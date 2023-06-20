«Локо» хочет купить форварда летом. Комличенко, Конате, Воробьев, Сарвели – в шорт-листе
«Локомотив» намерен укрепить линию атаки.
Московский клуб планирует приобрести нападающего в летнее трансферное окно. В шорт-листе московского клуба находятся Мохамед Конате из «Ахмата», Дмитрий Воробьев («Оренбург»), Владислав Сарвели («Сочи») и Николай Комличенко («Ростов»).
Ранее стало известно, что форвард Иван Игнатьев перейдет из «Локо» в «Сочи».
Осталось сделать один звонок…
Зачем этот чешский пивасос нужен.