заставить себя уважать. При Доменико нет привилегий, как при Мартинесе, видимо». Экс-защитник Бельгии Альбер о Тибо

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Роберто Мартинес Ромелу Лукаку Тибо Куртуа Филипп Альбер Доменико Тедеско Футбол

Филипп Альбер высказался о последствиях отъезда Тибо Куртуа из сборной Бельгии.

Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа досрочно покинул расположение сборной Бельгии из-за разногласий с Доменико Тедеско относительно капитанства – в отсутствие травмированного Кевина де Брюйне капитаном в матче против Австрии был назначен Ромелу Лукаку. В то же время отмечается, что отъезд Куртуа может быть связан с повреждением колена.

«Мне не терпится узнать истинную причину. Если [Куртуа уехал из сборной] по медицинским показаниям, то все в порядке. Если это не так, нам придется решать проблему как можно скорее.

При Мартинесе [у Куртуа] были некоторые привилегии. При Тедеско их, по-видимому, нет. Надеюсь, что он так поступил по медицинским показаниям.

[В противном случае] Тедеско придется нанести серьезный удар и заставить себя уважать. Он не может позволить помыкать собой и относиться так к игрокам, тренерскому штабу и к болельщикам. Он главный на борту. И ему придется принять твердое решение, если причиной отъезда Куртуа не является травма», – сказал бывший защитник сборной Бельгии.

Куртуа о сборной Бельгии: «Оценка тренера не соответствует действительности. Просил Тедеско принять решения, избежав ситуаций, которые наносили нам вред в прошлом»

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22 комментария

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Ебздрогыч
Если у Тедеско есть яйца, то Куртуа при нем больше в сборную вызываться не будет
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alexis2020
Так Куртуа постоянно в токсичные ситуации влипает, уже и неудивительно
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Алекс Самойлов
чисто Мадридский нытик
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IvanKo
Куртуа всегда так делал, когда хотел показать собственную важность. Сначала чтобы перейти из Атлетико в Челси, потом из Челси в Реал. Теперь делает это в сборной.
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Алексей Ненахов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тедеско надо призвать на помощь Зарему. Под угрозой съедения всех мозгов никто не будет перечить Тедеско
Вчера шутка зашла , сегодня уже перебор
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Усатая Козляра
Ответ Elm
Куртуа - лучший вратарь в мире. Тедеско или сделает его капитаном, или долго не проработает в сборной.
у Бельгии уже есть капитан
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marco -81
Альбер крутой футболист был.
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окечуква
Альбер в Ньюкасле 90-х пылил, когда команда на подъеме была. Очень неплохой защитник.
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Кашшай Чакырович
На месте Тедеско нужно выкинуть носатого зажравшегося ,до того момента ,пока сам Тедеско не уйдет или его не уволят ,хуже точно не будет ! Токсик в команде ,на примере Роналду и Мю это путь в пропасть !
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ernar11
человеческие качества носатого всегда вызывали вопросы
Как игрок топ, как человек не очень
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А.Э.РАСИМ
Ответ Том Мунтян
А если у Тедеско есть мозг и он способен засунуть свое эго куда подальше, то будет вызываться. Не найти компромисс и не уладить конфликт с лучшим кипером в мире - это не от большого ума.
Вы рассуждаете как болельщик Реала.
Думаю у Тедеско и яйца есть, и вратарей в Бельгии всегда было достаточно.
Что касается лучшего кипера в мире, то это вы так считаете.
А что он сделал такого? Для сборной?
Обычная игра.
Его карьера в Реале это карьера в Реале.
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Edi Valdman
Ответ Ебздрогыч
Если у Тедеско есть яйца, то Куртуа при нем больше в сборную вызываться не будет
И кто в этом случае выиграет? точно не сборная Бельгии.
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rasso
Ответ Ебздрогыч
Если у Тедеско есть яйца, то Куртуа при нем больше в сборную вызываться не будет
Тренер, который работает с топ-игроками, должен уметь разрешать такие конфликты в интересах команды. Далеко не все звезды милые и покладистые люди. А просто отказаться от одного из лучших вратарей мира много ума не надо
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Red_Marlboro_
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тедеско надо призвать на помощь Зарему. Под угрозой съедения всех мозгов никто не будет перечить Тедеско
Ну или Промеса,тот помашет перед носатым ножом и всё,Куртуа сразу же извинения принесёт
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Крыс Пол
Доменик наносит ответный удар
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ApXuMaHqPuT
Ответ alexis2020
Так Куртуа постоянно в токсичные ситуации влипает, уже и неудивительно
Кипер он, безусловно, топовый, но как человек💩
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Назар Игорь
АвторитетТибо как первого вратаря мирового футбола повыше чем у Тедеско, тренеру придëтся трудненько. Заменить Тибо некем, Миньоле уже староват, Кастелс куда ниже уровнем.
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