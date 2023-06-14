«МЮ» уверен, что Маунт не продлит контракт с «Челси»

«Манчестер Юнайтед» не отказывается от попыток купить Мэйсона Маунта у «Челси».

«МЮ» уверен, что полузащитник не продлит контракт с лондонским клубом, и хочет понять, снизит ли «Челси» финансовые запросы, пишет The Telegraph.

Узнав об интересе со стороны « », «Челси» потребовал 70 млн фунтов за Мэйсона. «МЮ» оценивает англичанина примерно в 50 млн фунтов, учитывая, что срок его контракта истекает через год.

Из-за столь сильных разногласий по цене у «Челси» появилась возможность возобновить переговоры с , но «МЮ» уверен, что игрок не продлит контракт. В клубе полагают, что « » либо придется снизить цену, либо смириться с уходом Мэйсона на правах свободного агента следующим летом.

Маунт уже отклонил как минимум два предложения «Челси». Его решение связано не только с деньгами, но и с невыходом лондонцев в Лигу чемпионов.

В этом сезоне у атакующего полузащитника 3 гола и 3 результативные передачи в 35 матчах за «Челси» во всех турнирах. С 18 апреля он не играл из-за травмы.

Полную статистику 24-летнего футболиста сборной Англии можно найти здесь.