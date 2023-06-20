«Куртуа в тройке лучших вратарей мира последние 10 лет. Если придется играть без него, на пользу Бельгии это не пойдет». Альбер о конфликте Тибо с Тедеско

Филипп Альбер включил Тибо Куртуа в число сильнейших голкиперов мира.

Ранее голкипер уехал из сборной Бельгии после конфликта с главным тренером Доменико Тедеско из-за капитанской повязки.

«Разумеется, незаменимых нет, но я надеюсь, что они договорятся, потому что Куртуа последние 10 лет является одним из трех лучших вратарей мира. Если бы нам пришлось играть без Куртуа, это не пошло бы стране на пользу.

Но если он решил хлопнуть дверью, то ответственность за свой выбор должен нести сам», – сказал бывший защитник сборной .

Куртуа бросил Бельгию из-за конфликта с Тедеско. Что произошло?