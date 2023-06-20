«Барселона» зарегистрировала Гави как игрока основной команды. Хавбек получил 6-й номер

Теги Барселона Ла Лига игровая форма Гави Футбол

Гави получил статус футболиста основной команды «Барселоны».

Клубу удалось зарегистрировать контракт с полузащитником, рассчитанный до 2026 года. Ранее «блауграна» успешно обжаловала связанный с этим запрет, который был введен судом по инициативе Ла Лиги.

Гави смог вновь сменить 30-й номер на 6-й, под которым уже играл в конце зимы и начале весны, пока регистрация его контракта не была отменена.

Суд разрешил «Барсе» зарегистрировать Гави в основной команде. Но Ла Лига против!

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10 комментариев

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Молодой Френки
Наконец-то
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Andrey Yaroslavtsev
Сейчас как попрёт у него карьера.
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Dinar Ibragimov
Очередная подлянка Тебаса в сторону Барсы, окончившиеся неудачей
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ILYA_FCB
Неужели
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& Co1366
"Не прошло и года" как всё получилось! Гави получил номер Хави!
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бек саидов
Отлично.
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Bob Ganiev
непростой день для верблюдов
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Lindeman
Сегодня зарегистрировали, а завтра Тебас скажет, что это незаконно
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