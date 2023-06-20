«Локо» хочет купить форварда летом. Комличенко, Конате, Воробьев, Сарвели – в шорт-листе

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Ахмат Оренбург Николай Комличенко Дмитрий Воробьев Мохамед Конате Чемпионат.com Владислав Сарвели Сочи Футбол

«Локомотив» намерен укрепить линию атаки.

Московский клуб планирует приобрести нападающего в летнее трансферное окно. В шорт-листе московского клуба находятся Мохамед Конате из «Ахмата», Дмитрий ВоробьевОренбург»), Владислав Сарвели («Сочи») и Николай Комличенко («Ростов»).

Ранее стало известно, что форвард Иван Игнатьев перейдет из «Локо» в «Сочи». 

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19 комментариев

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Egor Aleksandrovich
Конате бы за копейки забрать в ЦСКА, на лавку вместо Забы. будет с Чаловым конкурировать.
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Артем Гладских
Ростову комличенко нужен . Отпускать его не надо.
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Egor Aleksandrovich
Ответ Egor Aleksandrovich
Конате бы за копейки забрать в ЦСКА, на лавку вместо Забы. будет с Чаловым конкурировать.
25 лет, остался год контракта, стоимость на ТМ всего 2 млн евро. но есть один нюанс по фамилии Селюк)))
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Всё знаю
Ответ Zlatan Ibra
С Зенитом согласовали?
Почти все согласовано.
Осталось сделать один звонок…
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Caniball
Ответ Zlatan Ibra
С Зенитом согласовали?
Там только Воробьева и Сарвели надо.
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Ден Ден
Ответ Teodrakis
Комнате, конечно, сильнее, но уже надоели они, одинаковые и с виду, и по фамилии. Ещё б Траоре был...
Траоре уже был, Конате ещё нет
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Артем Гладских
Ответ Роман Борошко
А желательно ещё форварда прикупить
Ну , да 👍👍👍!
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Роман Борошко
Ответ Артем Гладских
Ростову комличенко нужен . Отпускать его не надо.
А желательно ещё форварда прикупить
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Yuri Bermont
Ответ Артем Гладских
Ростову комличенко нужен . Отпускать его не надо.
Его и не отпустят! Самим нужен!
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Владислав Гордюшин
Комличенко тогда не взяли и правильно.
Зачем этот чешский пивасос нужен.
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Гусеконь
А Комличенко и Конате зачем на скамейке сидеть?
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goleodor
Шорт лист на всеобщее обозрение? Или как раньше вывесить на заборе: требуется центрофорвард
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Japonskiy Magnitofon
Зачем им Комли при наличии Дзюбы? Да и Конате тоже таранного типа. Сарвелли возможно нужен, на место легендарного Вани Игнатьева.
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Gun[o|o]ner
Учитывая, что основной и по сути единственный центрфорвард на будущий сезон - это Дзюба (Раков пока совсем зелёный), то ещё один форвард в обойме однозначно нужен. Камано и Игнатьев ушли (хотя гвинеец по большей части всё же вингера играл). Изидор/Пиняев/Глушенков - аналогично, это фланговые нападающие.
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Zlatan Ibra
С Зенитом согласовали?
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Yuri Bermont
Не шорт лист, а шок! Кто вам отдаст Комличенко!!!
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ZaNtEx
Зачем им Воробьёв? Он не играет на позиции ЦФ
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Teodrakis
Комнате, конечно, сильнее, но уже надоели они, одинаковые и с виду, и по фамилии. Ещё б Траоре был...
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