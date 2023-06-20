«Локо» хочет купить форварда летом. Комличенко, Конате, Воробьев, Сарвели – в шорт-листе

«Локомотив» намерен укрепить линию атаки.

Московский клуб планирует приобрести нападающего в летнее трансферное окно. В шорт-листе московского клуба находятся из « », (« »), Владислав Сарвели («Сочи») и Николай Комличенко (« »).

Ранее стало известно, что форвард Иван Игнатьев перейдет из «Локо» в «Сочи».