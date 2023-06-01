«МЮ» хочет купить Маунта дешевле 60 млн фунтов. «Челси» требует на 15-20 млн больше
«Манчестер Юнайтед» рассчитывает приобрести Мэйсона Маунта дешевле 60 млн фунтов.
При этом манкунианцы и «Челси» расходятся в оценке трансферной стоимости 24-летнего хавбека на 15-20 млн.
Лондонцы готовы вести переговоры с «МЮ», если Маунт выразит желание сменить клуб. Сообщалось, что полузащитник уже согласовал контракт с «красными дьяволами».
Действующее соглашение Маунта с «Челси» рассчитано до июня 2024 года.
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Платить 60 млн за Маунта только потому что у него английский паспорт?
70 миллионов фунтов - вполне адекватная цена, с учетом 1 года контракта