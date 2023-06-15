«Вест Хэм» не продал Райса «Арсеналу» за 80 млн фунтов и ждет предложений от «Ман Сити»
«Вест Хэм» отклонил первое предложение «Арсенала» о трансфере Деклана Райса.
Ранее стало известно, что «канониры» сделали «Вест Хэму» первое официальное предложение о трансфере 24-летнего полузащитника, а «Манчестер Сити» изучает возможность трансфера игрока.
По информации The Guardian, «молотобойцы» отклонили предложение на сумму 80 миллионов фунтов – «Арсенал» надеялся распределить расходы на длительный период и рассчитывал включить бонусы, которые считались труднодостижимыми. Вероятно, клуб улучшит свое предложение.
«Вест Хэм» ждет предложений от «Манчестер Сити» по трансферу Райса. Клуб рассчитывает выручить около 100 миллионов фунтов от продажи хавбека.
Контракт Райса с «Вест Хэмом» действует до 2024 года. Подробную статистику англичанина можно найти здесь.
У Райса есть как раз опыт игры в центре защиты и в опорной зоне.
3 года интересовались, до нормальных переговоров так и не дошли.