«Арсенал» сделал «Вест Хэму» первое предложение по Райсу. «Ман Сити» изучает возможность трансфера хавбека
«Манчестер Сити» может побороться с «Арсеналом» за Деклана Райса.
«Канониры» сделали «Вест Хэму» первое официальное предложение о трансфере 24-летнего полузащитника, сообщает The Athletic. Это произошло после переговоров между исполнительным директором «Арсенала» Тимом Льюисом и его коллегой из «Вест Хэма» Карреном Брэди на общем собрании акционеров Премьер-лиги.
«Манчестер Сити» также активно изучает возможность подать собственное предложение о подписании хавбека.
Контракт Райса с «Вест Хэмом» действует до 2024 года. Подробную статистику англичанина можно найти здесь.
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