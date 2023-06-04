«МЮ» предложит 50 млн фунтов за Маунта. Манкунианцы опережают «Ливерпуль» и «Арсенал» в борьбе за хавбека «Челси»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Мэйсон Маунт деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» собирается в июне сделать предложение о покупке Мэйсона Маунта.

По информации The Telegraph, манкунианцы намерены предложить «Челси» 50 млн фунтов и считают эту сумму справедливой, учитывая истекающий через год контракт и проблемы хавбека в нынешнем сезоне. В клубе уверены, что смогут довести сделку до конца.

Ожидается, что «синие» потребуют больше денег, но также есть понимание, что им необходимо продать полузащитника этим летом.

«Ливерпуль» и «Арсенал» проявляют интерес к Маунту, однако растет уверенность в том, что он заключит контракт с «МЮ».

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23 комментария

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Бенисио Дель Пьеро
Ответ CyberUnited
А чем Мэддисон хуже?
Старый уже. Да и геморрой в последние годы донимает Мэда. Плюс женился недавно, не до футбола сейчас
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Rick Sanchezz
Ответ Fan of Sport
А чего там по Тилемансу и Рабьо, они бы идеально подошли Арсеналу.
И тот и другой средние игроки, не лучше Джаки и разницы не сделают, нужен кто-то посильнее, Леон Горецка например
+7
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BenWade
Ответ CyberUnited
А чем Мэддисон хуже?
Готику проходит
+6
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wolkov
на 55 сторгуются в итоге
+5
-3
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Born is the King
50 млн стоит только причёска Маунта. Минимум 80 млн надо брать с клуба который покупает Антош за 105
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deadjoker
Боули то скупал все что движется, теперь продает все что можно
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Andria Managadze
Ответ Rick Sanchezz
И тот и другой средние игроки, не лучше Джаки и разницы не сделают, нужен кто-то посильнее, Леон Горецка например
рабьо 100% но насчёт Тилеманса не согласен
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Frenkiee
Ответ Магомед Жабиев
Думаю за 70 спокойно родненький полетит в Манчестер
Если Боули купить ноунеймов за 100-150 не значить что другие клубы должны платить 100млн фунтов за футболиста который истекает контракт
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Adilet Sarbagyshev
Ответ Магомед Жабиев
Думаю за 70 спокойно родненький полетит в Манчестер
За 70 фунтов и я готов купить Маунта.
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Adilet Sarbagyshev
Ответ QWertY
За 50 мультов хороший трансфер.
Для Челси да, но МЮ явно переплачивает.
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