«Сочи» подписал защитника Медведева. Юрий ушел из «Слована» как свободный агент

Теги премьер-лига Россия высшая лига Словакия Слован Братислава трансферы Юрий Медведев Сочи Футбол

«Сочи» объявил о трансфере защитника Юрия Медведева.

Уроженец Казахстана, имеющий чешское гражданство, присоединился к российской команде в качестве свободного агента. Ранее он выступал за «Слован» из Братиславы.

В последнем чемпионате Словакии Медведев провел 20 игр и отдал 2 голевых паса. Подробно со статистикой бывшего футболиста сборной Чехии U19 можно ознакомиться здесь.

Изображение: pfcsochi.ru

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4 комментария

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Кеша
Если заиграет , то перетащат в СКА . Скриньте.
+4
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Спартак Уокер
Впервые слышу о этом игроке
+1
0
+1
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Сергей48
Похож на Медведева теннисиста? Может это он😂
0
0
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