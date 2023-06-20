«Сочи» объявил о трансфере словенского хавбека Крамарича. Он перешел свободным агентом
«Сочи» объявил о подписании Мартина Крамарича.
Словенский полузащитник перешел в «Сочи» из «Браво Любляна» на правах свободного агента. Крамарич будет выступать под 7-м номером.
В сезоне-2022/23 Крамарич провел в чемпионате Словении 32 матча, забив 10 голов и отдав 10 голевых передач. Всего за словенский клуб он сыграл 109 матчей и набрал 34 очка (23+11) по системе «гол+пас». Его подробная статистика доступна здесь.
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