«Барсе» интересен капитан «Эспаньола» Дардер. Хави общался с 29-летним полузащитником

Серджи Дардер заинтересовал «Барселону».

«Барса» рассматривает возможность перехода 29-летнего капитана « ».

Аргументацией интереса к хавбеку может считаться то, что такой трансфер не станет дорогим для «Барселоны», и его возможное подписание не сильно увеличит зарплатную ведомость.

Спортивный директор сине-гранатовых Матеу Алемани общался с агентами футболиста, а главный тренер «Барсы» Хави – с ним лично.

В прошедшем сезоне Дардер забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи в 38 матчах . Его статистика – здесь.