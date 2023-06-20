Ротенберг о том, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»: «Домыслы. Это не так, вы же видите – выходим, играем и побеждаем»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг назвал домыслами разговоры о фарм-клубе «Зенита».

«Вы же видите, что это не так, что мы выходим, играем и побеждаем.

Это домыслы, которые основываются на том, что у меня хорошие отношения с менеджментом « ». Это несомненно, но это не значит, что мы фарм-клуб», – сказал .

« » был создан в июле 2018 года на базе петербургского «Динамо».