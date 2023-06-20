Педри о целях: «Выиграть ЛЧ с «Барсой» и ЧМ со сборной Испании. Эти трофеи хочет заполучить каждый игрок»
Педри рассказал о намерении выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира.
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании ответил на вопрос о своих целях.
«Выиграть Лигу чемпионов с «Барсой» и чемпионат мира со сборной Испании. Это трофеи, которые хочет заполучить каждый игрок, и мне еще не выпала честь выиграть их. Это то, к чему я стремлюсь, и, конечно, я собираюсь бороться за то, чтобы достичь этого.
Я никогда не представлял себя там, где нахожусь сейчас, но я знаю, что должен продолжать работать, потому что я хочу больше титулов и подняться гораздо выше.
Ла Лига поощряет стабильность, выделяет лучших во всем чемпионате. Выиграть ее очень сложно, потому что ты должен каждый день пытаться прибавлять», – сказал Педри в интервью El día.
Сборная Португалии - 0 ЧМ, 0 финалов ЧМ
Месси>>>>> сб. Португалии
Думаю ты согласен с этим тоже 🤣
Только у Барселоны тренд на усиление и прогресс при Хави. А почти все остальные катятся с горки, деградируя.
Да и сам Сити после требла откатится неизбежно.
Барса - 4 ЛЧ (не считая КЕЧ)
Начо > Барса
Через 1-2 сезона Ливерпуль и Челси
Все они порвут барселоны в ЛЧ
Выиграла 1-0 всяких Эльче и Кадисов и сразу появились влажные мечты про ушастого