«МЮ» начал переговоры с «Челси» о трансфере Маунта. «Юнайтед» планирует заплатить 50-60 млн фунтов, лондонцы хотят 70 млн и бонусы
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Челси» о трансфере Мэйсона Маунта.
Манкунианцы согласовали условия личного контракта с 24-летним полузащитником. Клуб начал переговорный процесс с лондонцами.
По информации The Guardian, «Юнайтед» хочет оформить этот трансфер, заплатив 50-60 миллионов фунтов.
«Челси» намерен получить 70 миллионов фунтов и бонусные выплаты. «МЮ» надеется, что ситуация с контрактом Маунта, истекающим в следующем году, даст им преимущество в переговорах.
Также интерес к Мэйсону проявляют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Бавария».
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