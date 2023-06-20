«Сочи» объявил о трансфере словенского хавбека Крамарича. Он перешел свободным агентом

Теги премьер-лига Россия высшая лига Словения трансферы Мартин Крамарич Сочи Браво Любляна Футбол

«Сочи» объявил о подписании Мартина Крамарича.

Словенский полузащитник перешел в «Сочи» из «Браво Любляна» на правах свободного агента. Крамарич будет выступать под 7-м номером.

В сезоне-2022/23 Крамарич провел в чемпионате Словении 32 матча, забив 10 голов и отдав 10 голевых передач. Всего за словенский клуб он сыграл 109 матчей и набрал 34 очка (23+11) по системе «гол+пас». Его подробная статистика доступна здесь.

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8 комментариев

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Sevan87
Сочи, это не тот Крамарич!!
+9
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Арсений Чернобаев
Ответ Sevan87
Сочи, это не тот Крамарич!!
я в начале тоже смутился, знакомая фамилия. проверил картеру этого парня- из Словении он не выезжал, но статистику хорошая.
+2
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Спартак Уокер
Удачи Мартину в Сочи
+1
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Сибирский литовец
Ответ Ростовский
А как же обещанная изоляция России? Почему даже европейцы из Словении переходят в РПЛ?
Нормально , сейчас его на детекторе проверят
+1
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Олег Мохов
Ответ Ростовский
А как же обещанная изоляция России? Почему даже европейцы из Словении переходят в РПЛ?
так он не игрок сборной и приехал пошабашить
+1
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