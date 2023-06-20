Педри о целях: «Выиграть ЛЧ с «Барсой» и ЧМ со сборной Испании. Эти трофеи хочет заполучить каждый игрок»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Лига чемпионов УЕФА Педри Футбол

Педри рассказал о намерении выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира.

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании ответил на вопрос о своих целях.

«Выиграть Лигу чемпионов с «Барсой» и чемпионат мира со сборной Испании. Это трофеи, которые хочет заполучить каждый игрок, и мне еще не выпала честь выиграть их. Это то, к чему я стремлюсь, и, конечно, я собираюсь бороться за то, чтобы достичь этого. 

Я никогда не представлял себя там, где нахожусь сейчас, но я знаю, что должен продолжать работать, потому что я хочу больше титулов и подняться гораздо выше.

Ла Лига поощряет стабильность, выделяет лучших во всем чемпионате. Выиграть ее очень сложно, потому что ты должен каждый день пытаться прибавлять», – сказал Педри в интервью El día. 

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43 комментария

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Том Мунтян
Ответ DonaldBrashear 2.0
не нравятся ни Педри, ни Гави - оба заносчивые, высокомерные ребята, которые ничего не добились еще по сути, а ведут себя как будто суперзвезды. Надеюсь, что оба закончат как Кркич ,ни о какой победе на ЧМ и ЛЧ речи быть не может.
Педри норм, Гави - быдло колхозник.
+16
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almatbarsa
Ответ DonaldBrashear 2.0
не нравятся ни Педри, ни Гави - оба заносчивые, высокомерные ребята, которые ничего не добились еще по сути, а ведут себя как будто суперзвезды. Надеюсь, что оба закончат как Кркич ,ни о какой победе на ЧМ и ЛЧ речи быть не может.
Типа они должны говорить “нет мы не хотим выиграть самые престижные трофеи?)”, не понимаю ваши претензии
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Игорь Климов
Удачи и побед Педри в составе Барселоны и сборной Испании, во всех турнирах!
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Lionel Andres Messi 10
Не знаю, зависит ли это в полной мере от самого Педри – в отсутствии профессионализма его не обвинишь, – но хотелось бы, чтобы травмы перестали его преследовать.
+7
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Арсен Талант-Уулу
Ответ 97 недостаточно
Начо - 5 ЛЧ Барса - 4 ЛЧ (не считая КЕЧ) Начо > Барса
в новости нет ни слова про реал мадрид, а глоры сливочных уже ошиваются на ветке барсы))) комплексы?
+4
-1
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Rusik Magomedov
Ответ DonaldBrashear 2.0
не нравятся ни Педри, ни Гави - оба заносчивые, высокомерные ребята, которые ничего не добились еще по сути, а ведут себя как будто суперзвезды. Надеюсь, что оба закончат как Кркич ,ни о какой победе на ЧМ и ЛЧ речи быть не может.
Никакой заносчивости и высокомерности они никогда не проявляли. Они интервью то редко дают. И как суперзвезды они себя не ведут, но уже в шаге от этого статуса. Не нужно своё предвзятое отношение приправленное сливочной ненавистью выдавать как истину в последней инстанции. Тот же Винисиус , вами так любимый, гораздо более мерзкий по характеру персонаж, вечно спорящий с судьями, провоцирующий фанатов и соперников, а затем плачущий приплетая расизм. А то, что ты надеешься на то, что Педри и Гави закончат свою карьеру, говорит тебе как о человеке с категорически низким уровнем интеллекта и просто запредельной асоциальностью. Я хоть и далеко не фанат Винисиуса, но я бы никогда подобного ему не пожелал, ибо у меня присутствует здравомыслие
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Fazy10
какое лч ? барсе бы группу сначала пройти для начала , трудностей с эти достаточно , усилить состав при этом глобально возможностей нет , а молодые хоть и перспективные. , только прогресса сильного не видно , педри за год не прибавил., НаВи ну может немного , фати до свидания , араухо и бальде немного прибавляют, но этого мало , Лева не молодеет , не вижу за счет чего барса может в ближайшее годы на лч претендовать
Педри ключевой игрок центра, без него, не считая Дембеле, обострять-то и не кому. Араухо провёл выдающийся сезон, также ключевой игрок команды, он уже, как минимум, один из лучших в мире защитников. У Бальде это первый сезон в главной команде, так что рывок он сделал неимоверный. Гави (НаВи?) да, нужно прибавлять, в особенности во взаимодействии с мячом (Педри в свой первый сезон так же удивил всех беговой работой и прессингом, но в следующем сильно прибавил в креативности, передачах, а вот у Гави прогресс с этим не так очевиден). На Фати и до начала сезона мало кто возлагал больших надежд.
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Men77
Ответ 97 недостаточно
Начо - 5 ЛЧ Барса - 4 ЛЧ (не считая КЕЧ) Начо > Барса
Месси - 1 ЧМ, 1 Финал ЧМ
Сборная Португалии - 0 ЧМ, 0 финалов ЧМ
Месси>>>>> сб. Португалии

Думаю ты согласен с этим тоже 🤣
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фан Барсы
Ответ Shuller18
Да, офигенный профессионал, который в 20 лет ломается хуже позднего Ройса, и выглядит как дрыщ, хотя с такой комплекцией он из зала вылезать не должен.
Ты хочешь сказать Ройс не профессионал из-за того что часто получал травмы ?
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Universal1000
Ответ Pelerin
Реально? )
Легко. К 2023 команд однозначно сильнее кроме Сити собсна и не осталось уже.
Только у Барселоны тренд на усиление и прогресс при Хави. А почти все остальные катятся с горки, деградируя.
Да и сам Сити после требла откатится неизбежно.
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Alexlagodny
Все будет, главное не расслабляться.
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Karl0709
ЛЧ вполне реально .
+8
-7
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Rio de Janeiro
Со сборной шансов больше чем с клубом
+5
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Isa Babaev
Ответ Fazy10
какое лч ? барсе бы группу сначала пройти для начала , трудностей с эти достаточно , усилить состав при этом глобально возможностей нет , а молодые хоть и перспективные. , только прогресса сильного не видно , педри за год не прибавил., НаВи ну может немного , фати до свидания , араухо и бальде немного прибавляют, но этого мало , Лева не молодеет , не вижу за счет чего барса может в ближайшее годы на лч претендовать
Араухо и Бальде выиграли ЛаЛигу пропустив меньше всех, есть Педри, без которого сложно представить игру Барсы, идут слухи про Бернарду и Илкая, и не Нави а Гави
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Руслан Арапханов
Все впереди у парня.
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Isshin88
Педри мечтает о встрече с любым немецким клубом, чтобы они его использовали по прямому назначению.
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97 недостаточно
Начо - 5 ЛЧ
Барса - 4 ЛЧ (не считая КЕЧ)

Начо > Барса
+15
-14
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Kaka_GOAT
Ответ Universal1000
Легко. К 2023 команд однозначно сильнее кроме Сити собсна и не осталось уже. Только у Барселоны тренд на усиление и прогресс при Хави. А почти все остальные катятся с горки, деградируя. Да и сам Сити после требла откатится неизбежно.
Реал,Сити, Арсенал, Юнайтед, Бавария,Псж,Интер
Через 1-2 сезона Ливерпуль и Челси
Все они порвут барселоны в ЛЧ
Выиграла 1-0 всяких Эльче и Кадисов и сразу появились влажные мечты про ушастого
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Игорь Климов
Удачи и побед Педри в составе Барселоны и сборной Испании, во всех турнирах!
Барселоне минимум лет 5 не видать ЛЧ, а то и 10.
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instasamka
Ответ HI MARS
Педри,Фати,Дембеле подписали жирные контракты и стали хрусталями.Жизнь удалась
А ты бесплатно хейтишь 20 летнего пацана, который тебе ничего плохо не сделал. Твоя жизнь боль!
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Кашшай Чакырович
Ответ 97 недостаточно
Начо - 5 ЛЧ Барса - 4 ЛЧ (не считая КЕЧ) Начо > Барса
Сейчас бы судейские кубки кашшаи называть лигой чемпионов ,все мы видели судейское шапито на этихаде в лиге чемпионов ,когда даже судейке не за что было зацепиться ! Это кстати символично ,что судейское шапито,всегда вспоминает кубки имени судей ,потому что не уровнем игры , ни чем другим, нечем хвастаться ,0 треблов даже с кашшаи !
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Alex8007
Лет на 10 опоздал
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Айрат Ситдиков
Ответ Fazy10
какое лч ? барсе бы группу сначала пройти для начала , трудностей с эти достаточно , усилить состав при этом глобально возможностей нет , а молодые хоть и перспективные. , только прогресса сильного не видно , педри за год не прибавил., НаВи ну может немного , фати до свидания , араухо и бальде немного прибавляют, но этого мало , Лева не молодеет , не вижу за счет чего барса может в ближайшее годы на лч претендовать
Спокойно может претендовать. В Интер сложно было поверить, но они дошли до финала. При удачном жребии барса тоже может оказаться в финале.
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Alexlagodny
Ответ Kaka_GOAT
Все возможные кубки педри до конца карьеры - кубки гампера, несколько кубкт короля,и возможно 2-3 чемпионство в Испании
A ты типа Ванга, только что зарегистрировавшаяся на сайте, чтобы это сообщить?
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Fazy10
какое лч ? барсе бы группу сначала пройти для начала , трудностей с эти достаточно , усилить состав при этом глобально возможностей нет , а молодые хоть и перспективные. , только прогресса сильного не видно , педри за год не прибавил., НаВи ну может немного , фати до свидания , араухо и бальде немного прибавляют, но этого мало , Лева не молодеет , не вижу за счет чего барса может в ближайшее годы на лч претендовать
+15
-15
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