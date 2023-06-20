«Сочи» подписал защитника Медведева. Юрий ушел из «Слована» как свободный агент

«Сочи» объявил о трансфере защитника Юрия Медведева.

Уроженец Казахстана, имеющий чешское гражданство, присоединился к российской команде в качестве свободного агента. Ранее он выступал за «Слован» из Братиславы.

В последнем чемпионате Словакии Медведев провел 20 игр и отдал 2 голевых паса. Подробно со статистикой бывшего футболиста сборной Чехии U19 можно ознакомиться здесь.

Изображение: pfcsochi.ru

Испытывал на себе гнев Вайсса, начал жить отдельно от родителей в 12 лет и играл с Патриком Шиком в молодежной сборной: поговорили с Юрием Медведевым о Чехии и Казахстане