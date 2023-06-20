«Барселона» зарегистрировала Гави как игрока основной команды. Хавбек получил 6-й номер
Гави получил статус футболиста основной команды «Барселоны».
Клубу удалось зарегистрировать контракт с полузащитником, рассчитанный до 2026 года. Ранее «блауграна» успешно обжаловала связанный с этим запрет, который был введен судом по инициативе Ла Лиги.
Гави смог вновь сменить 30-й номер на 6-й, под которым уже играл в конце зимы и начале весны, пока регистрация его контракта не была отменена.
Суд разрешил «Барсе» зарегистрировать Гави в основной команде. Но Ла Лига против!
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