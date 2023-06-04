«МЮ» предложит 50 млн фунтов за Маунта. Манкунианцы опережают «Ливерпуль» и «Арсенал» в борьбе за хавбека «Челси»
«Манчестер Юнайтед» собирается в июне сделать предложение о покупке Мэйсона Маунта.
По информации The Telegraph, манкунианцы намерены предложить «Челси» 50 млн фунтов и считают эту сумму справедливой, учитывая истекающий через год контракт и проблемы хавбека в нынешнем сезоне. В клубе уверены, что смогут довести сделку до конца.
Ожидается, что «синие» потребуют больше денег, но также есть понимание, что им необходимо продать полузащитника этим летом.
«Ливерпуль» и «Арсенал» проявляют интерес к Маунту, однако растет уверенность в том, что он заключит контракт с «МЮ».
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