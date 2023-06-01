«МЮ» хочет купить Маунта дешевле 60 млн фунтов. «Челси» требует на 15-20 млн больше

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает приобрести Мэйсона Маунта дешевле 60 млн фунтов.

При этом манкунианцы и « » расходятся в оценке трансферной стоимости 24-летнего хавбека на 15-20 млн.

Лондонцы готовы вести переговоры с « », если Маунт выразит желание сменить клуб. Сообщалось, что полузащитник уже согласовал контракт с «красными дьяволами».

Действующее соглашение с «Челси» рассчитано до июня 2024 года.

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