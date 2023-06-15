«Арсенал» сделал «Вест Хэму» первое предложение по Райсу. «Ман Сити» изучает возможность трансфера хавбека

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс Футбол

«Манчестер Сити» может побороться с «Арсеналом» за Деклана Райса.

«Канониры» сделали «Вест Хэму» первое официальное предложение о трансфере 24-летнего полузащитника, сообщает The Athletic. Это произошло после переговоров между исполнительным директором «Арсенала» Тимом Льюисом и его коллегой из «Вест Хэма» Карреном Брэди на общем собрании акционеров Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» также активно изучает возможность подать собственное предложение о подписании хавбека. 

Контракт Райса с «Вест Хэмом» действует до 2024 года. Подробную статистику англичанина можно найти здесь

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33 комментария

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deadjoker
Ответ CTPEKO3ETC
Сити хочет ещё одного опорника на скамейку?
Филиппсу скучно. А так с партнером по сборной будет трепаться :)
+49
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+48
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CTPEKO3ETC
Сити хочет ещё одного опорника на скамейку?
+23
-1
+22
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S. A.
На кой им Райс, когда есть Родри? Ещё и Филлипс на скамейке. Очень надеюсь, что Райс это понимает, и не пойдёт туда
+15
0
+15
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marsover
Ответ Football poet
А зачем вообще Райс при живом Родри??
Пеп ему придумал роль ложного, инвертированного опорника.
+10
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+10
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Football poet
А зачем вообще Райс при живом Родри??
+6
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+6
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S. A.
Ответ Muhammad Nazaraliev
На место Гюндогана может? Ну если тот уйдет
На это место они Ковачича собрались брать
+7
-1
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Артур Мкртычян
Ответ DolJun
прикольно, что сити сделал требл, родри получил игрока матча, стонс теперь играет опорника, филипс есть на подмену, а сити изучает 100миллионное усиление для физрука)
насколько я понимаю, они хотят Райса на месте гюндогана использовать, а не опорником.
+3
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Axs Men
Ответ DolJun
а где ты пропадал? праздновал так долго, что не было видно тебя?
Что ещё остаётся, не каждый год команда требл берёт. Но потом вспомнил что ты меня просил не теряться после финалов, вот решил вернуться
+3
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Axs Men
Ответ DolJun
прикольно, что сити сделал требл, родри получил игрока матча, стонс теперь играет опорника, филипс есть на подмену, а сити изучает 100миллионное усиление для физрука)
Рад что с тобой всё в порядке. Думал приступ словишь после требла.
+3
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Muhammad Nazaraliev
Ответ S. A.
На кой им Райс, когда есть Родри? Ещё и Филлипс на скамейке. Очень надеюсь, что Райс это понимает, и не пойдёт туда
На место Гюндогана может? Ну если тот уйдет
+3
-1
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Самозанятый
Ответ S. A.
Зачем они тогда вообще брали Филлипса? Испортить ему карьеру?
Потому что шейхам необходимо, чтобы Сити ассоциировался с английским футбольным клубом, то есть там должны быть англичане. Поэтому они скупают худо-бедно играющие английские поленья, а Гвардиола их пытается обстругать. Грилиша, Стоунза и Урокера превратил в футболистов. С Филипсом все сложнее оказалось - особо твердая порода дерева.
+4
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Marcus-light
Ответ Спартак Уокер
Но в Сити Филлипс в запасе
Грилиш тоже сидел год в запасе, а сейчас с огромным запасом лидер по созданным моментам в ЛЧ. У Филлипса была проблема с травмой, плюс сейчас там нет места. Но если уйдёт Гюндоган, то а Пеп решит впихнуть в состав Альвареса, то Филлипс будет очень кстати.
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Спартак Уокер
Ответ Marcus-light
Филлипс и Райс в сборной вместе играют
Но в Сити Филлипс в запасе
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S. A.
Ответ 2vdhrvmmzf
Филипс уже списан, в финале лч в паре с Родри сыграл непрофильный Стоунс, логика в трансфере вполне есть
Зачем они тогда вообще брали Филлипса? Испортить ему карьеру?
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Morning Again
Зачем Райс Сити? Для Райса в Арсенале гарантированно место в основе, а в Сити он будет сидеть на скаймейке. Пример с Филлипсом показателен.
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Rufatik
Сити если купит его, то только чтоб Райс не усилил соперников. Аналогично как и с Филиппсом.
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2vdhrvmmzf
Ответ S. A.
На кой им Райс, когда есть Родри? Ещё и Филлипс на скамейке. Очень надеюсь, что Райс это понимает, и не пойдёт туда
Филипс уже списан, в финале лч в паре с Родри сыграл непрофильный Стоунс, логика в трансфере вполне есть
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sacha2
Похоже, что Арс нацелен купить двух друганов детства, которые на продаже: Райса и Маунта... мечты сбываются:)
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ S. A.
На кой им Райс, когда есть Родри? Ещё и Филлипс на скамейке. Очень надеюсь, что Райс это понимает, и не пойдёт туда
Может Гвардиола для Стоунза уже новую позицию придумал на следующий сезон)
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Мохнатый55
Что все так в этого Райса упёрлись? Других опорников нет, что ли?
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Born is the King
Ответ Football poet
А зачем вообще Райс при живом Родри??
Гвардиола начал играть с 2 опорниками. Вместо Стоунса
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vzi
Ответ Football poet
А зачем вообще Райс при живом Родри??
Чтобы арсеналу не достался.
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DolJun
Ответ Axs Men
Что ещё остаётся, не каждый год команда требл берёт. Но потом вспомнил что ты меня просил не теряться после финалов, вот решил вернуться
молодец. ну и как думаешь, зачем физруку райс если есть филипс?
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DolJun
Ответ Артур Мкртычян
Пеп сделал его звездой мирового уровня. в Бундеслиге и Санчо давал цифры на уровне Кдб. а в апл потерялся. кдб же перенес свои цифры в апл. так что я тоже думаю, что в Бундеслиге игрок не может считаться звездой мирового масштаба. пока он не покажет такой же уровень в Англии. или хотябы в Ла лиге
аххахахах, что?) ты хоть знаешь кого называли футболистом года в германии?) ща на нкунку глянем, но при чем тут вообще санчо, у которого ментальные проблемы) как их можно сравнивать?)
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Marcus-light
Ответ Спартак Уокер
Есть же Филлипс у Сити такой же хваленный как и Райс но сидит в запасе зачем он им нужен.
Филлипс и Райс в сборной вместе играют
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