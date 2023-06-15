«Арсенал» сделал «Вест Хэму» первое предложение по Райсу. «Ман Сити» изучает возможность трансфера хавбека

«Манчестер Сити» может побороться с «Арсеналом» за Деклана Райса.

«Канониры» сделали « » первое официальное предложение о трансфере 24-летнего полузащитника, сообщает The Athletic. Это произошло после переговоров между исполнительным директором « » Тимом Льюисом и его коллегой из «Вест Хэма» Карреном Брэди на общем собрании акционеров Премьер-лиги.

« » также активно изучает возможность подать собственное предложение о подписании хавбека.

Контракт Райса с «Вест Хэмом» действует до 2024 года. Подробную статистику англичанина можно найти здесь.