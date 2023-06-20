«Куртуа в тройке лучших вратарей мира последние 10 лет. Если придется играть без него, на пользу Бельгии это не пойдет». Альбер о конфликте Тибо с Тедеско

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Тибо Куртуа Филипп Альбер Футбол

Филипп Альбер включил Тибо Куртуа в число сильнейших голкиперов мира.

Ранее голкипер уехал из сборной Бельгии после конфликта с главным тренером Доменико Тедеско из-за капитанской повязки.

«Разумеется, незаменимых нет, но я надеюсь, что они договорятся, потому что Куртуа последние 10 лет является одним из трех лучших вратарей мира. Если бы нам пришлось играть без Куртуа, это не пошло бы стране на пользу.

Но если он решил хлопнуть дверью, то ответственность за свой выбор должен нести сам», – сказал бывший защитник сборной Бельгии.

Куртуа бросил Бельгию из-за конфликта с Тедеско. Что произошло?

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14 комментариев

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<~Inter~>
фактор вратаря в том же отборе не сильно решает. Не стоит подрывать авторитет тренера и давать сигнал игрокам, что они стоят выше интересов сборной
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инок
Если Куртуа покидает команду обиженный, что не доверили капитанскую повязку, значит просто не понимаешь для чего тебе она нужна.
+10
-3
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Yuriy Chistyakov
А Бельгия в топе сборных 10 лет. Но с такой атмосферой ничего не выиграешь, как показывает практика.
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Mr@k
никто не должен ставить себя выше тренера
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BZB
Игрок отличный, а человек отвратный. Любовный треугольник с Де Брюйне тому подтверждение.
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Patriarkh Kirill
Я всё жду комментарии Царя.
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hiper26
Вандевордта молодого пусть наигрывают.
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