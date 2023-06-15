«Вест Хэм» не продал Райса «Арсеналу» за 80 млн фунтов и ждет предложений от «Ман Сити»

«Вест Хэм» отклонил первое предложение «Арсенала» о трансфере Деклана Райса.

Ранее стало известно, что «канониры» сделали «Вест Хэму» первое официальное предложение о трансфере 24-летнего полузащитника, а «Манчестер Сити» изучает возможность трансфера игрока.

По информации The Guardian, «молотобойцы» отклонили предложение на сумму 80 миллионов фунтов – « » надеялся распределить расходы на длительный период и рассчитывал включить бонусы, которые считались труднодостижимыми. Вероятно, клуб улучшит свое предложение.

«Вест Хэм» ждет предложений от « » по трансферу Райса. Клуб рассчитывает выручить около 100 миллионов фунтов от продажи хавбека.

Контракт Райса с « » действует до 2024 года. Подробную статистику англичанина можно найти здесь.