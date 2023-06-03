«МЮ» начал переговоры с «Челси» о трансфере Маунта. «Юнайтед» планирует заплатить 50-60 млн фунтов, лондонцы хотят 70 млн и бонусы

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Мэйсон Маунт Футбол

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Челси» о трансфере Мэйсона Маунта.

Манкунианцы согласовали условия личного контракта с 24-летним полузащитником. Клуб начал переговорный процесс с лондонцами.

По информации The Guardian, «Юнайтед» хочет оформить этот трансфер, заплатив 50-60 миллионов фунтов.

«Челси» намерен получить 70 миллионов фунтов и бонусные выплаты. «МЮ» надеется, что ситуация с контрактом Маунта, истекающим в следующем году, даст им преимущество в переговорах. 

Также интерес к Мэйсону проявляют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Бавария». 

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Ответ Сквиди Комаров
Комментарий удален пользователем
Маунт — нападающий, чем ещё нас порадуете?)
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ Born is the King
70 млн фунтов мало для Маунта. Хотя его отношение к футболу напоминает Деле и Лингарда
он через год бесплатно может уйти. 70 наоборот кажется слишком большой цифрой
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Niko [Ars]
Ответ TravenS
Если продадут в итоге, надеюсь хоть замену толковую найдут...
почему ты считаешь, что у Челси ещё нет игроков для замены Маунта?
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Старик Стариканов
Тен хаг хочет очередного игрока с опытом игры в эредивизие
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demyan Grachev
Ответ Сквиди Комаров
Комментарий удален пользователем
а Буффон как тебе в плане надёжности в центральной зоне?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CyberUnited
Ответ Плакса Джон ушел налево
Далот лучше этого травмата
Травмы единственная проблема, когда в форме, Джеймс лучший правый защ лиги
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ TravenS
Если продадут в итоге, надеюсь хоть замену толковую найдут...
Маунт в этом сезоне забил 3 гола и большую часть времени был никаким на поле и сидел на лавке, так в чем сложность замены, будто от него какая-то польза была?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Локтионов
Ответ TinTin
Что бы этот парень нормально играл, ТенХаг должен Лэмпарда в тренерский штаб взять
Ну не надо, он и при Тухеле тащил, сдал уже после смены владельцев и Поттере, но там абсолютно все в овощей превратились
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TinTin
Что бы этот парень нормально играл, ТенХаг должен Лэмпарда в тренерский штаб взять
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Ответ Акира_1
Почеттино ещё не общался с игроками и пока все слухи о его желаниях - это не более слухов и сплетен. Никто не знает, кого он действительно видит в основе, но учитывая, что Маунта всё-таки продают - не так он нужен Почеттино. Тем более по его нынешней форме он скорее балласт.
Его хотели Клопп и Тен Хаг, пацан явно нужен (был?) и Почу. А про нынешнюю форму вообще не показательно — сложно хоть что-то показывать в таком Челси, да и травмы были.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Ответ Niko [Ars]
Я не знаю, как Почетинно будет строить игру, но ты строго уверен, что Манту нужна прямая замена?
Потому что именно Почеттино хотел строить игру через него, соответственно ему нужен игрок с такими навыками. Почитай новости по тегу Маунт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
надеюсь челси дожмет до нужной суммы, ну или оставлять и отпускать бесплатно.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demyan Grachev
за эту древесину 70 лямов???😳🤯
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Niko [Ars]
Ответ TravenS
А есть? Ну Хаверца можно двинуть, но если конечно форварда купят и Кая не продадут. А ещё кто? Лофтус-чик и Ковачич уходят, Галлахер обделен футбольным интеллектом.
Я не знаю, как Почетинно будет строить игру, но ты строго уверен, что Манту нужна прямая замена?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Если продадут в итоге, надеюсь хоть замену толковую найдут...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ TravenS
Продублирую и для вас: Потому что именно Почеттино хотел строить игру через него, соответственно ему нужен игрок с такими навыками. Почитайте новости по тегу Маунт. А с этим сезоном вообще нечего сравнивать, достаточно глянуть на выбор состава условным Лэмпардом
Почеттино ещё не общался с игроками и пока все слухи о его желаниях - это не более слухов и сплетен. Никто не знает, кого он действительно видит в основе, но учитывая, что Маунта всё-таки продают - не так он нужен Почеттино. Тем более по его нынешней форме он скорее балласт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Ответ Акира_1
Маунт в этом сезоне забил 3 гола и большую часть времени был никаким на поле и сидел на лавке, так в чем сложность замены, будто от него какая-то польза была?
Продублирую и для вас: Потому что именно Почеттино хотел строить игру через него, соответственно ему нужен игрок с такими навыками. Почитайте новости по тегу Маунт. А с этим сезоном вообще нечего сравнивать, достаточно глянуть на выбор состава условным Лэмпардом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Ответ Niko [Ars]
почему ты считаешь, что у Челси ещё нет игроков для замены Маунта?
Зависит от того во что будут играть. Маунт лучше всего играет как 8ка в 4-3-3 или 3-5-2. А дальше зависит от поча что он хочет. Если продают Кову, то останется энцо, галлахер и чук с сантосом. Если из них кто-то быстро спрошрессирует, то проблем нет, если нет, то надо брать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nico Boi
Ответ avcgloronalduMU
будет как и с другими игроками, за которых мю переплатил - переговоры до августа и в результате отдадут все 70 млн))
будет как с другими игроками Челси которых отдали за бесценок либо бесплатно
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CyberUnited
Ответ London.is.blue
За 70 манки могут получить шнурки от бутс Джеймса. В пригород он и за 200 миллионов не перейдет)))
У вас сбегает воспитанник и ваш лучший игрок сезона 21/22 в другой топ клуб той же лиги, почему бы и Джеймсу не задуматься)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Да разведет Челси мешков. Их за ноунейма Антони на 100 лямов развели
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elik1989
Слишком жирно за игрока с годовым контрактом, который хочет уйти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Маунт же понимает, что переходит полировать лавку? Не потому что состав МЮ такой весь идеальный, а потому что там еще разбираться и разбираться. И вообще, Маунту нужен тот, кто с ним возиться будет. Когда были слухи про Ливерпуль, это был неплохой ход для оживления карьеры Мейсона по совокупности причин. А у ЭТХ полно головной боли и без Маунта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jexOn
Асенсио свободным агентом из Реала уходит. Жаль, что даже интереса к нему МЮ не проявил. На Маунте свет клином сошелся? У игрока год остался по контракту и за него готовы платить 60 млн.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rusichi
Если Почу так жизненно необходим Маунт, то его не будут продавать. Да, талантливый футболист, Да, наш. Но сколько их таких было? И где они? Не хочет играть за родной ему Челси, считая, что в Манчестере ему будет лучше? Всего хорошего! Только продать его надо максимально дорого. Вот и вся кухня. Пеплом голову посыпать не будем. Без Маунта Челси стал топ-клубом, будет и без него!
Жаль ли, что уходит? Конечно, ведь свой сукин сын)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий