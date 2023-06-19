«Барсе» интересен капитан «Эспаньола» Дардер. Хави общался с 29-летним полузащитником

Теги Барселона Эспаньол Ла Лига возможные трансферы Серджи Дардер Футбол

Серджи Дардер заинтересовал «Барселону».

«Барса» рассматривает возможность перехода 29-летнего капитана «Эспаньола».

Аргументацией интереса к хавбеку может считаться то, что такой трансфер не станет дорогим для «Барселоны», и его возможное подписание не сильно увеличит зарплатную ведомость.

Спортивный директор сине-гранатовых Матеу Алемани общался с агентами футболиста, а главный тренер «Барсы» Хави – с ним лично.

В прошедшем сезоне Дардер забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи в 38 матчах Ла Лиги. Его статистика – здесь.

3 комментария

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King_X
Чёткий игрок, ещё со времен Малаги норм показывал себя
Удивило, что в Лионе и где-то повыше сильно не задержался
+7
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Havana Club
Он вроде говорил, что с детства за Эспаньол и Барса злейший враг
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Overkiller
Его же фанаты разорвут. Вспомните чемпионский матч этого сезона.
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