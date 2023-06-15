«Вест Хэм» не продал Райса «Арсеналу» за 80 млн фунтов и ждет предложений от «Ман Сити»

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс Футбол

«Вест Хэм» отклонил первое предложение «Арсенала» о трансфере Деклана Райса.

Ранее стало известно, что «канониры» сделали «Вест Хэму» первое официальное предложение о трансфере 24-летнего полузащитника, а «Манчестер Сити» изучает возможность трансфера игрока.

По информации The Guardian, «молотобойцы» отклонили предложение на сумму 80 миллионов фунтов – «Арсенал» надеялся распределить расходы на длительный период и рассчитывал включить бонусы, которые считались труднодостижимыми. Вероятно, клуб улучшит свое предложение. 

«Вест Хэм» ждет предложений от «Манчестер Сити» по трансферу Райса. Клуб рассчитывает выручить около 100 миллионов фунтов от продажи хавбека. 

Контракт Райса с «Вест Хэмом» действует до 2024 года. Подробную статистику англичанина можно найти здесь

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34 комментария

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Stasinho7
В Сити он как Филлипс под Родри сидеть будет?
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calamitas
Ответ Ben Shelton
останутся с райсом и без денег походу
Без Райса и без денег, учитывая, что контракт до 24 года
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Хитон
Пока там Арсенал ходил вокруг да около, интересовался трансфером, готовил предложение Сити успел оформить требл, отпраздновать его, отойти от похмелья и влезть в гонку с Арсеналом за Райса. Учитывая позицию нынешнего руководства Арсенала «не участвовать в торгах с другими клубами, тк мы не будем переплачивать», то большая вероятность что Райс пойдет конкурировать с Родри, Стоунзом, Филипсом и еще хрен знаем кем (зная Пепа, то он опорником может и Эдерсона сделать) вместо основы Арсенала
+16
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Алексей Фирстов
Вест Хем в итоге останется как Лестер с Тилемансом...
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fenix3020
Ответ Алексей Фирстов
Вест Хем в итоге останется как Лестер с Тилемансом...
Похожая история, но также как и с Тилемансом, Райс возможно через год пойдет в условную Астон Виллу, а не в топ клуб.
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Адильхан Абдусаламов
ВХ хотят плюс/минус также как за Биллингема,считая их равными по классу,ну и надбавка АПЛ,плюс англичанин
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porosenochek
Челси сейчас: а нас чтоль не ждут?
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London.is.blue
Ответ Stasinho7
В Сити он как Филлипс под Родри сидеть будет?
Может Пеп его хочет использовать как Стоунза, то есть полу-бокс-ту-бокса, полу-центрального-защитника.

У Райса есть как раз опыт игры в центре защиты и в опорной зоне.
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Александр Колосов
А кто еще может дать ВХ такие деньги за Райса? В МЮ Каземиро, в Челси Энцо, в Сити Родри и Филлипс. А за пределами Англии он за 100млн никому точно не нужен
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зак
Ответ Пепси пеналдувич
А куда ему становится? Вроде Родри в огне, филипс есть, ну и молодняк. За 100 лямов на скамейку игрока не покупают.
на место Стоунза
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Алексей Фирстов
Хорошее предложение было, стоило соглашаться.
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Ben Shelton
останутся с райсом и без денег походу
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IAZ
Сейчас Вест Хэм доиграется и Райс бесплатно уйдет
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Милдронат Бромантанов
Комментарий удален пользователем
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Syroezhkin
А у Райса пожелания?
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Амбассадор провинциальной тоски
Надеюсь, что эта сага надолго это не затянется и у Артеты есть план Б. Потому что ждать предложения от Сити Вест Хэм может хоть до конца лета.
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Jlaw
набивают цену для арсенала
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DimRaz
На хрена МС Райс при живом Родри
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El Shininho
Ответ Пепси пеналдувич
А куда ему становится? Вроде Родри в огне, филипс есть, ну и молодняк. За 100 лямов на скамейку игрока не покупают.
И правда) Эта "в огне" - отсылка для тех, кто в теме, что называется)
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Godare88
Ответ Пепси пеналдувич
А куда ему становится? Вроде Родри в огне, филипс есть, ну и молодняк. За 100 лямов на скамейку игрока не покупают.
деньги есть, ума не надо. это ж сити и заистиник пеп
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Расул Байрамкулов
Ответ зак
на место Стоунза
А чем плох Стоунз, раз на то пошло?
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Universal1000
Ответ DolJun
походу уйдет в голубой вагон за сотку потому что физрук не смог пристроить филипса. стонса через пятилетку смог, а с филипсом почему-то решил не пытаться)
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London.is.blue
Ответ porosenochek
Челси сейчас: а нас чтоль не ждут?
Он еще и воспитанник Челси.
3 года интересовались, до нормальных переговоров так и не дошли.
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Universal1000
Ответ DolJun
я поселился у тебя в голове не заплатив за аренду и не даю тебе покоя, иначе не понятно зачем ты написал эту чепуху) как-то так)
Ты не увидишь больше челси в ЛЧ, должун.
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DolJun
Ответ Universal1000
Ты не увидишь больше челси в ЛЧ, должун.
и что?)
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