Жорди Альба: «Остался бы в «Барселоне», будь я эгоистом, но уйти – честный поступок. Хотел бы получше провести некоторые игры ЛЧ, но покидаю клуб с высоко поднятой головой»

Жорди Альба уверен, что поступил правильно, расторгнув контракт с «Барселоной».

– Изменил бы ты что-нибудь из того, что было в последние годы?

– Да, и любой человек что-нибудь поменял бы. Я бы хотел получше провести некоторые матчи в чемпионов, но я спокоен и ухожу с высоко поднятой головой. Я старался отдавать все силы ради клуба, иногда играл, несмотря на проблемы или какие-то сложности в личной жизни. После плохих матчей команды я всегда хотел играть дальше и отдавать все силы. Это я бы оставил.

Но я бы хотел быть менее эмоциональным в некоторых ситуациях. Однако таков я. Ошибки допускают все.

– Чувствовал ли ты несправедливое отношение со стороны клуба или фанатов когда-либо?

– Нет. Я всегда чувствовал, что клуб меня ценит, как и фанаты. Я был признателен за то, что президент публично заявил о финансовых жертвах, на которые я пошел. Как я уже много раз говорил, я был готов на все, чтобы помочь руководству.

У меня по контракту оставался год, и не все, возможно, знают, что также была опция продления на еще один сезон. Если бы я был эгоистом, я бы остался. У меня был контракт, я был дома, рядом была семья.

Но мне кажется, что уход был честным поступком. И реакция фанатов на мою замену в игре против «Мальорки» это подтвердила. В этот день я, возможно, сильнее всего почувствовал, насколько меня ценят, – сказал защитник.

«Барселона» объявила об уходе Альбы. Его контракт, действовавший до 2024-го, расторгнут