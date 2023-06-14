«МЮ» уверен, что Маунт не продлит контракт с «Челси»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Мэйсон Маунт деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» не отказывается от попыток купить Мэйсона Маунта у «Челси».

«МЮ» уверен, что полузащитник не продлит контракт с лондонским клубом, и хочет понять, снизит ли «Челси» финансовые запросы, пишет The Telegraph.

Узнав об интересе со стороны «Ман Юнайтед», «Челси» потребовал 70 млн фунтов за Мэйсона. «МЮ» оценивает англичанина примерно в 50 млн фунтов, учитывая, что срок его контракта истекает через год.

Из-за столь сильных разногласий по цене у «Челси» появилась возможность возобновить переговоры с Маунтом, но «МЮ» уверен, что игрок не продлит контракт. В клубе полагают, что «Челси» либо придется снизить цену, либо смириться с уходом Мэйсона на правах свободного агента следующим летом.

Маунт уже отклонил как минимум два предложения «Челси». Его решение связано не только с деньгами, но и с невыходом лондонцев в Лигу чемпионов.

В этом сезоне у атакующего полузащитника 3 гола и 3 результативные передачи в 35 матчах за «Челси» во всех турнирах. С 18 апреля он не играл из-за травмы.

Полную статистику 24-летнего футболиста сборной Англии можно найти здесь.

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egor Aleksandrovich
Ответ Луизао фром мексика
Это усиление под Чемпионшип?
1 минуту назад | К новости «МЮ» уверен, что Маунт не продлит контракт с «Челси»-1
Это усиление под Чемпионшип?

сегодня, 12:25 | К новости «Челси» хочет купить Влаховича. «Ювентус» готов продать его за 80 млн евро+32
Это усиление под Чемпионшип?

12 июня, 20:49 | К новости «Милан» может подписать лучшего бомбардира лиги Португалии Тареми или арендовать Скамакку у «Вест Хэма» в случае отказа Тюрама-5
Наконец-то будет классное усиление для серии б

12 июня, 16:55 | К новости «Барса» за 5 млн евро подпишет 18-летнего защитника из второй лиги Хорватии Файе. Игроком интересовались «Челси» и «Боруссия»-7
Это усиление под сегунду?

завязывай)
+57
-1
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Muhammad Juraev
Ответ Egor Aleksandrovich
1 минуту назад | К новости «МЮ» уверен, что Маунт не продлит контракт с «Челси»-1 Это усиление под Чемпионшип? сегодня, 12:25 | К новости «Челси» хочет купить Влаховича. «Ювентус» готов продать его за 80 млн евро+32 Это усиление под Чемпионшип? 12 июня, 20:49 | К новости «Милан» может подписать лучшего бомбардира лиги Португалии Тареми или арендовать Скамакку у «Вест Хэма» в случае отказа Тюрама-5 Наконец-то будет классное усиление для серии б 12 июня, 16:55 | К новости «Барса» за 5 млн евро подпишет 18-летнего защитника из второй лиги Хорватии Файе. Игроком интересовались «Челси» и «Боруссия»-7 Это усиление под сегунду? завязывай)
Ахахахах
Парень очень оригинален)
+34
-2
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колосов
Маунт классный игрок, 50 млн за него адекватная цена. Может без потери в качестве заменить Эриксена, к тому же явно есть потенциал к дальнейшему развитию, в Челси у него аномальный спад в этом сезоне, думаю, тут дело в команде в целом. В первую очередь, психологический спад, не мог парень разучиться играть за полгода. Как болельщик МЮ был бы очень рад этому трансферу.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Нашла коса на камень: МЮ не умеет сбивать цену, а Челси нужно продавать
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Egor Aleksandrovich
1 минуту назад | К новости «МЮ» уверен, что Маунт не продлит контракт с «Челси»-1 Это усиление под Чемпионшип? сегодня, 12:25 | К новости «Челси» хочет купить Влаховича. «Ювентус» готов продать его за 80 млн евро+32 Это усиление под Чемпионшип? 12 июня, 20:49 | К новости «Милан» может подписать лучшего бомбардира лиги Португалии Тареми или арендовать Скамакку у «Вест Хэма» в случае отказа Тюрама-5 Наконец-то будет классное усиление для серии б 12 июня, 16:55 | К новости «Барса» за 5 млн евро подпишет 18-летнего защитника из второй лиги Хорватии Файе. Игроком интересовались «Челси» и «Боруссия»-7 Это усиление под сегунду? завязывай)
Не мешай ему минусы набирать, может он любит опускаться.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Баранов
Ответ Tun
Нашла коса на камень: МЮ не умеет сбивать цену, а Челси нужно продавать
нужно, но не Маунта... его нельзя отдать, и вроде бы как новый тренер на него расчитывает
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диер Ташкент
Ответ Egor Aleksandrovich
1 минуту назад | К новости «МЮ» уверен, что Маунт не продлит контракт с «Челси»-1 Это усиление под Чемпионшип? сегодня, 12:25 | К новости «Челси» хочет купить Влаховича. «Ювентус» готов продать его за 80 млн евро+32 Это усиление под Чемпионшип? 12 июня, 20:49 | К новости «Милан» может подписать лучшего бомбардира лиги Португалии Тареми или арендовать Скамакку у «Вест Хэма» в случае отказа Тюрама-5 Наконец-то будет классное усиление для серии б 12 июня, 16:55 | К новости «Барса» за 5 млн евро подпишет 18-летнего защитника из второй лиги Хорватии Файе. Игроком интересовались «Челси» и «Боруссия»-7 Это усиление под сегунду? завязывай)
🤣🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колосов
Ответ Tun
Нашла коса на камень: МЮ не умеет сбивать цену, а Челси нужно продавать
Так это получается наоборот)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Фёдоров
Надеюсь не уйдёт, сколько примеров уже таких было, только карьеру себе портить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Лучше продать дешевле но не в АПЛ. Сейчас в Челси много талантливых пз и есть кому заменить его
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serdar Muhatov
3 гола и 3 результативные передачи, так себе показатель для атакующего полузащитника, учитывая что у нас есть Антони которого купили за огромные деньги, Санчо тоже не мало отвалили, надеюсь вернётся Гринвуд( и наверняка застолбит за собой левый фланг), Гарначо( с которым продлили контракт на улучшенных условиях) и кого заменит этот парень со своими 3 голами и 3 передачами? Если только в следующем году бесплатно взять, тогда ладно. А так за такого и 50 лямов много.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колосов
Ответ RealJon
сейчас вингеры Челси никуда не годится. Под хорошего напа, Маунт и Хаверц могли бы вспомнить своих славные времена под Тухеля. Почу нужно решать, остаться этими с вингерами или снова попробовать с Хаверц и Маунтам. Но нужно нап как Осимхен, это точно
Осимхена хотят все топ клубы мира сейчас, ну возможно, кроме Сити. Меньше, чем за 150млн Наполи его не отпустит. И личку нужно будет огромную насыпать, по той же причине, что предложений у него будет много
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
Ответ Александр Колосов
Осимхена хотят все топ клубы мира сейчас, ну возможно, кроме Сити. Меньше, чем за 150млн Наполи его не отпустит. И личку нужно будет огромную насыпать, по той же причине, что предложений у него будет много
это проблема для Боули?! )))
плюс будет генеральная очмстка в Челси. Найдется деньги думаю
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ llolishe
Крайне переоцененный игрок
как любой брит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SopTecret
Ответ Магомед Сагаев
Странно, что МЮ не вкинул сразу все бабки, чтобы купить Маунта. Обычно они так и делают, надеюсь теперь они благоразумились и ситуаций по типу с покупкой Антони, больше не будет
Ну, вдруг Антони себя проявит, лучше Марсьяля)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий