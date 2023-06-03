«МЮ» начал переговоры с «Челси» о трансфере Маунта. «Юнайтед» планирует заплатить 50-60 млн фунтов, лондонцы хотят 70 млн и бонусы

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Челси» о трансфере Мэйсона Маунта.

Манкунианцы согласовали условия личного контракта с 24-летним полузащитником. Клуб начал переговорный процесс с лондонцами.

По информации The Guardian, «Юнайтед» хочет оформить этот трансфер, заплатив 50-60 миллионов фунтов.

« » намерен получить 70 миллионов фунтов и бонусные выплаты. « » надеется, что ситуация с контрактом , истекающим в следующем году, даст им преимущество в переговорах.

Также интерес к Мэйсону проявляют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Бавария».

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