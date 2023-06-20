Педри о целях: «Выиграть ЛЧ с «Барсой» и ЧМ со сборной Испании. Эти трофеи хочет заполучить каждый игрок»

Педри рассказал о намерении выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира.

Полузащитник «Барселоны» и сборной ответил на вопрос о своих целях.

«Выиграть Лигу чемпионов с «Барсой» и чемпионат мира со сборной Испании. Это трофеи, которые хочет заполучить каждый игрок, и мне еще не выпала честь выиграть их. Это то, к чему я стремлюсь, и, конечно, я собираюсь бороться за то, чтобы достичь этого.

Я никогда не представлял себя там, где нахожусь сейчас, но я знаю, что должен продолжать работать, потому что я хочу больше титулов и подняться гораздо выше.

поощряет стабильность, выделяет лучших во всем чемпионате. Выиграть ее очень сложно, потому что ты должен каждый день пытаться прибавлять», – сказал в интервью El día.