Ротенберг о том, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»: «Домыслы. Это не так, вы же видите – выходим, играем и побеждаем»

Теги Зенит премьер-лига Россия Борис Ротенберг-старший Р-Спорт Сочи Футбол

Президент «Сочи» Борис Ротенберг назвал домыслами разговоры о фарм-клубе «Зенита».

«Вы же видите, что это не так, что мы выходим, играем и побеждаем.

Это домыслы, которые основываются на том, что у меня хорошие отношения с менеджментом «Зенита». Это несомненно, но это не значит, что мы фарм-клуб», – сказал Ротенберг.

«Сочи» был создан в июле 2018 года на базе петербургского «Динамо».

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ss_podonok
шатов: В «Сочи» меня отправляли зимой. Ко мне тогда подошел Александр Иванович Медведев и сказал, что вслед за Кокориным нужно ехать в «Сочи» на лёгкую стажировку. Взамен пообещал бонус в виде продления контракта с «Зенитом»
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
«Сочи» фарм-клуб «Ромы», Йозе Марино подтвердит
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
redwhiteteam
Кто в курсе, кто генеральный спонсор Сочи?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
А зачем развалили ленинградское Динамо клуб с историей ? Ради того , чтобы иметь карманный клуб еще и на курорте . На мой взгляд хоккейный и футбольный Сочи аффилированные структуры Зенита и СКА. Борис вроде умный человек , но тоже сейчас такую пургу несёт . Все все понимают.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Мохов
Ответ redwhiteteam
Кто в курсе, кто генеральный спонсор Сочи?
озерники
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий