Жорди Альба: «Остался бы в «Барселоне», будь я эгоистом, но уйти – честный поступок. Хотел бы получше провести некоторые игры ЛЧ, но покидаю клуб с высоко поднятой головой»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Жоан Лапорта Жорди Альба Футбол

Жорди Альба уверен, что поступил правильно, расторгнув контракт с «Барселоной».

– Изменил бы ты что-нибудь из того, что было в последние годы?

– Да, и любой человек что-нибудь поменял бы. Я бы хотел получше провести некоторые матчи в Лиге чемпионов, но я спокоен и ухожу с высоко поднятой головой. Я старался отдавать все силы ради клуба, иногда играл, несмотря на проблемы или какие-то сложности в личной жизни. После плохих матчей команды я всегда хотел играть дальше и отдавать все силы. Это я бы оставил.

Но я бы хотел быть менее эмоциональным в некоторых ситуациях. Однако таков я. Ошибки допускают все.

– Чувствовал ли ты несправедливое отношение со стороны клуба или фанатов когда-либо?

– Нет. Я всегда чувствовал, что клуб меня ценит, как и фанаты. Я был признателен за то, что президент публично заявил о финансовых жертвах, на которые я пошел. Как я уже много раз говорил, я был готов на все, чтобы помочь руководству.

У меня по контракту оставался год, и не все, возможно, знают, что также была опция продления на еще один сезон. Если бы я был эгоистом, я бы остался. У меня был контракт, я был дома, рядом была семья.

Но мне кажется, что уход был честным поступком. И реакция фанатов на мою замену в игре против «Мальорки» это подтвердила. В этот день я, возможно, сильнее всего почувствовал, насколько меня ценят, – сказал защитник.

«Барселона» объявила об уходе Альбы. Его контракт, действовавший до 2024-го, расторгнут

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14 комментариев

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Vićtor Diaź
Хорди одна из легенд клуба. То взаимопонимание, которое было у них с Месси - 🔥🔥🔥
+36
-2
+34
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Red_Marlboro_
Ответ За Валенсию с 1999
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Скажи спасибо что твою Валенсию не вышвырнули в сегунду
+12
-3
+9
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<CRISTIANO>
Вопросов к Альбе нет.
Есть вопросы к Бартомеу, который посадил пусть и легенд клуба, но на бешенные контракты.
+8
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+8
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& Co1366
Лучше вовремя уйти, пока не наступил спад в игре и оставить приятные воспоминания о себе.
+4
-1
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инок
В этом году ушли сразу три легенды Барселоны: Пике, Бускетс и Альба. Очень грустно, ушла целая эпоха.....
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За Валенсию с 1999
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Maksim1302
Не просто капитан, а КАПИТАНИЩЕ!
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eyshon
Легенда клуба.
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кто-то
Альба - один из лучших лз 21 века!
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Madhamish
до сих пор на голову надежней, солидней и креативней смотрится , чем Бальде.
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