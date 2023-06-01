«МЮ» хочет купить Маунта дешевле 60 млн фунтов. «Челси» требует на 15-20 млн больше

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Мэйсон Маунт Футбол

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает приобрести Мэйсона Маунта дешевле 60 млн фунтов.

При этом манкунианцы и «Челси» расходятся в оценке трансферной стоимости 24-летнего хавбека на 15-20 млн.

Лондонцы готовы вести переговоры с «МЮ», если Маунт выразит желание сменить клуб. Сообщалось, что полузащитник уже согласовал контракт с «красными дьяволами».

Действующее соглашение Маунта с «Челси» рассчитано до июня 2024 года.

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42 комментария

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Алексей Зуев
За него и 60 - огромная переплата. Он, что уровня КДБ или Бруну Фернандеша? И близко нет.
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Jaxongir Shodiev
Ответ Алексей Зуев
За него и 60 - огромная переплата. Он, что уровня КДБ или Бруну Фернандеша? И близко нет.
Английские поленья дороже в 2 раза
+14
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deadjoker
Качественного англичанина внутри АПЛ меньше чем за 80 обычно не продают :)
+13
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Акира_1
Ответ Kane575
А откуда такой интерес к Маунту? Почему вдруг за него столько денег готовы платить?
Уже сто раз об этом говорили, что трансферы игроков с английским паспортом очень дорогие и к тому же Маунту 24 года, а он уже брал ЛЧ и даже был неплох когда-то.
+8
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Никита Самарин
У Челси летняя распродажа начинается, даже интересно где, кто окажется (сами то футболисты очень даже не плохие).
+7
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+7
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porosenochek
Там Тилеманс бесплатный на +/- ту же позицию доступен.
Платить 60 млн за Маунта только потому что у него английский паспорт?
+5
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+5
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Кино Музыка
Интересно, кто первый догадается не спешить с покупками у Челси. Там три состава, скидывать будут как неликвиды.
+4
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Сергей Бодякин
Надеюсь он перейдёт в МЮ, это будет хорошее усиление.
+3
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+3
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red hikkikomori
Ответ porosenochek
Так и с Маунтом что-то не так, только за него еще и кучу бабла надо отвалить)
Но Маунта ещё несколько клубов хотят, помимо МЮ, а про интерес к Тилемансу ничего)
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red hikkikomori
Ответ porosenochek
Там Тилеманс бесплатный на +/- ту же позицию доступен. Платить 60 млн за Маунта только потому что у него английский паспорт?
А почему нет очереди из желающих за Тилемансом, тем более за бесплатным? Может что-то не так с ним?
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HI MARS
Это же Маунт.Челси гонит
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Мукунку хороший
Да можно за 70 взять.. много конечно,но думаю отработает.. Чем он хуже Антони за 100.?
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llolishe
Ответ Direct free kick
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Манчестерски экономит после трансфера Энтони
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Kane575
А откуда такой интерес к Маунту? Почему вдруг за него столько денег готовы платить?
+1
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Алексей Зуев
Ответ charly_54
Ну ты напиши в топ клубы, может тебя скаутом возьмут, такой талант пропадает
Не, там коррупция везде. Все через связи. Блат, понимаешь, нужен...
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Локоть Артеста
Ответ Алексей Зуев
За него и 60 - огромная переплата. Он, что уровня КДБ или Бруну Фернандеша? И близко нет.
За Макгуайра вывалили 90 млн, хотя он в МЮ играет как Пареха в Спартаке. Что ни матч, то косяк.
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igorrado@yandex.ru
Ответ Ronny92
А он качественный? Сверкнул два сезона назад и все
Его лучший сезон был прошлый
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Ksandvankneshas
Ответ deadjoker
Качественного англичанина внутри АПЛ меньше чем за 80 обычно не продают :)
Стерлинга за +-50 продавали не раз. И он более качественный игрок чем Маунт кмк
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Андрей Хенто
Ответ deadjoker
Качественного англичанина внутри АПЛ меньше чем за 80 обычно не продают :)
Магуайр не даст соврать))
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porosenochek
Ответ red hikkikomori
А почему нет очереди из желающих за Тилемансом, тем более за бесплатным? Может что-то не так с ним?
Так и с Маунтом что-то не так, только за него еще и кучу бабла надо отвалить)
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igorrado@yandex.ru
Паспортист, 24 года, игрок национальной сборной, переход из клуба-конкурента.
70 миллионов фунтов - вполне адекватная цена, с учетом 1 года контракта
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Тихон Кб
Ответ Kane575
А откуда такой интерес к Маунту? Почему вдруг за него столько денег готовы платить?
Потому что в Англии также присутствует лимит
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red hikkikomori
Ответ DolJun
нужно дожимать мю до 70 лямов. паспортист, победитель лч - когда в последний раз в мю заглядывали игроки такого высокого уровня?
Паспортист - не показатель уровня, касаемо победителя ЛЧ - Каземиро
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Глебиньо
условного Кайседо лучше бы взяли,ценник ± тот же.Ну или Тилеманса,тот вообще бесплатный.Маунт-сбитый лётчик
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Direct free kick
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