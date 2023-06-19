«Барсе» интересен капитан «Эспаньола» Дардер. Хави общался с 29-летним полузащитником
Серджи Дардер заинтересовал «Барселону».
«Барса» рассматривает возможность перехода 29-летнего капитана «Эспаньола».
Аргументацией интереса к хавбеку может считаться то, что такой трансфер не станет дорогим для «Барселоны», и его возможное подписание не сильно увеличит зарплатную ведомость.
Спортивный директор сине-гранатовых Матеу Алемани общался с агентами футболиста, а главный тренер «Барсы» Хави – с ним лично.
В прошедшем сезоне Дардер забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи в 38 матчах Ла Лиги. Его статистика – здесь.
Удивило, что в Лионе и где-то повыше сильно не задержался