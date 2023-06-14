«МЮ» уверен, что Маунт не продлит контракт с «Челси»
«Манчестер Юнайтед» не отказывается от попыток купить Мэйсона Маунта у «Челси».
«МЮ» уверен, что полузащитник не продлит контракт с лондонским клубом, и хочет понять, снизит ли «Челси» финансовые запросы, пишет The Telegraph.
Узнав об интересе со стороны «Ман Юнайтед», «Челси» потребовал 70 млн фунтов за Мэйсона. «МЮ» оценивает англичанина примерно в 50 млн фунтов, учитывая, что срок его контракта истекает через год.
Из-за столь сильных разногласий по цене у «Челси» появилась возможность возобновить переговоры с Маунтом, но «МЮ» уверен, что игрок не продлит контракт. В клубе полагают, что «Челси» либо придется снизить цену, либо смириться с уходом Мэйсона на правах свободного агента следующим летом.
Маунт уже отклонил как минимум два предложения «Челси». Его решение связано не только с деньгами, но и с невыходом лондонцев в Лигу чемпионов.
В этом сезоне у атакующего полузащитника 3 гола и 3 результативные передачи в 35 матчах за «Челси» во всех турнирах. С 18 апреля он не играл из-за травмы.
Полную статистику 24-летнего футболиста сборной Англии можно найти здесь.
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Это усиление под сегунду?
завязывай)
Парень очень оригинален)
плюс будет генеральная очмстка в Челси. Найдется деньги думаю